'적산'과 '유산' 사이에서 사라지지 않는 것들의 이야기

적산가옥(敵産家屋) : 적산敵産이란 적의 재산이라는 의미로, 우리에게는 1945년 8월 15일 광복 이후 한반도에 남겨진 일본인 소유의 재산을 일컫는다.

<한국민속대백과사전>

큰사진보기 ▲벽수산장인왕산 자락 지금의 옥인동 서촌 일대에서 가장 높고 화려한 건물로 실존인물인 친일파 윤덕영이 지었다. 해방 이후에는 유엔 한국통일부흥위원회(언커크) 본부로 사용되다가 1966년 화재로 소실되었다. ⓒ 서울역사박물관 소장 관련사진보기

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저택은 다시 복구될까? 아니면 이대로 무너져 기억 속으로 사라질까? 해동은 어느 쪽을 바라야 할지 도무지 알 수 없었다. 적산은 나라의 것 같기도, 유엔의 것 같기도, 윤원섭의 것 같기도 했다. 친일파의 자손이 빌붙은 썩어빠진 집이기도 했고 세상에 다시 없이 아름다운 것이기도 했다. 적산, 그것은 사람을 혼동되게 했다. 썩어문드러져 짜내야 할 고름인지, 다시 얻지 못한 귀중한 자산인지 알 수 없었다.(p.274)

"그 시대에 살았던 사람의 형편은 그때의 것으로 이해해야 한다고 생각하네." 그 말은 곧 한국이 비참했던 일제강점기 삼십육 년 동안 나라와 민족이 아닌 일본과 개인적 치부를 위해 진력했던 사람들에게 비난하거나 책임을 물을 일이 아무것도 없다는 뜻이었다.'(p.97)

일본의 위세가 대단하던 시절에, 그깟 시골구석에서 어떤 이성준이 독립운동을 했든 안 했든, 그것은 크게 중요한 일이 아니었다. 나라의 운명은 그런 것들로 바뀌는 것이 아니었다. 스물 네 살에 끝나버린 한 사람의 가혹한 운명이 오해로 인해 결정된 것이라면, 해동의 인생이 시작되기도 전에 그 가혹함의 먹물을 온몸으로 뒤집어쓴 것을 생각하면 더욱 억장 무너지는 일이지만, 그냥 세상은 그런 것이었다. 알고 보면 다 별일이 아니었다.(p.232-233)

큰사진보기 ▲벽수산장1930년대 중반의 벽수산장. 친일파 윤덕영이 벽수산장을 세운 뒤 주변의 시선과 유지비의 부담 때문에 자신이 대표로 있던 종교 자선단체인 '세계홍만자회 조선지부'에 건물을 임대해 주었을 때의 사진이다. 중앙부에 만자(卍) 깃발이 보인다. ⓒ 서울역사박물관 소장 관련사진보기

"당신 말대로, 그 시절에 나라를 위해서 피치 못하게 친일도 하고 돈도 긁었다고 치자고. 동의하지 않지만 어쩔 수 없어서 그랬다고, 그런데 마지못해 하는 일이라면 적당히 흉내만 내지, 남들을 모두 제치고 일등을 하지는 않잖아? 어떻게 윤덕영처럼, 아무도 생각해내지 못한 온갖 못된 수를 다 써서, 그 시대에 있었던 모든 감투들을 하나도 놓치지 않고 다 차지할 수 있는 거지? 원치도 않는데 하는 수없이 그랬다면?"(p.187)

"나라에서 이 집을 적산敵産이라 하여 국유화하고 내무부에서 관리하고 있는데, 실은 어처구니없는 일이야. 언커크에서 사용하는 것이 그나마 다행이지만 이 집은 일개 관공서가 쓸 곳이 아니란 말이야. 이 집은 위대한 문화유산이고 사적史蹟으로 지정되어야 마땅하네. 황실 재산처럼 문화재관리국에서 관리하되 그 소유는…… 순리대로 임자에게 돌아가야 하겠지."(p.237)

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 개인블로그 [마음 닿는 곳에 있는 길]에도 실립니다.

