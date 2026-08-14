민형배 시장 겨냥한 시의회 전례 없는 공격, 왜?

큰사진보기 ▲지방직 부시장 2명 지명 관련 전남광주통합특별시의회 운영위원회 회의에 출석한 민형배 시장. 2026. 8. 14 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 시장에게 질문 퍼붓는 전남광주통합특별시의회 신민호 의회운영위원장. 2026. 8. 14 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲지방직 부시장 2명 지명 '조례 위반' 논란과 관련해 14일 열린 전남광주통합특별시의회 운영위원회 회의에 민형배 시장이 출석해 있다. 2026. 8. 14 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장을 겨냥한 시의회의 공격이 거침없다. 시민추천제를 통한 부시장 지명 과정에서의 조례 위반 논란을 고리로 의회운영위원회가 민 시장을 14일 출석시켜 맹폭하는가 하면, 조직개편안·예산 심사와 연계해 대응하겠다고 경고하는 등 갈등이 위험 수위로 치닫고 있다.민주당 일색 시의회에서 갓 취임한 민주당 소속 시장을 향한 전례 없는 공격, 대체 무슨 일이 벌어진 것일까. 시의원들에게 이유를 물었다.갈등은 민 시장이 지난 6일 차관급 지방직 부시장 2명을 지명하면서 표면화했다. 백승주 전 기획재정부 기획조정실장과 윤난실 전 대통령실 제도개혁비서관 지명을 발표하자, 의회에서 곧바로 "조례 위반"이라며 문제 삼기 시작한 것이다.현행 조례는 지방직 부시장 2명을 '문화산업부시장'과 '경제농림부시장'으로 규정하며 분장 사무를 규정하고 있는데, 두 내정자는 산업·일자리·경제 분야, 시민주권·보건복지·양성평등 분야 공모를 통해 지명받았다. 시의회 운영위는 "조례에서 정한 직함·직무와 공모 직무가 충돌한다며 조례 위반 사실 인정과 사과, 그리고 재지명을" 요구하고 있다.신민호 운영위원장은 "시장 측에 지명자 발표 전, 조례 충돌 우려를 전하며 발표를 미루라고 요청했다. 조례 개정을 거쳐 하자를 치유한 뒤 발표하시라는 의미였다"며 "시정 안정을 위한 거듭된 요청에도 시장께서는 발표를 강행했다. 이해할 수 없다"는 입장이다.반면 민 시장은 후보자 지명은 인사청문회 요청 전 준비 행위로, 조례 위반이라는 지적은 수용할 수 없다고 14일 운영위에 출석해 강하게 반박했다. "저에게 사과를 받으려고 운영위를 열었느냐"고도 했다. 다만 그는 의회 지적에 따라 직무·직함 등 조례 개정을 거쳐 인사청문을 요청하겠다고 했다.이에 대해 의회운영위는 물론 다른 상임위 소속 의원들도 "조례 위반이 확실하지 않느냐"며 운영위 편을 들고 있다. 민주당 소속 송형곤 의장조차 "시장께서 소통을 강화하겠다고 밝히셨으나, 조례 위반을 지적하는 각론은 운영위 판단이 맞는 것 같다"고 운영위에 힘을 싣고 있다.여기에 진보당 소속 시의원단(5명)도 지난 11일 민 시장을 향해 "조례 위반이 명백하다. 부시장 지명을 철회하라"고 요구한 상황이다. 또 일부 의원들은 두 내정자가 모두 민 시장 인수위 출신인 데다, 윤 내정자의 경우 민 시장의 오랜 측근이라는 점을 거론하며 공정성 시비도 제기하고 있다.전남광주통합특별시의회 의원은 모두 91명이다. 진보당 5명, 조국혁신당 2명, 국민의힘 1명 등 8명을 제외한 83명이 민주당 소속이다. 부시장 인사청문을 담당하는 운영위의 경우 전체 15명 중 14명이 민주당이다. 민 시장은 물론 절대다수 의원이 민주당이라는 점에서 "왜 민주당끼리 다투느냐"는 말이 나오는 이유다.이에 대해 운영위가 아닌 상임위원장을 맡고 있는 한 시의원은 <오마이뉴스>에 "민 시장 계파로 볼만한 의원이 단 2명 뿐이지 않느냐"고 했다. 이 의원은 "부시장 지명 관련, 조례 위반이 확실한 상황에서 섣불리 민 시장 편을 들었다가는 '왕따'될 수도 있다는 분위기도 있다"며 "재지명 외에는 뾰족수가 없어 파행이 장기화할 수도 있다"고도 했다.광주지역 초선 시의원은 "민 시장 지지율이 낮은 것도 하나의 이유 같다"고 전했다. 이 의원은 이날 의회에서 기자와 만나 "조례 위반 논란이 있다고 해도, 지지율이 고공행진을 하거나 정무 기능이 제대로 작동한다면 큰 잡음 없이 부시장 임명 절차가 이뤄졌을 것 같다"며 "더구나 지금은 허니문 기간 아니냐"고 말했다.민 시장은 이달 1일 발표된 광주MBC 등 지역언론사 3곳의 공동 여론조사에서 시정 운영 긍정평가 36.9%를 기록했다. 부정평가는 34.9%, 유보층은 28.2%였다. 광주권역에서는 긍정평가 34.2%, 부정평가 39.6%로, 부정평가가 더 높았다. 이 조사는 한길리서치가 7월 30~31일 전남광주 거주 만 18세 이상 남녀 1007명을 대상으로 실시했다.이어 13일 공개된 리얼미터 조사에서는 민 시장의 직무수행 긍정평가가 44.4%로 전국 광역단체장 16명 가운데 11위를 기록했다. 이 조사는 7월 28~31일 전국 만 18세 이상 유권자 8000명을 대상으로 유·무선 임의걸기 자동응답 방식으로 실시됐으며, 시도별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트, 응답률은 3.2%다.