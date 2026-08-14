이마트 결제액 0.5% 적립으로 범죄 피해자 돕는다

큰사진보기 ▲범죄 피해자를 위한 ‘피해자 기금 조성 및 긴급 생계 지원사업 ⓒ 세종경찰청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종가정폭력·성폭력통합상담소가 세종경찰청과 함께 범죄 피해자를 위한 '피해자 기금 조성 및 긴급 생계 지원사업'을 추진한다.이번 사업은 범죄 피해자의 실질적인 일상 회복을 돕기 위해 마련됐다. 세종경찰청은 지난 2024년 1월 기획예산계 주관으로 세종권역 이마트와 협력해 기금 조성 체계를 구축했으며, 이후 담당 부서를 여성청소년계로 이관해 긴급 생계지원 범위를 넓히고 피해 회복 지원 기반을 다져왔다.지원 사업은 이마트 기부금을 재원으로 운영된다. 세종경찰청과 관할 경찰서가 공동 모니터링을 거쳐 지원 대상자를 발굴·심의한 뒤 세종가정폭력·성폭력통합상담소에 통보하면, 상담소가 대상자 상담을 거쳐 맞춤형 지원을 제공하는 체계다.연간 조성된 기금 규모에 따라 대상자가 선정되며, 피해자 상황에 맞춰 ▲치료비 ▲긴급생활자금 ▲30만 원 상당의 생계 물품이 지원된다.일반 시민들도 기금 조성에 동참할 수 있다. 이마트 모바일 앱의 '지역단체 마일리지' 메뉴를 이용하면, 이마트·노브랜드·트레이더스 결제 금액의 0.5%가 지원 기금으로 자동 적립된다.사업과 관련된 자세한 내용은 세종경찰청 홈페이지 내 '범죄피해자 지원기금 조성사업' 홍보란에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 세종가정폭력·성폭력통합상담소를 통해서도 안내받을 수 있다.