해동과 팔묵 영감은 언커크((UNCURK, 유엔한국통일부흥위원회)의 호주 대표인 에커넌의 지시로 서대문형무소에서 출소를 하는 윤원섭을 기다린다. 윤원섭이 형무소에서 보낸 편지에 흥미를 느낀 에커넌은 그녀를 통해 지금은 언커크의 본부로 사용하고 있는 저택에 대한 궁금증을 풀어보고자 한다. 그곳은 악명높은 친일파 윤덕영이 자신의 호를 따서 지은 벽수산장으로, 인왕산과 어우러져 위세와 규모를 자랑하는 아름다운 건축물이다.해방 이후 벽수산장은 언커크((UNCURK, 유엔한국통일부흥위원회)의 본부로 사용된다. 언커크의 호주 대표 에커넌은 윤덕영의 딸 윤원섭으로부터 벽수산장의 내밀한 공간에서부터 그 집이 지어지게 된 내력에 이르기까지 많은 비밀을 알아내고자 한다.언변이 좋은 그녀는 아버지 윤덕영의 업적에 대해서도 "내 아버지 윤덕영 자작이 세운 이곳 벽수산장이 오늘날 한국통일부흥위원회의 본부로 사용되는 것은 아버님이 간직하신 나라 사랑의 뜻과 매우 부합한다고 볼 수 있을 것입니다. 본인은 그 사실을 매우 기쁘게 생각하며 앞으로도 아버님의 높으신 뜻을 계승하기 위해 온 힘을 아끼지 않을 것입니다."(p.217)하고 말할 정도로 당당하다.이 소설의 주인공 해동은, 아버지가 일제 강점기에 인쇄기를 가지고 독립운동에 가담했다는 이유로 끌려가 죽고 어머니마저 네 살이 되던 해 세상을 등지자 고모의 주선으로 선교사의 집에서 자란다. 그 덕분에 영어를 능숙하게 구사하게 되고, 에커넌의 통역비서로 일한다.자신이 독립운동가의 자손이라고 막연한 자부심을 가지고 살면서 '백작이니 자작이니 꼴사나운 호칭들을 붙여가며 거들먹거리고, 팔아먹힌 국토의 진액이 마지막 한 방울까지 일본에 빨려들어가던 시절'(p.32)에 대해 나름 분노하기도 하지만, 한일국교 회복에 대해서는 '한국과 일본의 재수교가 한국이 국제사회의 일부분이 되기 위한 중요한 관문이며 언커크가 담당하는 여러가지 중재활동 중 하나'(p.111)라고 생각할 정도로, 현실에 적당히 순응하며 살아가는 소시민적 인물이다.'윤덕영의 썩은 정신과 나라를 팔아먹은 자금으로 만들었는데도, 저택은 아름다웠다. 아름다움의 힘이 있었으므로 두 번의 전쟁과 저택을 차지했던 모든 세력의 몰락조차 이겨냈다.'(p.252)고 생각할 만큼 그에게 적산은 유산의 유의어가 되어가고 있었다.언커크에 들어온 윤원섭은 다양한 활동에서 두각을 나타내고, 에커넌의 절대적인 신임을 받으며 '문화 복원 디렉터'가 되어 벽수산장의 복원을 총괄한다. 해동에게는 그녀를 돕는 역할이 주어진다.'세상의 부정할 수 없는 강력한 힘들'(p.249) 앞에 무력감을 느끼던 해동은 언커크에 사직서를 내고, 그의 유창한 영어를 활용하여 사업을 할 계획을 세우던 중, 벽수산장의 화재 소식을 듣는다. 해동은 생각에 잠긴다.에커넌은 말한다.에커넌의 생각은 1960년대 세계에서 가장 후진국이었던 한국을 바라보는 제3자적 입장에서만 할 수 있는 말이다. 당사자가 아니었기 때문이다. 문제는 일제 강점기를 통해 친일에 앞장섰던 이들이 여전히 너무도 당당히 살아가고 있다는 것이다. 