전남광주 "5·18 모독, 이진숙 제명·처벌하라"

5·18민주화운동 단체, 전남광주 시민사회와 정치권이 국회에서 열린 '5·18민주화운동 재조명' 포럼을 "학술을 빙자한 역사 왜곡"이라고 규탄하며 공동주최자인 이진숙 국민의힘 의원의 제명과 법적 처벌을 촉구했다.
5·18기념재단을 비롯한 20개 단체는 14일 성명을 내고 "5·18을 욕보이는 가짜 학술을 빙자한 왜곡 선전을 중단하라"고 밝혔다.
이들 단체는 "5·18민주화운동 등에 관한 특별법 저촉을 피하려고 학술을 빌미로 지능적이고 교활한 수법으로 5·18을 왜곡하고 있다"며 "5·18이 성역화됐다는 주장과 호남을 고립·분열시켜야 한다는 막말까지 나왔다"고 지적했다.
이어 "5·18은 특별법 제정과 신군부에 대한 단죄, 국가기념일 지정과 국립묘지 조성 등을 통해 국민적 합의와 역사적 평가가 이뤄진 사안"이라며 "독일에서는 홀로코스트 왜곡·부인이 학문·표현의 자유로 보호되지 않으며, 법적·사회적 제재를 받는다"고 강조했다.
단체는 "국민의힘은 당내 만류 지침을 거부한 이진숙 의원을 출당시키고, 국회는 제명해야 한다"며 "포럼을 주최한 단체 또한 역사 왜곡을 멈추고 스스로 해체하라"고 촉구했다.
시민사회·진보당 "과거 온정주의가 오늘의 이진숙 만들어…일벌백계 교훈 남겨야"
지역 시민사회와 정치권도 비판의 목소리를 높였다.
광주진보연대는 성명을 내 "5·18을 소요 사태로 규정하며 폄훼했고 광주시민을 무참히 학살한 내란범 전두환을 미화하는 발언까지 서슴지 않았다"며 "5·18을 대외적으로 고립시키고 내부적으로 분열시켜야 한다는 주장까지 제기됐다"고 비판했다.
그러면서 "윤석열 내란 정권의 핵심 부역자로 지탄받아 온 이진숙 의원이 국회에서 5·18의 역사적 진실마저 왜곡·폄훼하도록 방치해서는 안 된다"며 "국회는 이 의원을 즉각 제명하라"고 밝혔다.
진보당 전남광주통합특별시당은 "5·18 역사 왜곡의 주동자들을 일벌백계하라"고 촉구했다.
진보당은 "이진숙 등의 망동은 과거의 온정주의가 낳은 비극"이라며 "국민의힘은 전신인 자유한국당 시절 '5·18 북한군 개입설'을 주장하는 지만원을 국회로 불러 공청회를 열었고, 당시 김진태·김순례·이종명 의원의 폄훼 발언에 대해 솜방망이 처벌로 역사 왜곡을 방조했다"고 지적했다.
이어 "이러한 과거가 오늘의 이진숙을 만든 것"이라며 "이진숙과 토론회 참가자들의 망언을 엄중 처벌하고, 일벌백계의 교훈을 남겨야 한다"고 말했다.
또한 "이진숙, 이영훈, 주대환 등 역사 왜곡 주동자들은 물론 토론회를 주도하고 허위사실로 5·18을 모독한 주요 참석자들을 5·18 특별법 위반 혐의로 즉각 수사하고 처벌해야 한다"며 "국회는 5·18을 왜곡·모독한 이진숙을 즉각 제명하라"고 덧붙였다.
안도걸 의원 "국회의원이 역사왜곡 세력에 국회 문 열어줘…결코 용납 못해"
더불어민주당 안도걸(전남광주 동남을)도 입장문을 내고 "2026년 대한민국에서 '광주사태'를 운운하는 것은 학술적 재조명이 아니라 역사 연구를 가장한 역사 뒤집기"라며 "국민을 대표하는 국회의원이 앞장서 역사왜곡 세력에 국회의 문을 열어준 것은 결코 용납할 수 없다"고 비판했다.
그러면서 "국민의힘 지도부가 이진숙 의원에 대한 엄중한 징계에 착수하고, 5·18 왜곡 행태에 대해 공식 사과와 재발 방지책을 내놓아야 한다"며 "5·18 정신의 헌법 전문 수록에도 즉각 동참해 말이 아닌 행동으로 역사인식을 증명해야 한다"고 말했다.
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