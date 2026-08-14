정치 26.08.14 16:21ㅣ최종 업데이트 26.08.14 16:21 [사진] '34도 폭염'... 야당 대표 보고도 중요하지만 연합뉴스(yonhap) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 14일 오전 가뭄 피해지역인 경남 밀양시 웅동저수지를 방문해 한국농어촌공사 관계자로부터 보고받는 동안 실무자로 보이는 직원 2명이 상황판 뒤에 쪼그려 앉아 거치대를 붙잡고 있다. 이날 현장 기온은 34도였다. 2026.8.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기 국민의힘 장동혁 대표가 14일 오전 가뭄 피해지역인 경남 밀양시 웅동저수지를 방문해 한국농어촌공사 관계자로부터 보고받는 동안 실무자로 보이는 직원 2명이 상황판 뒤에 쪼그려 앉아 거치대를 붙잡고 있다. 이날 현장 기온은 34도였다. <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> #장동혁#국민의힘#밀양#폭염 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 연합뉴스 (yonhap) 내방 아이콘구독하기 '바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지 이 기자의 최신기사북, 한미훈련 앞두고 6일만에 또 탄도미사일... 700km 이상 비행 갤러리 오마이포토 환경단체 "녹조 독소, 주민 소변서 검출 됐다. 정부는 대책 마련하라" 1/5 이전 다음 이전 다음 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전쟁연습을 멈춰라! "이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다" 용산어린이정원 '아파트 건설 반대' 근조화환 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.