친일파의 후손들의 주장은 지금도 그들의 재산을 찾기 위해 소송으로 진행 중이고, 그들은 여전히 재산을 가지고 사회의 각 분야에서 부와 권력을 누리며 산다.친일파들은 이러한 불편한 상황이 공존해도 되는가라는 질문 너머에 여전히 존재한다. "지금은 이 나라가 해방을 맞았고 이렇게나마 살아가고 있지. 하지만 그때엔 이렇게 되리라는 기약 이 없었네. 어떻게 하는 것이 이 나라를 위해 가장 좋은 길인지, 사실 아무도 알지 못했어. 이래야 한다 말은 많았지만, 정답은 아무도 몰랐다는 게 사실이란 말이네."(p.118)라는 윤원섭의 당당한 강변은, 영화 <암살>에서 염석진(이정재 분)이 "몰랐으니까, 해방될지 몰랐으니까, 알면 그랬겠나?"라며 절규하며 죽어가는 장면과도 닮아 있다.친일과 독립운동이 교차하는 지점에 영화 <암살>이 있다면, 적산과 유산이 교차하는 지점에 소설 <위대한 유산>이 있다는 점에서 이 소설은 친일 과거 청산이 아직도 요원한 한국사회에서 여전히 문제적이다.일제 강점기를 살아갔던 조선 민중들의 삶에 대해 단언하기는 어렵다. 누군가 같은 방식으로 물어도 결국 공공연히 드러내지 못할 뿐 그 시대에 무슨무슨 자리에 있던 사람들은 스스로를 변호할 것이다. "당신 같았으면 어떻게 했을 것인가?"라고 물을지도 모른다. 공부를 하고, 일본에 유학을 가고, 관청에 취직하고, 교편을 잡고, 군대에 가고, 사회의 지도층으로 살아갔던 많은 이들이 도착한 지점은 결국 '친일'이었을까? 그것의 경계를 찾아내는 것 또한 역사의 몫이다.그 반대편에서 일상의 모든 이익을 스스로 거두고 나라의 독립을 위해 투쟁했던 인물들을 찾아내는 것 또한 과업으로 남아있다. 우리가 알고 있는 유명한 독립운동가의 이면에는 일상에서 저항하며 사라져갔던 수많은 민초들이 있었다. '평범한 사람들은 역사의 제단에 목숨이나 밥법이할 직장 같은 것들을 올렸는데, 그것은 실상 그들이 가진 전부였다.'(p.279) 그들이 누구인지 그 후손들이 어떤 삶을 살아가고 있는지 여전히 우리는 알지 못한다.이런 식으로 우리는 그 후손들의 삶을 역사와 기억에서 지웠다. '나라 전체가 잘 사는 것이 더 큰 이익인가, 원섭과 같은 죄지은 자들이 죗값을 치르고 어려운 시절 묵묵히 고난을 감수했던 올바른 사람들이 떳떳하게 사는 것이 더 큰 이익인가?'(p.103)라는 질문에 한국 사회는 후자의 길을 택했다. 그러나 더 분명한 지점이 있다. 나머지를 모두 덜어내고도 분명하게 지금이라도, 앞으로라도 정리하고 넘어가야 하는 지점을 이 소설은 정확히 짚고 넘어간다.과거의 기억과 유물은 설령 부정적 의미가 있어도 그와 함께 보존하여 후손들에게 교훈으로 물려줄 필요가 있다는 데에 전적으로 공감한다. 그러나 문제는 일제에 부역하며 그것을 만들어갔던 이들이 지금 어디서 무엇을 하며 여전히 부와 명예의 중심에 있는지도 함께 밝혀가야 한다는 것이다. 최소한 그들의 입으로 적산가옥을 '영한 유산'으로 부르며, 그 소유권을 되찾으려는 시도 따위는 감히 할 수 없도록 막아가야 한다. 그들은 어디선가 윤원섭처럼 당당하게 이렇게 말하고 있을지 모른다.