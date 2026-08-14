[단독] 산악마라톤 대회 금지한 북한산, '서울100K' 허용 논란

▲서울시가 주최하는 서울국제울트라트레일러닝대회(서울100K) 운영사무국이 14일 공개한 서울100K 코스와 '걷기&저속구간' 안내문. 북한산국립공원이 트레일러닝대회를 금지한 북한산과 도봉산 둘레길 코스가 포함돼 있다. ⓒ 서울100K운영사무국 관련사진보기