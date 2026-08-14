전재수 "민생에 방점, 3차 추경 6374억 편성"

큰사진보기 ▲전재수 부산시장이 14일 부산시청 9층 기자회견장에서 3차 추가경정예산안 내용을 발표하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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부산시가 6000억대 원 규모의 3차 추가경정예산안을 제출했다고 밝혔다. 1호 결재 사안으로 민생 100일 비상조치에 서명했던 전재수 부산시장은 하반기 지역 경제 회복에 공을 들인다. 여소야대 상황에서 시의회의 협조를 당부한 그는 본회의 문턱을 통과한다면 즉시 신속 집행에 나서겠다고 강조했다.민선 9기에서 첫 추경 예산안을 편성한 전 시장은 14일 기자회견을 열어 이를 공개적으로 시민들에게 보고했다. 그는 "민생 회복의 확실한 돌파구를 열겠다는 약속을 담았다"라며 "부산이 다시 뛰고 있다는 변화를 체감할 수 있게 하겠다"고 말했다.이날 발표한 6374억 원 규모의 추경안은 '민생경제 회복', '균형발전 선도 해양수도 부산', '모두가 건강한 시민행복도시' 등 3대 분야에 중점을 뒀다. 시는 지난해 결산에 따른 잉여금 추가 재원을 반영해 각각 2747억 원, 1379억 원, 1927억 원을 편성했다.가장 핵심인 '민생경제 회복'에서는 에너지 바우처 등 소상공인 경영위기 지원, 동백전 캐시백 15% 확대, 이동노동자 산재보험료 등 앞서 전 시장이 약속한 100일 조치의 이행을 담았다. '해양수도 부산'을 놓고는 북항재개발 해양문화지구 내 부산오페라하우스 추가 사업비, 경로당 스마트 인프라 구축, 명지녹산 에코마린 소부장 특화 인공지능화(AX) 실증산단 구축 등의 예산을 투입한다.지역을 찾는 관광객을 늘려 경제를 활성화하기 위한 숙박 할인권, 쇼핑 편의 서비스 확대 구축, 문화관광 콘텐츠 발굴, 부산독립운동기념관 조성 지원 등의 예산도 추경 목록에 올랐다. 신규 강서구장애인복지관 운영비, 발달장애인 주간활동서비스 확대, 전세사기 피해예방 보증료, 부산형 산후조리비, 동백패스 편성 등은 '모두가 건강한 시민행복도시' 항목에 포함됐다.전 시장은 큰 틀에서 무난한 동의를 예상했다. 기자들과 질의응답 과정에서 시의회 설득 방안에 관한 질문이 나오자 전 시장은 "별도의 전략은 없다. 진심으로 설명하되 의견을 잘 청취해 반영하겠다"라고 답했다. 그는 "최대한 머리를 맞대 나가겠다"며 협치를 앞세웠다.그러나 국민의힘이 다수인 부산시의회는 전 시장 임기 초기 힘을 실을 부분은 있다면 그렇게 하겠다면서도 견제의 역할을 놓지 않겠단 태도다. 최홍찬(연제구1) 예산결산특위 위원장은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "안 그래도 추경안을 오늘 받았다. 상임위별로 꼼꼼히 볼 예정"이라며 "협조할 것은 해야 하지만, 타당성 여부를 살필 것"이라고 말했다.특히 부산오페라하우스 지방채 발행 계획이 쟁점화할 가능성이 있다. 시는 채무 규모에 여력이 있고, 행정안전부와 함께 판단한 사안이라는 입장이지만 최 위원장은 "재정 건전성이 중간 정도인 데, 채권을 또 발행하는 게 맞는지 다른 예산을 삭감할 방법은 없는지 전반적으로 검토해 볼 생각"이라고 덧붙였다.