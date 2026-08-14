가뭄으로 드러난 붕어섬의 얼굴, 60년 전엔 이랬구나

큰사진보기 ▲구성물(옥정호 붕어섬 입구 근처 옛 마을)에서 잿말과 마당벌 전경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 옥정호 출렁다리와 붕어섬. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 옥정호 출렁다리와 붕어섬. (2025.05.06.) 옥정호 담수 풍경. ⓒ 이완우 관련사진보기

"신덕의 옥녀동천과 오원강 물이 함께 살을 섞는, 유유히 운암강에 흘러들어 한 몸을 이루는 양수쟁이 강정이쏘 앞 장관을 바라보며 쉴 수 있는 누각이 양요정으로 잿말에 있으니 이곳이 모다 상운암의 일부로 되어 있다." (김여화 소설 『운암강』(2015))

큰사진보기 ▲국사봉의 책살이 절벽 아래 둘레길 잔도에서 바라본 붕어섬과 출렁다리 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲국사봉의 책살이 절벽 아래 둘레길 잔도에서 바라본 붕어섬과 출렁다리. (2025.05.06.) 옥정호 담수 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲국사봉 책살이 절벽 아래 둘레길 잔도에서 바라보는 운암강 자취 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲국사봉 책살이 절벽 아래 둘레길 잔도에서 바라보는 하늘빛 옥정호. (2025.05.06.) 옥정호 담수 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

"수몰 이전만 해도 찰지고 기름진 문전옥토로 모두가 윤택하고 행세 깨나 부리고 삶을 살었으나 국사봉 아래 몇 채 듬성듬성 남은 이 빠진 꼴이라 그 옛날 운암의 영화는 흔적 없이 물 밑에 묻고 말았다." (김여화 소설 <운암강>(2015))

큰사진보기 ▲국사봉 용당굴 계곡 아래 잔도에서 바라본 붕어섬 구름들 전경 ⓒ 이완우 관련사진보기

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"뾰쪽바위 입석바위, 백련산이 오른팔을 쭉 뻗어 한 손에 뿌리다만 흙이 쌓인 듯한 외안날 독재를 연결선으로 외안날이 국사봉 아래 용당굴 앞에 한 덩이 떨어진 듯 물이 돌아 흘러가는 모양은 다도해가 저러려니 그는 남해의 섬들을 연상하고 앉았다." (김여화 소설 <운암강>(2015))

큰사진보기 ▲국사봉 아래 국사정에서 바라본 붕어섬 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲국사봉 아래 국사봉의 모습 ⓒ 이완우 관련사진보기

