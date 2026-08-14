[주장] 용인의 반도체 미래, 사실과 원칙 위에서 지켜야 한다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 용인시의회 더불어민주당 대표의원입니다.

최근 반도체 산업과 관련한 다양한 정책 논의가 이어지면서 시민들의 관심도 커지고 있습니다. 반도체는 용인의 미래이자 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 국가 전략산업인 만큼 다양한 의견이 제시될 수 있습니다. 그러나 다양한 의견보다 더 중요한 것은 정확한 사실입니다. 더불어민주당은 '정책은 추측보다 사실, 정치적 공방보다 객관적인 검증'이 우선되어야 한다고 생각합니다.최근 일부에서는 서로 다른 정책을 하나의 사안처럼 연결하거나, 아직 검토 단계에 있는 내용을 이미 확정된 정책인 것처럼 해석하는 경우도 있습니다. 이러한 접근은 정책의 본질을 이해하는 데 도움이 되지 않을 뿐 아니라 시민들에게 불필요한 혼란을 줄 수 있습니다.이러한 이유로 5일 오전 임준교·서정일·신민욱 의원과 함께 대표의원실에서 용인시 반도체정책과와 긴급 간담회를 개최했습니다. 시민들께 정확한 사실을 전달하고, 용인시의 대응 방향을 점검하기 위해 직접 집행부의 설명을 듣는 것이 필요하다고 판단했기 때문입니다.간담회를 통해 확인한 내용은 크게 세 가지입니다.첫째, 현재 논의되는 정책과 이미 결정된 정책은 분명히 구분해서 봐야 합니다.집행부 설명에 따르면 현재 논의되고 있는 법인지방소득세 공동세원화는 제도의 방향이 거론되고 있는 단계입니다. 적용 대상과 배분 방식, 시행 시기, 지방자치단체별 영향 등 핵심 내용은 아직 확정되지 않았습니다. 무엇보다 이러한 제도는 관련 법률 개정과 국회의 논의가 필요한 사안입니다. 특정 기관이나 지방자치단체의 결정만으로 바로 시행될 수 있는 구조가 아닙니다.정책을 검토하는 것과 정책이 결정된 것은 전혀 다른 문제입니다. 지방의회 역시 이러한 절차를 전제로 정책을 검토하고 대응해야 합니다. 확인되지 않은 내용을 기정사실로 받아들이는 것도 경계해야 하지만, 반대로 제도 설계 과정에서 용인의 입장이 충분히 반영될 수 있도록 미리 준비하는 것도 지방의회의 중요한 책무입니다.둘째, 법인지방소득세 공동세원화와 경기미래투자공사, 반도체 관련 펀드는 성격이 서로 다른 정책입니다.법인지방소득세 공동세원화는 지방세 제도와 재정 배분에 관한 문제입니다. 반면 경기미래투자공사와 반도체 관련 펀드는 공공재원을 활용해 산업과 기업을 육성하기 위한 투자정책입니다. 정책의 목적도 다르고 추진 절차도 다르며 검토해야 할 기준도 다릅니다. 이를 하나의 정책처럼 단순하게 연결하면 정확한 판단이 어려워집니다.집행부 역시 경기미래투자공사와 반도체 관련 펀드는 현재 초기 구상 단계이며, 참여 방식과 출자 규모, 운영 구조 등 구체적인 내용은 앞으로 논의될 사항이라고 설명했습니다. 정책은 명칭보다 내용이 중요합니다. 무엇을 위해 추진하는지, 재정에는 어떤 영향을 미치는지, 용인시민에게 어떤 효과를 가져오는지를 각각 따져보는 것이 책임 있는 정책 검증이라고 생각합니다.셋째, 용인의 권익과 대한민국 반도체 경쟁력은 함께 지켜야 합니다.용인은 국가첨단전략산업 특화단지와 이동·남사 첨단시스템반도체 국가산업단지, 원삼 용인반도체클러스터 일반산업단지가 함께 조성되는 대한민국 반도체 산업의 중심도시입니다. 이러한 국가적 프로젝트가 성공하기 위해서는 중앙정부와 경기도, 인접 지방자치단체와의 협력이 반드시 필요합니다.그러나 협력은 용인의 역할과 기여가 존중되는 가운데 이루어져야 합니다. 반도체 산업으로 창출되는 경제적 성과는 용인의 산업 경쟁력 강화와 시민 삶의 질 향상으로 이어져야 하며, 용인이 감당하는 기반시설과 행정적 부담도 정책 과정에서 충분히 고려되어야 합니다.더불어민주당의 입장은 분명합니다. 국가 반도체 전략에는 적극 협력하겠습니다. 동시에 용인시의 재정과 시민의 권익이 훼손되는 일이 없도록 관련 정책을 끝까지 검증하고, 필요한 의견은 중앙정부와 경기도에 책임 있게 전달하겠습니다.정치는 확인되지 않은 주장으로 시민의 불안을 키우는 경쟁이 되어서는 안 됩니다. 검토 단계의 사안을 확정된 사실처럼 단정하거나 서로 다른 정책을 하나로 묶어 해석하는 것은 책임 있는 정치가 아닙니다. 용인시의회 더불어민주당은 추측보다 사실을, 정쟁보다 정책을 우선하며 객관적인 자료와 제도에 근거해 판단하겠습니다.반도체 산업의 성과가 용인시민에게 온전히 돌아가야 하듯, 용인시의 재원 또한 시민들을 위해 올바르게 사용되어야 합니다. 또한 정부 간 관계에서도 정치적 거버넌스 역할을 제대로 하는 특례시로 성장하도록 더불어민주당 의원들과 함께 노력하겠습니다.