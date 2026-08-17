작은 책이 들려준 큰 울림... "넘어져도 다시 일어설 힘과 용기를 가지라"

큰사진보기 ▲은나무 작가의 <그래도 봄날은 온다> 표지 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 / 이 세상 그 어떤 아름다운 꽃들도 / 다 흔들리면서 피었나니 / 흔들리면서 줄기를 곧게 세웠나니...



젖지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 / 이 세상 그 어떤 빛나는 꽃들도 / 다 젖으며 젖으며 피었나니 / 바람과 비에 젖으며 꽃잎 따뜻하게 피웠나니 / 젖지 않고 가는 삶이 어디 있으랴

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

대구에서의 빡빡한 일정을 마치고 돌아와 딸아이 집의 현관문을 열었다. 짐 가방을 내려놓는 어깨가 묵직했다. 요즘 나의 삶은 대구에서 3분의 1, 그리고 이곳 딸아이네에서 3분의 2를 보내는 일상의 연속이다. 두 삶의 터전을 오가는 처지이다 보니, 어느덧 딸아이의 집이 내 집처럼 편안하고 익숙하게 느껴지곤 한다.지친 몸을 추스르며 책상 앞으로 다가섰을 때, 눈에 띄는 책 한 권이 있었다. 보통의 책보다 작고, 비교적 얇은 책. 은나무 작가의 <그래도 봄날은 온다>(2026)책 표지를 살짝 넘겼다. '잠깐 몇 장만 읽어야지' 했던 마음은 첫 문장을 마주한 순간 부질없이 무너졌다. 그 자리에서 단 한 번도 눈길을 떼지 못한 채 단숨에 끝까지 읽어 내려갔다."나는 박복한 여자다."이 작은 책이 다 품어내기에는 벅찰 정도의 비현실적인 한 여자의 일생이 거기 담겨 있었다. 마흔둘의 삶을 스스로 '박복하다'라 칭할 수밖에 없었던 한 사람. 대체 얼마나 깊은 골짜기를 지나왔기에 이런 고백을 던지는 것일까.책 속의 주인공, 82년생 김미영씨. 그녀는 새아빠와의 갈등 속에 혹독한 사춘기를 겪으며 술과 담배, 비행으로 방황하는 문제 학생이었다. 결국 고등학교를 자퇴하고 열여덟 어린 나이에 다방과 노래방 도우미를 전전했다. 폭력배의 여인이 되어 지독한 가스라이팅을 당했고, 현실 도피성 온라인 게임 중독과 "무당 팔자"라는 소리까지 들으며 절망의 바닥을 쳤다.그러나 그녀는 끊어질 듯한 삶의 줄행랑 속에서도 안간힘을 쓰며 미용사 자격증을 따고 기술을 배웠다. 주변의 작고 따스한 손길들을 잡아 일으켜 세우며 새로운 세상을 향해 걸어 나왔다. 지금 그녀는 가슴으로 낳은 아들과 배 아파 낳은 아들, 두 아이의 엄마이자 착한 남편의 아내로 단단하게 살아가는 중이다.사람 만나기를 두려워하고 속으로만 파고들던 한 여자가 "엄마와는 다른 삶을 살아보겠노라"며 용기를 낸 여정. 총 3장으로 구성된 그녀의 서사는 개인사에서 시작해 '흙수저' 이야기, 그리고 박복한 모녀의 인생 이야기로 이어진다.자신을 직면하며 내면에 단단히 박힌 가시를 하나씩 뽑아내는 치유의 과정을 지켜보며, 나는 혹여 나의 시선이 그녀에게 또 다른 짐이 될까 몇 번이고 마음을 주춤거렸다. 영화 같은 이야기를 덮으며 비로소 긴 숨을 내쉬었다. '이런 삶도 있구나.' 감히 그녀의 손등을 가만가만 두드리며 속삭여주고 싶었다.'고생 많으셨어요. 여기까지 버텨내시느라 오죽이나 힘드셨을까요. 가슴속 굳은살을 이렇게 세상에 드러내기까지 얼마나 많은 용기가 필요했을지 감히 가늠해 봅니다.'궁금한 마음에 찾아본 브런치(Brunch) 공간 속 그녀의 프로필 사진에는, 너무도 귀엽고 해맑게 웃고 있는 한 여성이 서 있었다. 다행이었다. 참으로 다행이었다. 그녀가 울고 있지 않아서.어린 시절 자신을 돌봐주지 않은 엄마, 지금도 아침저녁으로 전화해 온갖 거친 욕설을 쏟아내는 엄마를 향해 그녀는 하루 두 번씩 안부 전화를 걸어 웃으며 화를 받아준다. 이제는 엄마의 폭언 뒤에 숨은 '자라지 못한 상처 입은 어린아이'를 보아주는 여유가 생긴 것이다. 스스로 어른이 되어가는 그녀는 도리어 독자들에게 "넘어져도 다시 일어설 힘과 용기를 가지라"며 응원을 건네고 있었다. 지독히도 박복했던 그녀가, 도리어 세상을 향해 따스한 손을 내밀고 있었다.어린 자신을 버리지 않고 곁에 두었음을, 결국 엄마에게 의지할 곳은 딸인 자신밖에 없었음을 깨달은 것이다. 엄마가 화를 내어도 웃으며 받아주는 그녀는 스스로 어른이 되어가고 있었다. 독자들에게 "넘어져도 다시 일어설 힘과 용기를 가득 가지라"며 응원을 건네는 모습에서, 지독히도 박복했던 한 여성이 이제는 세상을 품는 따스한 어른이 되었음을 느낀다.이 영화같은 삶을 따라가는 동안 도종환 시인의 <흔들리며 피는 꽃>이 생각났다.김미영씨의 삶은 바람과 비에 몸을 적시며 비틀거리면서도 끝끝내 줄기를 곧게 세워낸 어엿한 꽃이었다. 어둠 속에서 홀로 신음하면서도 끊어질 듯한 삶의 줄을 놓지 않고 버텨준 삶. 스스로 허물을 벗고 세상 밖으로 걸어 나온 그녀의 대견한 삶을 향해 마음속 깊은 찬사를 보낸다.'토닥토닥... 모진 바람 잘 이겨내주었구나. 대견하고, 참 장하다.'대구와 딸아이 집을 오가는 피곤한 여정길, 뜻밖에 만난 작은 책 한 권이 마음에 깊고 조용한 울림을 남긴다. 지독하게 흔들리고 젖어가면서도 끝내 화사한 꽃을 피워내듯, 홀로 상처를 치유하며 어른이 되어간 그녀의 삶 위에 참으로 따스하고 눈부신 봄날이 오래도록 머물기를 소망해 본다.