폭염과 가뭄이 지속되고 있다. 최근 전북 임실 옥정호의 저수율은 평년의 절반 수준에도 미치지 못하는 약 20%대를 기록하며, 붕어섬 주변의 호수 바닥과 퇴적층이 거북등처럼 갈라진 채 훤히 드러나 있다. 지난 13일, 임실 상운암의 옥정호 붕어섬으로 탐방 여행을 떠났다.옥정호 붕어섬 입구 로터리 부근은 수십 년 전에 구성물 마을이었다. 옥정호(운암강)으로 흘러드는 옥녀동천(玉女洞川) 강변은 담수는 모두 말라버리고 초원이 되어 있었다. 이 초원은 마당들로서 오랜 세월 기름진 논밭이었다. 초원 가운데 흐르던 옥녀동천이 구성물 앞을 빙둘러 흘러, 진안에서 발원해 내려오는 오원강과 강정날(오른쪽 절벽을 포함한 물돌이동 동산) 앞에서 만난다.구성물에서 바라보는 초원 풍경의 왼쪽 절벽 위에 양요정(兩樂亭)이 서 있다. 원래 양요정은 오원강과 옥녀동천이 만나는 합수정이(양수정이)를 마주하는 둔덕에 수백 년 동안 자리하고 있었다. 1965년 섬진강댐의 준공을 앞두고 현재의 높은 위치로 이건하였다.마당벌 너머 풍경 중앙의 낮은 산이 건지산이다. 이 산 앞의 간좌터 마을은 수몰되어 흔적이 없다. 풍경 왼쪽의 산기슭과 강변 사이에는 잿말이 수백 년 전부터 있었고, 1928년부터 1965년까지는 운암면의 중심이었다. 1965년에 수몰 지역이 되어 현재의 상운암 지역으로 이전하였다.옥정호 붕어섬이 보이는 전망대로 올라갔다. 호수를 건너가는 출렁다리 주위가 가뭄으로 맨땅을 드러냈다. 수위가 급격히 낮아진 옥정호의 풍경은 수십 년 전 고향을 잃은 수몰민의 애환과 역사가 깃든 김여화 작가의 소설 <운암강>(2015)을 다시 펼쳐보기에 특별한 계기가 되었다.소설은 1965년 섬진강댐 건설 이전, 상운암의 풍요로웠던 옛 풍경을 이렇게 기술하고 있다.붕어섬을 오른쪽으로 멀리 바라보며 둘레길 잔도를 걸었다. 책살이 절벽의 잔도 앞으로 펼쳐진 풍경은 1965년 섬진강댐 건설로 인한 수몰의 아픔과 가뭄이 맞물려 깊은 여운을 남겼다.책살이 절벽 아래에서 운암강을 건너서 현재 마른 호수가 된 풀밭은 예전에는 구름들이었다. 기름진 구름들 논밭이었을 강변 구릉은 호수에서 해방되어 들풀의 싱그러운 푸르름이 출렁거리고 있었다.옥정호 호수에 수몰되었던 운암강이 담수의 수압이라는 두께를 벗어버리고 한 줄기 물길을 되찾아 흐르고 있었다. 강변은 옛날의 깨끗한 모래톱이 아닌, 진흙으로 뒤덮여 말라서 갈라터지는 민낯을 보였다.오얏날(붕어섬의 원래 지명)이 국사봉 방향으로 부챗살처럼 펼친 구름들 들녘의 수몰을 소설가 김여화는 이렇게 회상하였다.운암강 물길 너머로 붕어섬을 바라보며 잔도를 잠시 걷다 보면, 깊숙한 국사봉 용당굴 계곡을 잔도가 높은 자세로 건넌다. 이곳에서 바라본 붕어섬의 구름들 풍경은 500여 년 세월 동안 평화롭고 아름다운 운암강의 옛 고향의 자취를 고스란히 품고 있었다.이곳 상운암 운암강의 봄은 국사봉 남쪽 용당굴 위 뙤약양지에서 시작된다고 했다. 잿말과 구성물 앞 강정이날 마당벌과 구름들 강변에는 외배미로 된 논밭들이 몇 마지기 크기로 많았다. 이곳에는 서숙, 보리와 호밀이 강변에 물이 닿지 않아 풍년이 들곤 했다.아기자기한 지형 속에서 강물은 구름들 들녘과 외안날을 휘돌며 책살이 턱 밑에 쏘를 만들면서 흘러갔다. 김여화 소설가는 이곳 용당굴에서 바라보는 외앗날을 붕어 모양으로 형용하였다.옥정호를 뒤로하고 국사봉 아래 국사정에 올랐다. 붕어섬과 출렁다리가 호수가 마른 초원을 이웃하고 있었다. 섬진강댐의 1965년 준공을 앞두고 국사봉 아래 잿말과 간좌터 마을 사이 옥녀동천 강변에 수몰 이주민에게 지급된 약간의 보상금이나 물표(계화도 등 이주 예정증명서)가 풀렸다.국사봉 아래 잿말과 옥녀동천 건너 간좌터의 수몰 예정민 마을에 서커스단 천막을 치고 나팔을 불었다. 그러나 마을 사람들은 당시 이웃 마을인 사양리에 거주하는 설장구의 명인 신기남(申基男, 1914~1985)의 공연을 볼 때면 시름을 잊어버리고 신명이 났다.김여화 작가는 소설 <운암강>을 통해 "아무도 귀담아듣지 않았던 이야기, 강물에 묻어 버린 이야기"를 발굴해 기록했다. 옥정호 담수가 말라가는 상운암의 풍경에서 풍요롭고 아름다웠던 60여 년 전의 강변 풍경을 찾아가는 시간 여행은 망각 속에 묻혀 있던 고향의 풍경과 60여 년 전의 역사적 기억을 되살려냈다. 국사봉의 국사정은 이내 넉넉한 담수가 출렁일 옥정호를 내려다보고 있었다.