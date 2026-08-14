조상호 세종시장, 14일 국회·시도지사협총회 연쇄 방문... 행정수도 완성 총력

큰사진보기 ▲왼쪽부터 조상호 시장, 이광재 예산결산특별위원장 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터 조상호 시장, 한병도 더불어민주당 원내대표 ⓒ 세종시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲14일 열린 제61차 대한민국시도지사협의회 총회 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제61차 대한민국시도지사협의회 총회'에서 조상호 세종시장이 발언하고 있다. ⓒ 세종시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시가 20년 숙원인 행정수도 완성을 현실화하기 위해 입법과 예산, 그리고 지방정부 연대를 아우르는 총력전에 돌입했다. 조상호 세종시장은 하루 동안 서울 여의도 국회와 광화문을 오가는 강행군을 펼치며, 실질적인 제도적 마침표와 국비 확보를 위한 광폭 행보를 전개했다.세종시는 조상호 시장이 14일 오전 서울 여의도 국회를 방문해 핵심 지도부를 차례로 면담하고, 오후에는 서울 광화문빌딩에서 개최된 '제61차 대한민국시도지사협의회 총회'에 참석해 행정수도 완성 및 재정 분권을 위한 전방위 지원을 강력히 건의했다고 밝혔다.조 시장의 이날 일정은 오전 서울 국회 회동부터 시작됐다. 이광재 국회 예산결산특별위원장과의 면담에서 조 시장은 행정수도의 핵심 기반 시설인 대통령세종집무실과 국회세종의사당 건립이 국정 효율성과 국가균형성장을 이끌어갈 최우선 과제임을 강조했다. 이어 다가오는 2027년 정부 예산안 국회 심의 국면을 앞두고, 관련 예산이 적기에 반영되어 사업 추진에 차질이 없도록 협조를 요청했다.이어 한병도 더불어민주당 원내대표를 만난 조 시장은 행정수도 완성의 법적 기반이 될 입법 동력 확보에 주력했다. 최근 이재명 대통령의 확고한 의지 표명과 여당 지도부의 연내 제정 약속 등으로 공감대가 무르익은 만큼, 여당이 당론으로 행정수도특별법 제정을 채택하고 입법 과정을 강력히 이끌어줄 것을 당부했다.오후에는 서울 광화문빌딩으로 발걸음을 옮겨 '제61차 대한민국시도지사협의회 총회'에 참석했다.대한민국시도지사협의회는 전국 16개 시도의 공동 현안을 협의하고 지방분권과 국가균형성장을 위한 정책을 발굴하는 지방정부 협의체다. 이날 총회에는 조상호 시장을 비롯해 오세훈 서울시장, 박찬대 인천시장, 추미애 경기도지사 등 15개 시도지사가 참석해 제19대 협의회장을 선출하고 주요 현안을 논의했다.이 자리에서 조 시장은 전국 시도지사에게 보낸 서한문을 통해 오는 9월 정기국회에서 행정수도특별법이 통과될 수 있도록 공동결의문 채택을 요청했다.조상호 시장은 "올해는 20여 년을 기다려 온 행정수도 완성의 마지막 기회"라며 "행정수도 완성의 제도적 기반이 될 행정수도특별법이 이번 정기국회에서 반드시 제정돼 국가균형성장의 새로운 전기가 마련될 수 있도록 힘을 보태 주시길 바란다"고 당부했다. 이어 "행정수도 완성은 수도권에 쏠린 기회를 나누는 일"이라고 강조했다.이와 함께 조 시장은 재정 분권 실현을 위한 제도개선 방안으로 지방교부세 법정률 상향을 제시하며, 이에 대해서도 전국 시도지사들이 뜻을 모아줄 것을 촉구했다.한편, 이날 총회에서는 박찬대 인천시장이 대한민국시도지사협회장으로 선출됐으며, 내년 상반기 중 협의회 사무처가 세종시로 이전해 지방정부 간 협력체계와 국가균형성장의 상징성을 강화할 예정이다.