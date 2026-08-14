전남광주 "5·18 모독, 이진숙 제명·처벌하라"

▲국민의힘 이진숙 의원과 새역사국민운동(공동대표 이영훈)이 공동 주최한 '5.18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼'이 13일 오후 국회도서관 대강당에서 열렸다. 새역사국민운동 이영훈 공동대표 발표 도중 5.18단체 회원들의 항의가 벌어지자 이진숙 의원이 마이크를 잡고 발언하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기