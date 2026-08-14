'5.18 폄훼 포럼' 연 이진숙, 지역에서도 규탄

국민의힘 지도부의 만류에도 5.18 민주화운동을 폄훼한 인사들과 국회 포럼을 강행한 이진숙 국회의원(대구 달성군)에 대해 대구경북에서도 잇따라 규탄하고 나섰다. (관련 기사 : 국민의힘도 말렸는데... 주먹싸움 낳은 이진숙 '5·18 포럼'
)
더불어민주당 대구시당은 14일 오후 이진숙 의원 지역사무실 앞에서 규탄 기자회견을 열고 국민의힘에 즉각 제명을 요구했다.
대구시당은 "각계의 강력한 경고와 우려에도 불구하고 5.18 민주화운동의 역사적 가치를 모독하고 폄훼하는 포럼을 국회도서관에서 끝내 강행했다"고 비판했다.
이어 "학술 연구라는 미명 아래 그간 5.18을 근본부터 부정하고 광주를 모독해 온 극우 인사를 끌어들였다"며 "5.18을 '소요 사태'라 칭하며 헌정 질서와 역사적 진실을 부정하는 독설을 퍼붓도록 장을 마련해 줬다"고 주장했다.
그러면서 "이는 숭고한 희생자와 유가족의 가슴에 또다시 씻을 수 없는 대못을 박는 행위이자 민주주의의 역사 자체를 부정하는 반헌법적 만행"이라며 "국민을 대표해야 할 책무가 있는 국회의원이 5.18의 역사적 진실을 왜곡하는 주장을 국회에서 펼칠 수 있는 장을 마련했다는 것은 결코 개인의 표현의 자유라는 말로 가볍게 넘길 일이 아니다"라고 강조했다.
민주당 대구시당은 이 의원 뿐 아니라 국민의힘에도 책임을 물었다. 5.18 민주화운동의 정신을 헌법 전문에 담겠다고 국민에게 약속했던 정당이 소속 국회의원이 5.18을 왜곡하고 폄훼하는 것을 그냥 둬서는 안 된다는 지적이다.
이들은 "'개인 행사'라는 말로 책임을 회피하지 말고 당 차원의 분명한 책임을 물어야 한다"며 "이 의원 역시 국민과 5.18 유가족, 광주시민과 대한민국 국민들 앞에 즉각 사과하고 자신의 행위에 대해 책임있게 답해야 한다"고 요구했다.
특히 대구시당은 5.18이 광주나 특정 정당만의 역사가 아니라는 점을 강조했다. 이들은 "5.18은 대한민국 국민이 피와 희생으로 지켜낸 민주주의의 역사"라며 "대구 역시 민주주의를 지키기 위해 거리로 나섰던 시민들의 역사를 가진 도시"라고 밝혔다.
그러면서 "대구시민의 이름으로 5.18 민주화운동에 대한 역사 왜곡과 폄훼를 결코 용납할 수 없다"며 국민의힘에 이 의원 제명을 촉구했다.
신효철 민주당 동구군위군갑 지역위원장은 "어제 이진숙 의원이 주최한 저열한 포럼은 훼손되지 말아야 할 그 신성한 역사를 다시 한 번 난도질하기 위해 치밀하게 기획된 역사 왜곡의 장이었다"며 "더욱 가슴을 치며 통탄할 일은 그 자리에 10.26의 비극 속에서 권력을 찬탈하려 군사 쿠데타를 일으키고 총칼로 무고한 국민을 학살했던 전두환 신군부의 하수인 허화평이 버젓이 앉아 있었던 것"이라고 분노했다.
신 위원장은 "가해자가 피해자를 조롱하고 독재의 망령이 민주주의의 성전에 고개를 쳐들고 앉아 있는 이 참담한 광경을 우리 국민들이 어떻게 눈 뜨고 볼 수 있단 말인가"라며 "당의 강령마저 스스로 내팽개치고 극우 세력과 쿠데타 잔당을 불러들여 역사의 뼈를 부러뜨린 이진숙 의원에게 우리는 더 이상 대한민국 국회의원의 자격을 허락할 수 없다"고 주장했다.
박정희 대구시의원은 "이진숙 당신은 5.18 묘역에 묻힌 수많은 무고한 시민들을 국민으로 생각하느냐"며 "만약 우리 대구시민이 그런 희생을 당했더라면 당신은 어떻게 했겠느냐"고 따져 물었다.
이어 박 의원은 "이진숙 당신은 국회의원 자격도, 대구시민의 대표가 될 자격도 없다"며 "당장 국회는 윤리특위를 열어 이진숙 의원을 제명해야 한다. 조금이라도 양심이 있다면 스스로 사퇴하라"고 요구했다.
시민사회단체 "우리 지역 국회의원이라는 게 부끄러워, 국회 차원의 징계 있어야"
시민사회단체도 이 의원의 이날 행사에 대해 규탄했다. 5.18민주화운동부상자회 경상강원지부는 오는 18일 오전 이 의원의 지역구 사무실 앞에서 규탄 기자회견을 열고 공개 사과를 요구할 예정이다.
경상강원지부는 "이 의원에게 공개사과와 함께 정치적·윤리적 책임을 물어야 한다"며 국회에 제명을 요구하고 국회도서관 등 공적 시설이 역사 왜곡의 장으로 이용되는 것을 차단하기 위해 사전 심사 절차를 즉시 재정비할 것을 요구했다.
박찬수 5.18민주화운동부상자회 경상강원지부 사무국장은 "어제 속이 상해서 잠을 못 잘 지경이었다"며 "이미 역사적 평가가 다 이루어졌고 법적으로도 종결된 사안을 가지고 또다시 문제 삼는 게 기가 찬다"고 말했다.
박 사무국장은 "이진숙 의원이 우리 지역 국회의원이라는 게 대구시민으로서 부끄럽다"며 "어떤 식으로든 징계가 이루어지고 역사를 바로잡아야 한다. 이 위원장에게 항의 방문도 하고 규탄할 것"이라고 전했다.
강금수 대구참여연대 사무처장은 "민주공화국의 헌법과 역사를 수호해야 할 국회에서 그런 괴변과 망언을 서슴없이 내뱉을 수 있다는 데 대해 대단히 놀랍다"며 "안 그래도 대구가 보수다, 극우다라고 타 지역에서 보는 시선이 곱지 않은데 대구를 대표하는 의원 중 한 사람이 그 짓을 한 것이 화도 나고 대단히 실망스럽다. 국회 차원에서 징계도 하고 책임도 물어야 한다"고 강조했다.