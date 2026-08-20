"검사 미워도 경찰수사 중간 확인 절차 필요"

▲최근 검사직을 사직하고 변호사로 활동을 시작한 송명진 변호사가 13일 오전 서울 서초구 법무법인 진심파트너스 사무실에서 <오마이뉴스>와 만나 "검사의 일을 미워하지 말아달라"라며 "검사 밉다고 검찰 기능을 바꿔서는 안 된다"라고 당부했다. ⓒ 유성호 관련사진보기