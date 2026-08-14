슬슬 시동 걸린 아들의 사춘기, 마음 다잡고 있습니다

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큰사진보기 ▲13살이 된 아들과 나의 캐리커쳐 이미지 ⓒ 이민호 관련사진보기

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아이를 키우다 보면 시간이 참 빠르다는 말을 자주 하게 된다. 태어나서 하루 종일 안고 다니던 때가 엊그제 같은데 우리 아이가 벌써 열세 살이 되었다. 언제 크나 싶었던 시간이 지나고, 이제는 언제 이렇게 컸나 싶은 순간이 더 많아졌다. ​요즘 아이를 보면 사춘기가 슬슬 시작되는 것 같다. 어느새 2차 성징이 나타나기 시작하더니, 목소리도 제법 굵어져 변성기가 찾아왔다. 어색하게 굵어진 목소리로 저녁 식탁에 앉아 있는 모습을 보면 아이와 어른 그 중간 어디쯤을 지나고 있구나 싶다. ​다만, 아이는 흔히 생각하는 사춘기 아이의 모습과는 조금 다르다. 호주에서는 오후 2시 30분, 학교가 끝나면 집으로 돌아오고, 저녁을 먹으며 가족과 하루 이야기를 나누기 때문이다. 주말에도 대부분 가족이 함께 시간을 보낸다. ​그래서인지 아직은 제법 순진한 구석이 있다.호주에서 태어나고 자란 아이라 집에서만 쓰는 한국어에는 단어의 한계가 있다. 표현이 막혀 스스로 답답함을 느끼면 엉겁결에 영어가 툭 튀어나오기도 한다. 그러다가도 '집에서는 무조건 한국어만 쓸 것'이라는 우리 집 규칙이 떠오르면, 흠칫 놀라며 어떻게든 다시 한국어로 단어를 조합해 이어가려고 애쓴다. 그 조그만 입으로 단어를 고치는 모습이 어찌나 귀여운지 모른다.하지만 그렇다고 순순히 말만 잘 듣는 것은 아니다. 말대답은 확실히 늘었다. ​예전에는 부모가 무슨 말을 하면 그런가 보다 하고 넘어갔다. 요즘은 자기 생각부터 이야기한다. 엄마가 무언가를 시키면 왜 그래야 하는지 묻고, 마음에 들지 않으면 자기주장을 한다. 어른이 보기에는 틀린 이야기인데도 끝까지 자기 생각을 밀어붙일 때가 있다. ​가끔 엄마에게 대드는 모습을 보면 웃음이 날 때도 있다. ​'얘가 벌써 이렇게 컸나.' ​한편으로는 조금 당황스럽기도 하다. 예전에는 내가 알려주는 것이 곧 아이가 세상을 배우는 방법이었다. 이제는 내가 하는 말을 그대로 받아들이지 않는다. 자기 생각으로 한번 걸러서 받아들인다. 그 모습이 싫지만은 않다. 아이에게도 자기 생각이 생겼다는 뜻이기 때문이다.​아직은 많은 부분에서 서툴다. 자기 생각을 설명하는 것도, 감정을 다루는 것도 서툴다. 고집을 부릴 때도 있고, 생각해 보면 별것 아닌 일로 엄마와 실랑이를 벌이기도 한다. 그럴 때마다 어디까지 이야기해야 할지 잠깐 생각하게 된다.​예전 같으면 이를 바로잡아주려고 했을 것이다. 하지만 지금은 조금 기다려보려 한다. 아이 스스로 생각할 시간이 필요해 보이며, 자기 선택의 결과도 직접 경험해봐야 할 때가 된 것 같다. 부모가 모든 답을 알려줄 수 있는 나이는 지나가고 있다. ​앞으로 아이가 살아갈 세상은 내가 살아온 세상과도 분명히 많이 다를 것이다. 내가 겪어보았다는 이유만으로 아이에게 정답을 알려주는 것도 조심스럽기도 하다. 그래서 조금씩 거리를 두려고 한다. ​혼자 생각할 수 있게 기다려주고, 혼자 해결할 수 있는 일은 맡겨두며, 정말 도움이 필요할 때 곁에 있어 주는 것. 앞으로 이런 시간이 더 많아질 것이다. ​아이도 가족보다 친구를 더 중요하게 생각하는 시기가 올 것이며, 부모에게 말하지 않는 이야기도 생길 것이다. 집보다 바깥에서 보내는 시간이 많아지고, 세상을 바라보는 자기 기준도 점점 뚜렷해질 것이다. 그 과정에서 부모 마음에 들지 않는 모습도 보게 될 것이며 잠깐 엉뚱한 길로 갈 수도 있고, 실수도 할 것이다. 부모가 보기에는 답답한 선택을 할 때도 있을 것이다. 그래도 너무 앞서 걱정하지 않으려고 한다. 열세 살 아이가 열세 살답게 크는 과정이라고 생각하면 마음이 한결 편해진다.​아마 지금 사춘기 아이를 키우는 부모들의 마음도 비슷할 것이다. 말대답이 늘어난 아이를 보며 속상해하다가도 문득 대견해지고, 자기 생각을 주장하는 모습에 화가 났다가도 '이제 정말 많이 컸구나' 싶어지는 마음. 아이들은 그렇게 부모의 손에서 조금씩 빠져나간다. ​어릴 때는 손을 잡고 길을 건넜고, 조금 크고 나서는 혼자 길을 건너게 했다. 이제는 길을 어디로 갈지 스스로 정해야 하는 시간이 가까워지고 있다. ​부모가 해줄 수 있는 일도 조금씩 달라진다. 앞에서 끌어주는 것보다 뒤에서 바라봐주는 일이 많아질 것이다. 잘못된 길로 가면 다시 돌아올 수 있도록 기다려주고, 넘어졌을 때 일어날 수 있도록 곁을 지켜주는 정도면 충분할지도 모르겠다. ​무엇보다 아이가 건강하게 자랐으면 좋겠다. 공부를 잘하고 좋은 직업을 갖는 것도 중요하지만, 사람을 함부로 대하지 않는 사람으로 자랐으면 좋겠다. 자기 생각이 있더라도 다른 사람의 생각을 들을 줄 알고, 실수했을 때 인정할 줄 아는 사람이 되었으면 좋겠다. 그리고 가끔 길을 잃더라도 언제든 다시 돌아올 용기를 가진 어른이 되었으면 좋겠다. ​지금은 그저 그렇게, 자기 속도대로 자라는 중이다. 조금 까불고, 조금 대들고, 가끔은 말도 안 되는 고집을 부리는 열세 살. 그 모습을 바라보면서 나도 부모로서 조금씩 연습하고 있다. ​아이를 붙잡는 것보다 믿어주는 연습. 대신 해결해 주는 것보다 기다리는 연습. 그리고 아이가 언젠가 완전히 자기 삶을 살아가게 될 날을 받아들이는 연습. ​사춘기가 본격적으로 시작되면 부모와 아이 사이에도 분명 많은 변화가 생길 것이다. ​그래도 너무 겁내지는 말자고 생각한다. 아이들은 자기 방식으로 자라고 있고, 우리 아이도 그럴 테니까.​조금 흔들리고, 조금 방황하고, 가끔은 부모 마음을 아프게 하는 날이 오더라도 건강하게 자기 길을 찾아갔으면 좋겠다. 그리고 지금처럼 웃으며 밥을 먹고, 별것 아닌 이야기를 나누는 시간이 조금 더 오래 남아 있었으면 좋겠다. ​