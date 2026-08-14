부산시장·경남지사 회동 언제쯤? "실무협상 중"

큰사진보기 ▲지난 12일 창원 한화에어로스페이스에서 열린 ‘동남권 지역인재 양성 및 채용 연계 업무협약식’ 사전환담에서 박완수(왼쪽) 경남도지사와 전재수(오른쪽) 부산시장이 손을 맞잡고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

"(광역 협력과 관련해) 최대한 빨리 만나자고 했는데, 박완수 지사께서 먼저 실무협의를 진행해 논의할 사항을 좀 정리하는 게 효율적이지 않겠냐 의견을 주셨다."

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'행정통합 추진이냐, 특별연합 복원이냐' 협력을 놓고 견해차를 보이는 부산시와 경남도가 광역단체장 회동을 위한 사전 실무협의를 진행 중인 것으로 확인됐다.전재수 부산시장은 14일 제3회 시 추가경정예산안 발표 자리에서 <오마이뉴스>의 관련한 질문에 "실무자 간에 논의할 사항들을 정리하는 작업을 지금 하고 있다"라고 이같이 설명했다.그동안 전 시장은 출범 직전 폐기된 부산·울산·경남 특별지방자치단체(특별연합)의 복원이 우선이라고 목소리를 높여왔다. 그러나 이날은 불필요한 오해를 만들지 않겠다며 극도로 말을 아꼈다. 개인적 의견보단 협상 진전에 공을 들이겠다는 것이다. 그는 "현안을 잘 정리해 성과를 내도록 하겠다"고 밝혔다.또 다른 축인 김상욱 울산시장도 함께하느냐는 물음에는 해양수산부 주관으로 부울경이 '해양 수도권 조성과 공동 투자 유치 활성화 상생 협약'을 맺었단 점을 강조했다. 전 시장은 "부울경이 함께 가야 하는 게 기본이다. 그 방향으로 진행하게 하겠다"라고 울산의 합류 필요성을 내세웠다.더불어민주당과 국민의힘으로 서로 소속 정당은 다르지만, 최근 두 단체장은 계속 얼굴을 마주하고 있다. 전 시장과 박 지사는 12일 창원에서 열린 '동남권 지역인재 양성 및 채용 연계 업무협약식'에 이어 하루 전인 13일 부산서 개최한 해수부 행사에서 연달아 만났다. 이날은 서울에서 개최하는 대한민국 시도지사협의회 정기총회에 나란히 참석했다.세 차례나 마주했으나, 일정상 짧은 대화를 나누는 데 그쳤다. 이 때문에 제대로 된 대화의 자리가 시급한 상황이다. 지난 11일 부산시청 기자단과 한 백브리핑에서 전 시장은 "언론 기사를 통해 박 지사의 생각과 의중을 듣는 것보다 직접 대면하는 것이 가장 중요하다"라며 회동에 무게감을 부여했다.그러나 구체적 일정은 여전히 안갯속이다. 경남지역 일간지인 <경남신문>은 13일자 기사에서 "두 단체장이 아직 공식 회동 타임라인을 정하지 못하고 있다"고 보도했다. 일정이 정해지지 않은 이유를 놓고 <경남신문>은 "행정체제 개편을 둘러싼 입장 차와 회동 결과물에 대한 정치적 부담감으로 시점 확정에 신중을 기하는 것으로 풀이된다"라고 해석했다.