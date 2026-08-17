책방 문 연 지 6개월... 사람들이 가장 궁금할 이야기

대전에서 반달책방을 운영하고 있습니다. 이 글은 '눈록'이라는 가상의 인물에게 쓰는 편지입니다. 그렇지만 누군가는 '어쩌면 이 수신인이 나일지도 모르겠네'라고 생각할 수도 있을 것 같아요.

큰사진보기 ▲반달책방책이 있고 위로와 평온함이 있는 공간 ⓒ 이지영 관련사진보기

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눈록님.안녕하세요.오늘 아침엔 제법 선선한 바람이 얼굴에 와 닿는 게 느껴지더군요. 눈록님은 오이 넝쿨에 오종종 매달린 오이를 직접 따 먹어본 적 있으신가요? 어린 티가 물씬 나는 여린 오이를 아무 미안함도 없이 뚝 따내어 베어 물었을 때, 입 안 가득 느껴지던 아주 작고 미미한 시원함. 오늘 아침 바람이 꼭 그 맛을 닮았습니다. 가을 바람이라고 우겨보기에 충분한 바람입니다. 이렇게 또 계절이 바뀌나 봅니다.요즘 어떻게 지내시나요? 개업식 때 오셨으니까 다녀가신 지 벌써 육개월 정도가 흘렀네요. 그때는 꽤 쌀쌀한 날씨였지요. 지나시다가 이런 곳에 책방이 생긴 게 신기해서 들어오셨다고 하셨지요? 지금도 여전히 눈록님이 말씀하셨던 것처럼 '이런 곳에 책방이 있는 게 신기해서' 오시는 분들이 주 고객이랍니다.제가 만일 더 열심히 했다면 '신기해서 들어오는 책방'이 아니라 '책을 사러 오는 책방'일 수도 있었을까요? 저란 사람이 워낙 비주류 인간이라서 그런지 책방에게도 비슷한 프레임이 씌워진 것 같아서 어떤 땐 책방에게 미안한 마음이 들기도 합니다. 아무튼 부끄럼 많고 비주류인 저란 인간과 작은 공간이지만 찬란하고 아름다운 반달책방은 오늘도 무사합니다.처음 책방을 시작할 때만 해도 내가 감히 책방을 운영해도 되나 싶었습니다. 모름지기 책방지기라면 아는 것도 많아야 하고, 다양한 분야의 책을 달달 꿰고 있어야 한다고 생각했거든요. 많이 망설였지만 그럼에도 하고 싶은 것을 참지 못하는 성격이라 불이 붙은 성냥을 케이크 위에 꽂힌 초에 냉큼 옮겨 놓듯 그렇게 책방을 열었지요.이렇게 앞뒤 재지 못하는 성격이 좋은 건지 나쁜 건지는 아직도 모르겠습니다. 다만 이런 대책 없는 성격 덕분에 여기까지라도 왔고, 눈록님도 알게 되었으니 좋은 걸로 치고 싶네요. 막상 펜을 들었지만 어떤 이야기를 해 드릴까하고 고민이 되는군요.사실 책방에는 별일이랄 게 따로 없어요. 일이 있어도 아주 작고 미미합니다. 예를 들면 아침 청소를 하다가 책방 안으로 들어온 나비 한 마리에게 출구를 어떻게 알려줘야 할지 몰라 서로 끙끙거리던 날도 있었고요. 매미가 어찌나 쩌렁쩌렁 울어대는지, 이러다 책방 유리창이 쩌억 하고 갈라지는 것 아닌가 싶었던 날도 있었습니다. 대부분 이렇게 소소하지요.아! 얼마 전엔 책방 앞 화분에서 꽃들 사이로 풀이 하나 올라오는 것을 발견했습니다. '오홍, 이 작은 생명 좀 봐' 하고 어여쁘게 쳐다봤는데요, 여름 장마가 지나가고 보니 이 작고 미미했던 녀석이 아주 꺽다리가 되었더라구요. 작고 아기자기한 생명은 온데간데 없고 기골이 장대한 거목같이요.솔직히 이련 녀석은 저도 좀 거슬립니다. 그래서 휙 뽑아 버릴까 싶기도 한데요. 그러기에는 영 미안해서 그냥 꽃과 같이 키우고 있습니다. 뭐든 소중하니까요. 눈록님이 나중에 오신다면 "어머, 이 풀 좀 뽑지 그래요"라고 말해 주시면 좋겠네요. 그러면 제가 "허허, 그렇지요. 뽑는게 좋겠지요?" 하면서 뿌리 쪽을 잡고 우두두둑 뽑아내면 속이 좀 시원할 것도 같아요. 잊지 마시기를 당부드립니다.아, 책은 좀 팔리고 있느냐고요? 손님이 가뭄에 콩 나듯 오셔서 주로 이 작고 아기자기한 공간에서 주로 혼자 일을 합니다. 그러다 가끔 맞은편 황톳길 둔덕을 멍하니 바라봅니다. 다른 책방지기라면 손님을 늘리고 책을 팔 방법을 고민하느라 밤잠도 설치겠지만, 저는 초록 둔덕을 바라보며 '으음, 좋구나. 참 평화롭구나' 하고 있습니다.이런 사람이 장사를 하니 책 팔아서 임대료 내는 것은 언감생심입니다. 다행스럽게도 저에게 작은 재주가 있어서 1인 출판사를 하고 있지않습니까. 벌써 출판사 나이가 다섯 살입니다. 그러니 다섯 살 된 출판사가 돌도 안 된 책방을 키우느라 임대료를 대신 내 주고 있어요. 그러니 너무 걱정은 안 하셔도 되어요.요즘은 출판사 일이 제법 있어서 '출판사 대표인 나'는 컴퓨터 앞에서 마우스를 또각또각하면서 뭘 막 만들기도 하고 자판을 막 두드리며 뭘 쓰기도 하고 바빠 보이더라구요. 잘 된 일이지요. 출판사가 바쁘다는 것은 책방 임대료를 거뜬히 내줄 수 있다는 말이거든요. '출판사 사장인 나'가 가끔은 '책방지기 나'를 한심해 하기도 하는 것 같은데요. 저는 절대 기죽지 않아요. 어차피 둘 다 저이고, 둘 다 속이 무른 허당이니까요.얼마전 대전 독립서점 대표님들하고 모임을 가졌었는데요. 어느 대표님께서 자신을 소개하기를 '책이 있는 절의 주지 목사'라고 소개하셨고, 어떤 대표님은 '하루종일 손님이 안 오는 날이 있는데, 그럴때는 누구라도 들어오면 만 원씩 용돈을 주고 싶다고 하셔서 참석자 모두 깊이 공감하며 하하하 웃으며, 속으로는 헝헝헝 울었습니다.그나저나 눈록님 요즘 어떻게 지내고 계신지요? 평온하신가요? 저는 눈록님이 평온하게 지내고 계실거라 믿어요. 그 평온함이 더욱 아름다워지고, 더욱 깊어지기를 기원합니다.다음에 또 안부 드릴게요. 그때까지 안녕히.반달책방 지기 드림.