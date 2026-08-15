이토 히로부미 애도 준비위원이 된 한국 초기 개업의

1926년 4월 25일 오전 6시, 대한제국의 마지막 황제 순종이 창덕궁 대조전에서 승하했다. 순종이 위독하던 24일 밤 숙직 의사로 있던 사람은 의사 안상호(安商浩, 1872-1927)였다. 그는 앞서 1919년 고종이 뇌출혈로 쓰러졌을 때와 1911년 순헌황귀비가 장티푸스에 걸렸을 때에도 진료에 참여했던 인물이다.
한국학중앙연구원 장서각과 고려대학교 도서관에 소장된 자료에 따르면, 그의 집안은 영조 초반부터 의관(醫官)과 화원(畫員)을 배출하며 7대째 전문직을 이어온 중인 집안이다. 안상호의 6대조 안한성(安漢成, 1695-1745)은 혜민서(惠民署)에서 직장(直長)을 역임하였고, 5대조 안경(安暻, 1719-1782)은 사축서(司畜署) 별제(別提)와 진주감목관(晉州監牧官)을 역임하였다.
안상호의 고조부 안성보(安聖輔, 1765-1832)는 의학교수(醫學敎授)를, 증조부 안국전(安國銓, 1788-1808)은 전의감(典醫監)에서 의관으로 활동하였다. 조부 안동헌(安東獻, 1804-1865) 또한 안국전과 함께 전의감에서 의관으로 활동하였음이 확인된다.
안상호의 부친 안건영(安建榮, 1841-1877)은 당시 집안 어른과는 달리 화원(畫員)으로 활동하였다. 안건영이 화원으로 활동하게 된 계기는 명확하지 않지만, 당대 화원으로서 실력을 인정받아 1872년(고종 9)에는 고종의 어진을 제작하는 작업과 태조, 원종의 어진을 이모(移模)할 때 참여하였다.
이 외에도 안건영은 1875년(고종 12) 왕실의 족보인 <선원계보기략(璿源系譜紀略)>을 수정할 때 참여하였고, 이때의 공로로 사근도찰방(沙斤道察訪)이 되었다. 도화서의 뛰어난 화원이자 조정으로부터 공로를 인정받아 관직을 받았던 안건영은 1877년 갑작스럽게 사망한다. 2년 뒤에는 삼촌 안도영(安道榮)도 병으로 사망하였다.
관비(官費) 유학생으로 일본에 가다
어린 나이에 아버지와 삼촌을 여읜 안상호는 1895년 관립일어학교(官立日語學校)에 입학하였고, 입학한 지 4년이 지난 1898년 10월에는 관립일어학교 제1회 졸업생이 되었다. 졸업한 지 겨우 한 달 남짓 되었을 때, 안상호는 대한제국의 관비유학생으로 일본에 입항하여 일본 도쿄에 소재한 지케이의원의학교(慈惠醫院醫學校)에 입학하였다.
일어학교를 졸업한 안상호가 일본으로 건너가 의술을 배우게 된 계기는 알 수 없지만, 의관 출신이 많은 집안 배경에 영향을 받았던 것으로 보인다. 유학생으로 일본에 입항한 지 4년이 지난 1902년, 안상호는 지케이의원의학교를 졸업하였고, 일본 지케이병원(慈惠病院)에서 임상실습 수련의로 지냈다.
안상호는 1904년 10월 대한제국 의학교의 교관으로 임명되었다. 해당 학교는 1899년 대한제국 정부에서 서양 의학을 학습한 의관 양성을 목적으로 설립한 근대 학교이다. 그러나 관비유학생으로서 일본에 유학을 가 의술을 익힌 안상호는 대한제국의 부름에 응하지 않았고, 대한제국에서는 안상호의 귀국이 이루어지지 않자 의학교 교관에서 면직시켰다(1905년 1월 21일 대한제국 관보 참조).
고국의 부름을 따르지 않은 안상호는 일본에서 지내며 1905년에는 지케이병원의 의국장(醫局長)을 지내며 도쿄에서 환자를 처치하여 신문에 실리기도 하였다. 이때의 안상호는 일본 도쿄에 있던 유학생들에게서 성공적인 롤모델로 소개되기도 하였다(<태극학보> 제1호 '의사(醫師) 안상호씨(安商浩氏)의 내력(來歷)', 1906. 참조.)
성공한 의사가 되어 한국으로 귀국하다
1906년 일본에 머물던 안상호는 일본 내무성의 의사시험에 합격하여 의사면허증을 받았다. 이 무렵 일본에 방문했던 고종의 아들 의친왕은 휴양지에서 병이 나 안상호에게 진료를 받았으며, 1907년 일본에 다시 왔을 때, 재차 귀국을 종용하여 안상호를 귀국시키게 된다. 귀국을 앞둔 1907년 일본, 안상호는 의친왕 저택에서 사무를 보던 야마구치현 시모노세키 출신의 가와구치 이소코(川口磯子)를 만나게 되고 36세의 나이로 결혼을 하였다.
1907년 3월 24일 안상호는 부산에 도착하였고, 같은 달 27일에는 서울에 도착했다. 황실의 의료를 담당하는 전의(典醫)에 임명되었으나, 안상호의 요청으로 궁내부(宮內府) 촉탁의(囑託醫)로서 1주일에 1회 입시하는 것으로 협의되었다고 한다. 그리고 얼마 안 되어 자신의 개인 진료소를 개업하였고, 한국 초기 근대 개업의로 이름을 알리게 된다.
대한제국 관비유학생으로 일본에 유학을 가, 성공한 의사가 되었던 안상호는 대한제국의 부름에 응하지 않았던 전력을 보아 일본 유학 시절부터 점차 친일 노선을 밟았으리라 여겨진다. 그의 행보는 경술국치 전후로 더욱 선명해졌다.
