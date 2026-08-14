공공연대노조, 공무직·자회사·돌봄노동자 등 처우개선 촉구

큰사진보기 ▲2027년 정부예산 편성과 공공부문 비정규직 차별 및 처우개선 과제 국회토론회 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲손솔 진보당 국회의원 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲이봉근 공공연대노동조합 정책실장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

56개 국가기관을 정보공개 청구로 전수조사한 결과 28개 기관·직종의 공무직 기본급이 2026년 법정 최저임금 월 환산액(215만 6880원)에도 미치지 못하는 것으로 나타났다.민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합은 8월 13일 국회의원회관 제4간담회의실에서 정혜경·윤종오·전종덕·손솔 국회의원(진보당), 서왕진 국회의원(조국혁신당), 한창민 국회의원(사회민주당)과 함께 '2027년 정부예산 편성과 공공부문 비정규직 차별 및 처우개선 과제 국회토론회'를 열고 이 같은 실태를 공개했다.손솔 국회의원은 인사말을 통해 자신이 직접 겪은 사례를 들어 예산 편성 구조의 문제를 설명했다.그는 "2025년 문화체육관광위원회에서 활동하며 예산 문제를 지적했다. 공무직 노동자가 오래 일한 만큼 최소한의 근속수당이라도 받을 수 있도록 2026년 예산안에 반영할 것을 요구했고 문체부도 이를 수용했다. 그러나 결국 기획예산처의 문턱을 넘지 못했다"라고 밝혔다.이어 "상임위에서 필요성을 인정하고 예산을 반영해도 정부가 최종적으로 동의하지 않아 무산되는 일이 반복되고 있다"라며 "국회 심사 단계가 아니라 정부의 예산 편성 단계부터 처우개선 예산이 반영돼야 한다"고 강조했다.이봉근 공공연대노동조합 정책실장은 발제에서 각 부처가 공무직 노동자에게 2024년 최저임금 산입범위 확대를 이용해 매월 지급하는 식비 14만~16만 원을 기본급에 합산하는 방식으로 법 위반을 피하고 있다고 지적했다. 이 경우 서류상으로는 최저임금을 준수한 것처럼 보이지만 실제로는 기본급을 기준으로 산정되는 시간외수당·야간수당·퇴직금이 연쇄적으로 낮아지는 결과를 낳는다는 설명이다.그는 공무직 외에도 타 직종 임금실태를 설명하며 "국가기관 공무직, 자회사 노동자, 돌봄 및 사회서비스노동자, 생활체육지도자들의 예산 및 임금 실태를 보면 공통적으로 경력인정에 대한 체계가 매우 부실하며 최저임금 수준의 기본급, 그리고 부실한 복리후생과 실비보장 등이 공통적으로 나타난다"며, "인권위의 복리후생에서의 차별 해소 권고에도 불구하고 여전히 문제가 지속되어 안타깝다"라고 지적하며, "정부에서 공공부문 비정규직에 대한 예산 편성이 적극적으로 수반되어야 한다"로 촉구했다.노조에서 분석한 자료에 따르면 공공기관 자회사 노동자들의 경우 명절상여금을 기본급의 120% 지급하는 곳이 조사 대상 30개 직종 가운데 2개 직종에 불과했다. 시중노임단가를 밑도는 기본급을 받는 곳도 다수였다.아이돌보미·노인생활지원사 등 돌봄·사회서비스 노동자는 경력에 따른 임금 인상 체계가 없어 1년 차와 10년 차의 시급이 동일하고, 노인생활지원사의 경우 교통비·통신비 등 실비조차 지원받지 못하는 것으로 조사됐다.토론에 참가한 이주환 한국노동사회연구소 부소장은 "공공부문 비정규직의 불평등과 차별개선을 위한 정부 예산 편성도 매우 중요하나, 무엇보다도 공무직위원회와 같은 협의체가 일몰제가 아닌 상설화 되어야 한다"라고 지적했다.남우근 한국비정규노동센터 소장은 "최근 정부의 공공부문 비정규직 처우개선 대책과 도급운영 개선 방안이 결국 비정규직의 정규직화를 회피하는 것은 아닌지 우려스럽고 , 공공부문 비정규직 전체를 포괄하는 처우 개선대책이 아닌 점 역시 우려스러워 , 이에 대한 정부 차원의 입장과 조치가 필요" 함을 밝혔다.공공연대노동조합은 2027년 정부예산에 ▲ 공무직에 대한 공무원과 동일한 복지포인트·가족수당·식비 지급 ▲ 자회사 노동자에 대한 명절상여금·복지포인트·식비 지급 강제화 ▲ 돌봄노동자에 대한 최저임금 130% 이상 기본급과 근속수당·교통비·통신비 지급 ▲ 생활체육지도자에 대한 공무원 8급 기준 호봉제 도입, 상여금 120%, 공무원과 동일한 식비와 복지포인트 반영 필요 등을 요구했다.