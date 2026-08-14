최철규 하남도시공사 사장 재임명 놓고 충돌…민주당 "면죄부 인사" vs 하남시 "적법 절차"

큰사진보기 ▲하남시의회 민주당 의원들은 14일 성명을 내고 최 사장 재임명을 “공직윤리와 책임행정, 지방공기업 인사제도의 취지를 훼손한 결정”이라고 규정하고 이현재 하남시장에게 재임명 원점 재검토와 해임을 포함한 책임 있는 조치를 요구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲하남시는 같은 날 입장문을 내고 민주당 측 주장을 반박했다. 시는 이번 하남도시공사 사장 임용이 지방공기업법 제58조와 같은 법 시행령 제56조의3 등 관계 법령과 내규에 따라 진행됐다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

최철규 하남도시공사 사장 재임명을 놓고 하남시의회 더불어민주당과 하남시가 정면으로 맞붙었다. 민주당은 감사원 지적과 지방공기업 경영평가 부진 등을 들어 "책임져야 할 사람을 다시 사장으로 앉힌 무책임한 인사"라고 비판한 반면, 하남시는 임원추천위원회의 공개모집과 심사를 거친 적법한 임용이라고 반박했다.하남시의회 민주당 의원들은 14일 성명을 내고 최 사장 재임명을 "공직윤리와 책임행정, 지방공기업 인사제도의 취지를 훼손한 결정"이라고 규정하고 이현재 하남시장에게 재임명 원점 재검토와 해임을 포함한 책임 있는 조치를 요구했다.민주당이 가장 문제 삼은 부분은 최 사장 재임 기간 중 감사원 감사에서 드러난 하남도시공사의 조직 운영 문제다.민주당에 따르면 감사원은 하남도시공사의 공무국외출장과 자문인력 관리, 인사위원회 운영 등에서 부적정 사항을 확인했다. 인권경영을 목적으로 한 국외출장 과정에서 공식 일정 없이 단체 관광이 이뤄지고 사실과 다른 내용이 포함된 결과보고서가 작성·결재됐다는 점도 지적했다.오승철 의원은 "사장 재임 기간 조직 운영의 중대한 부실이 드러났음에도 당시 경영 책임자를 다시 임명한 것은 책임행정을 포기하고 부실경영에 면죄부를 준 것이나 다름없다"고 주장했다.지방공기업 경영평가 결과도 쟁점으로 제시했다. 민주당은 하남도시공사가 최근 3년 연속 하위등급에 머물렀으며 2025년에는 최하위인 '마' 등급을 받았다고 지적했다.최승태 의원은 "최하위 평가를 받은 경영 책임자에게 다시 3년의 임기를 맡긴다면 경영평가는 무엇을 위해 존재하는 것이냐"며 재임명의 적절성에 의문을 제기했다.민주당은 특히 임기 종료 후 공개모집을 거쳐 최 사장을 다시 임명한 방식에 대해서도 문제를 제기했다. 연임이 필요했다면 경영성과 등에 대한 검증을 거쳐야 하는데 공개모집을 통해 같은 인물을 다시 임명하면서 사실상 연임 절차를 우회한 것 아니냐는 주장이다.김어진 의원은 "임기가 끝난 뒤 공개모집이라는 형식을 거쳐 같은 사람을 다시 임명한 것은 연임에 요구되는 절차와 책임을 비켜가기 위해 공개모집을 우회로로 활용했다는 비판을 피하기 어렵다"고 말했다.민주당은 임원추천위원회 구성과 심사기준, 평가 결과를 비롯해 이해충돌 방지와 제척·기피·회피 절차 등 임명 과정 전반을 공개하고 객관적인 감사와 법률 검토를 실시할 것도 요구했다.하남시는 같은 날 입장문을 내고 민주당 측 주장을 반박했다. 시는 이번 하남도시공사 사장 임용이 지방공기업법 제58조와 같은 법 시행령 제56조의3 등 관계 법령과 내규에 따라 진행됐다고 밝혔다.하남시에 따르면 임원추천위원회는 하남시장과 하남시의회, 하남도시공사 이사회가 각각 추천한 7명의 위원으로 구성됐다. 시는 하남시의회가 추천한 위원들도 심사 전 과정에 참여해 후보자의 전문성과 자질, 적격성 등을 검증했다고 설명했다.공개모집에는 모두 8명이 참여했으며 서류와 면접심사를 거쳐 임원추천위원회가 최종 적격자 3명을 추천했다.하남시는 "임원추천위원회에서 후보자의 전문성과 리더십, 경영혁신 능력 등에 대한 종합적이고 객관적인 평가를 진행했다"며 "심사 결과와 관계기관의 결격사유 및 범죄경력 조회를 거쳐 이상이 없음을 확인하고 최종 임명했다"고 밝혔다.이에 따라 이번 논란은 감사 결과와 경영평가 등 최 사장의 기존 경영성과에 대한 '책임론'과 법령에 따른 공개모집 및 임원추천위원회 심사를 거쳤다는 '절차적 정당성'이 맞서는 양상이다.하남시는 "앞으로도 법과 원칙에 기반한 투명한 행정을 이어가고 하남도시공사가 시민을 위한 공기업으로서 본연의 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.