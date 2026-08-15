[주장] 활동지원사의 안전, 중계기관이 책임 있게 보장해야

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장애인 활동지원사는 장애인 가정에 직접 방문해 서비스를 제공하기 때문에 이용자의 특성과 상황을 충분히 알지 못한 상태에서 업무를 시작하는 경우가 있다. 이용자에게 어떤 특성이 있는지, 과거 폭력적인 행동이 있었는지, 서비스 과정에서 주의해야 할 사항은 무엇인지 등을 사전에 충분히 파악하기 어려운 것이다.중계기관은 활동지원사와 장애인 이용자를 연결하는 역할을 하는 만큼, 서비스 제공 과정에서 발생할 수 있는 안전 문제에 대해서도 적절한 안내와 대응체계를 마련할 필요가 있다. 그러나 현실에서는 단순히 활동지원사와 이용자를 연결하는 데 그치는 경우가 있어 현장에서 크고 작은 불상사가 발생하고 있다.최근 필자의 주변에서도 이와 관련된 일이 있었다. 구로에 있는 한 센터에서 근무하는 활동지원사는 1년 동안 정신적으로 어려움을 겪고 있는 장애인에게 서비스를 제공해 왔다. 며칠 전 활동지원사는 평소와 같이 월요일에 출근했지만, 이용자는 대뜸 일요일인데 왜 출근했느냐며 얼른 가라고 했고, 급기야 활동지원사의 뺨을 때렸다.활동지원사에게는 예상하지 못했던 갑작스러운 일이었다. 너무 놀라고 황당했던 활동지원사는 이용자의 가족에게 전화를 했고, 가족은 얼른 그 자리를 벗어나라고 했다. 활동지원사는 다음 날 센터에 이 사실을 알리고 대책을 요구했지만, 센터에서는 해당 가정에 가지 않으면 되지 않겠느냐는 취지의 답변 외에는 별다른 조치를 제시하지 않았다고 한다.활동지원사는 센터를 믿고 계약한 것이지 이용자의 구체적인 특성이나 현장에서 발생할 수 있는 위험까지 알고 업무를 시작한 것은 아니다. 그런데도 활동지원사가 실제로 폭행을 당한 상황에서 중계기관이 충분한 보호조치나 후속 대책을 마련하지 않는다면 활동지원사는 어디에서 도움을 받아야 하는지 의문이다.또 다른 사례도 있다. 저녁 시간에 근무하는 고령의 활동지원사의 지인은 지체장애인 이용자에게 서비스를 제공하고 있었다. 평소 청소와 정리는 잘했지만 음식 조리에는 어려움이 있었다고 한다. 어느 날 평소처럼 식사를 준비해 식탁에 차려놓았는데, 이용자가 음식이 맛이 없다며 항의하는 과정에서 숟가락을 집어 던졌고, 활동지원사는 이마에 상처를 입었다.활동지원사는 즉시 센터에 이 사실을 알렸고, 센터에서는 우선 그곳에서 벗어나라고 안내했다고 한다. 하지만 이후 활동지원사가 다시 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 하는 대책이나 유사한 상황이 발생하지 않도록 하는 구체적인 조치에 대해서는 별다른 안내가 없었다고 한다.앞선 사례와 마찬가지로 활동지원사가 현장에서 위험한 상황을 겪었음에도 중계기관의 대응이 단순히 현장을 피하도록 하는 데 그친다면, 활동지원사의 안전을 실질적으로 보장하기 어렵다.장애인 활동지원사는 이용자를 직접 만나 서비스를 제공하는 업무 특성상 다양한 상황에 놓일 수 있다. 이용자의 건강 상태나 장애 특성에 따라 예상하지 못한 행동이 발생할 수도 있고, 의사소통 과정에서 갈등이 생길 수도 있다. 따라서 중계기관은 활동지원사가 현장에 투입되기 전에 업무상 주의해야 할 사항과 위험요인을 적절한 범위에서 안내하고, 문제가 발생했을 때 신속하게 대응할 수 있는 체계를 갖춰야 한다.물론 이용자의 개인정보와 인권을 보호해야 하기 때문에 활동지원사에게 모든 개인정보를 제공할 수는 없다. 그러나 활동지원사의 안전에 직접적인 영향을 줄 수 있는 사항까지 아무런 안내 없이 업무를 맡기는 것은 바람직하지 않다. 필요한 정보는 적법한 범위에서 사전에 공유하고, 안전사고나 폭력 등 문제가 발생했을 때 활동지원사를 보호할 수 있는 명확한 절차가 마련돼야 한다.많은 장애인과 활동지원사들은 중계기관의 역할에 대해 의문을 갖기도 한다. 중계기관이 활동지원사와 이용자를 연결하는 것뿐 아니라, 서비스가 안전하게 제공될 수 있도록 양측을 지원하는 역할까지 해야 하기 때문이다.활동지원사의 안전이 위협받는 상황에서 중계기관이 적극적으로 개입하지 않는다면 활동지원사는 위험한 환경에 계속 노출될 수밖에 없다. 활동지원사가 안정적으로 근무할 수 있어야 장애인 이용자 역시 지속적이고 안정적인 서비스를 받을 수 있다.보건복지부와 관계 당국은 활동지원 중계기관이 현장에서 발생하는 활동지원사의 고충과 안전 문제에 적극적으로 대응할 수 있도록 구체적인 지침과 대응체계를 마련해야 한다. 폭력이나 위협 등 위험 상황이 발생했을 때 활동지원사가 어떻게 대처하고, 중계기관은 어떤 조치를 취해야 하는지 명확한 매뉴얼도 필요하다.활동지원사는 장애인의 일상생활을 돕는 중요한 역할을 담당하고 있다. 그러나 그 과정에서 활동지원사의 안전이 뒷전으로 밀려서는 안 된다. 장애인 이용자의 권리와 활동지원사의 안전은 어느 하나를 포기해야 하는 관계가 아니다. 두 가지가 함께 보장될 수 있도록 중계기관과 관계 당국이 보다 책임 있는 역할을 해야 할 것이다.