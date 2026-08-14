더위를 견뎌야 하는 사람들을 보라

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

폭염중대경보라는 말을 처음 들었습니다. 여름이면 으레 더운 것이라 여겼고, 그 더위는 참고 견디면 지나가는 계절의 일로 받아들여 왔습니다. 그러나 어느 순간부터 더위는 단순한 더위가 아니게 됐습니다. 폭염주의보와 폭염경보를 지나 이제는 중대경보라는 말까지 등장했습니다. 경보라는 단어도 이미 충분히 무겁습니다. 거기에 중대라는 말까지 붙으니, 바깥에서 일상을 이어가는 일이 가능한지 먼저 걱정하게 됩니다.그럼에도 기록하고 싶었습니다. 이 더운 날에도 길 위에 나선 사람들은 누구인지, 어떤 이유로 집 밖에 나올 수밖에 없는지 보고 싶었습니다. 폭염은 모두에게 같은 온도로 오지만, 모두에게 같은 무게로 닿지는 않습니다.출근길에 본 온도계는 이미 30도를 넘고 있었습니다. 정오가 가까워지자 기온은 33도까지 올랐습니다. 길은 평소보다 조용했습니다. 휴가철이라는 점을 생각해도 확실히 달랐습니다. 곳곳에 설치된 에어컨 실외기는 쉬지 않고 돌아갔고, 주차장은 이미 만차였습니다. 많은 시민이 집 안이나 실내 공간에서 폭염을 견디고 있음을 짐작할 수 있었습니다.하지만 길 위의 일상은 완전히 멈추지 않았습니다. 다녀야 할 사람은 다녔고, 일해야 할 사람은 일했습니다. 공사 현장 노동자는 뜨거운 공기 속에서도 몸을 움직였습니다. 오토바이를 탄 배달노동자는 열기를 가르며 다음 목적지로 향했습니다. 병원 문을 나선 시민은 약국으로 걸음을 옮겼고, 자기 몸집의 절반만 한 가방을 멘 청소년도 길을 걸었습니다. 손수레에 상자를 싣고 더딘 걸음으로 이동하는 이들도 만날 수 있었습니다.폭염은 그렇게 사람을 가립니다. 더위를 피할 수 있는 사람과 피할 수 없는 사람을 나눕니다. 실내에 머물 수 있는 사람과 거리에서 하루를 보내야 하는 사람을 나눕니다. 같은 도시, 같은 시간, 같은 하늘 아래 있어도 누군가는 더위를 피하고, 누군가는 더위를 통과해야 합니다. 폭염이 재난인 이유는 바로 여기에 있습니다.취재에 나서기 전 편의점에서 생수 한 병을 샀습니다. 작은 기대가 있었습니다. 취재하는 동안 더위를 식혀줄 한 줄기 희망쯤으로 생각했습니다. 그러나 병 안에 남아 있던 찬 기운이 사라지는 데는 20분이 채 걸리지 않았습니다. 손에 쥐고 있던 물병은 금세 미지근해졌습니다. 500mL 물 한 병은 한 시간 남짓 지나 바닥을 보였습니다. 물 한 병이 더위를 이기기에는 폭염은 너무 강했습니다.그 짧은 시간이 많은 것을 말해줬습니다. 찬 기운이 사라지는 데 걸리는 시간이 20분도 되지 않는 날, 길 위에서 몇 시간을 보내야 하는 사람들이 있습니다. 물 한 병으로는 버티기 어려운 더위 속에서 하루 일당을 벌어야 하는 사람들이 있습니다. 그들에게 폭염은 뉴스 속 기상 용어가 아닙니다. 몸으로 견뎌야 하는 현실입니다.우리는 폭염을 이야기할 때 기온을 먼저 봅니다. 몇 도까지 올랐는지, 체감온도는 얼마인지, 열대야가 며칠째 이어지는지 따집니다. 물론 숫자는 중요합니다. 그러나 숫자만으로는 길 위의 더위를 다 설명할 수 없습니다. 같은 33도라도 그늘에 있는 사람과 아스팔트 위에 있는 사람이 느끼는 더위는 다릅니다. 같은 폭염경보라도 사무실에서 보는 사람과 배달길에서 듣는 사람의 무게는 다릅니다.폭염 속에서도 도시는 움직입니다. 누군가는 음식을 배달하고, 누군가는 공사 현장을 지키고, 누군가는 병원을 오가며, 누군가는 손수레를 끌고 하루를 이어갑니다. 우리는 그 일상을 너무 쉽게 당연하게 여겨왔는지 모릅니다. 하지만 폭염중대경보가 내려진 날에도 멈출 수 없는 일상이 있다면, 그 일상을 지키는 사회적 안전망도 그만큼 두터워져야 합니다.찬 기운이 사라지는 데 걸린 시간은 20분이 채 되지 않았습니다. 그러나 그날 거리에서 만난 사람들의 하루는 훨씬 길었습니다. 폭염은 그렇게 짧은 찬 기운과 긴 생계 사이에 놓여 있었습니다. 더위는 모두에게 오지만, 더위를 견디는 조건은 같지 않습니다.폭염의 시대에 필요한 것은 더위를 참으라는 말이 아닙니다. 더위를 견뎌야 하는 사람들을 보라는 것입니다. 길 위에서 묵묵히 하루를 살아내는 시민의 일상이 재난 속에 방치되지 않도록 살피는 것입니다.