1909년 대한제국 황실 진료와 개업의로서 활동하던 안상호는 한성부민회(漢城府民會)에서 이토 히로부미를 애도하기 위하여 개최한 대한국민추도회(大韓國民追悼會) 준비 위원회의 위원으로 참여하였다. 또한 1913년에는 도로 부지에 사용될 토지를 기부하였고, 조선총독부는 이를 기특하여 여겨 목배(木杯) 1세트를 하사한다(1914년 4월 16일 자 조선총독부 관보 참조).
이후 친일단체인 경성부협의회(京城府協議會) 제1~3대 회원, 다이쇼친목회(大正親睦會) 초대 평의원이 되었고, 경제적으로도 성공한 자산가가 되어 종로금융조합(鐘路金融組合) 사장, 주식회사 경성상공(京城商工) 대주주로 활동하였다. 그러나 1923년 토지 매입 과정에서 문서를 위조한 혐의로 소송을 당하는 등 사회적 논란에 휘말리기도 했다.
안상호는 왕공족(王公族)으로 강등된 대한제국 황실의 주요 인사를 진료하면서도, 일본인이 되기를 소망했다. 1918년 12월 10일 <매일신보>에 '일선동체(日鮮同體)의 가정'으로 소개된 안상호와의 인터뷰 내용은 그의 소망을 고스란히 보여준다.
인터뷰 속 안상호는 자신이 거주하는 환경을 조선옷 한 벌 없고, 조선에서 접할 수 있는 매운 음식도 없어 일본인과 똑같다는 점을 내세웠으며, 아이들과는 일본어로 대화하였다. 또 조선 사람과 상종할 일이 극히 드문 자신의 환경을 불행 중 다행이라고 표현하며, 자신의 장녀를 일본인 자녀들을 위해 세운 일본인 소학교에 입학시켰다.
그의 아내 이소코 또한 해당 인터뷰에서 자신은 조선말을 한 마디도 못 하며, 집 앞이 전찻길이라 아이들을 집 밖으로 나가지 않게 하므로 자신들의 가족들은 조선과는 다른 세상에 사는 셈이라며 자부하는 모습을 보이고 있다. 즉, 안상호는 한국 출생이지만 일본인이 되기를 오매불망 소망하는 친일파의 전형적인 모습을 보여준다.
이러한 활동을 한 안상호는 자신이 죽기 한 해 전까지 이왕직 촉탁의로 활동하며, 대한제국 황실 주요 인사의 진맥을 맡았다. 1911년 순헌황귀비의 요청으로 7월 17일 순헌황귀비를 진료하였으나, 3일이 지난 7월 20일 순헌황귀비가 훙서하였고,(<(1911년)덕수궁찬시실일기> 7월 17일 기사
참조) 1919년 1월 20일 고종이 뇌출혈로 중태에 빠지자, 당일 오후 1시 20분에 고종을 진맥하였다.
그러나 고종은 다음 날 새벽 6시에 함녕전(咸寧殿)에서 승하한다(<일기> 1919년 1월 21일 기사
참조). 안상호가 고종을 독살하였다는 설 또한 안상호가 고종을 진료한 다음 날 고종이 승하한 배경에 의한 것이다.
안상호는 순종이 승하하던 1926년까지 이왕직의 촉탁의로 근무하였다. 1926년 4월 26일 <동아일보>의 기사를 살펴보면, 순종이 위독하던 24일 밤 숙직의사는 안상호였다. 안상호는 순종이 위독하자 응급처치를 시행하였으나, 25일 오전 6시 순종은 대조전(大造殿)에서 승하한다. 순종이 승하한 그해 10월, 안상호는 이왕직에서 근무하던 자신의 직무를 그만두고, 1927년 사망하였다.
조선 후기 중인 의관 가문에서 태어난 안상호는 분명 의술로 이름을 드높인 당대 주류 사회의 일원이다. 그가 의도적으로 고종과 순종 등 대한제국 황실 인사에 해를 가했다고는 생각하지 않는다. 다만, 일제강점기 친일 활동과 생전에 남긴 인터뷰 기록을 통해 그가 친일 인사라는 점은 명확하다. 한국인으로 태어나 일본인이 되고 싶었던 안상호, 그러나 결국 조선 후기 중인의 자손이라는 점은 변함이 없다.
덧붙이는 글 | 참고문헌
고문헌
『성원록(姓源錄)』(고려대학교 소장).
『{1911년}덕수궁찬시실일기({辛亥}德壽宮贊侍室日記)』(한국학중앙연구원 장서각 소장. K2-253).
『어진도사등록(御眞圖寫謄錄)』(한국학중앙연구원 장서각 소장, K2-2760).
『어진이모도감청의궤(御眞移摸都監廳儀軌)』 (한국학중앙연구원 장서각 소장, K2-2764).
『의역주팔세보(醫譯籌八世譜)』(한국학중앙연구원 장서각 소장, K2-1778).
『일기(日記)』(한국학중앙연구원 장서각 소장, K2-262).
연구
이정은, 「최초의 근대 開業醫 安商浩의 생애와 활동」, 『한국민족운동사연구』 53, 2007.
박진수, 「朝鮮 末期 畵員畵家 安建榮(1841~1877)의 生涯와 人物畵」, 『미술사학연구』 300, 2018.
기관 데이터베이스
국사편찬위원회 한국사데이터베이스(https://db.history.go.kr/).
한국학중앙연구원 장서각 디지털장서각(https://jsg.aks.ac.kr/).
네이버 뉴스라이브러리(https://newslibrary.naver.com/search/searchByDate.naver).