기자들 막으며 취재방해... 이진숙 "5·18이 성역? 유공자 공적 공개하라"

▲이진숙 국민의힘 의원이 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 5·18 민주화운동 관련 긴급 기자회견을 한 뒤 질문을 받지 않고 이동하자 기자들이 따라붙어 질문 공세를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기