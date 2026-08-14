알고리즘이 골라준 휴가, 정하기 전에 물어야 할 것

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큰사진보기 ▲알고리즘이 보여주는 화려한 리조트들. ⓒ i_story_pictures on Unsplash 관련사진보기

"여기 어때? 9년 만에 다 같이 만나는 건데, 이왕이면 좋은 곳에서 지내면 좋잖아."

"엄마, 유명한 곳 말고 우리 가족이 편안히 머물 수 있는 곳으로 다시 찾아보면 어때요?"

"지난 9년 동안 할머니 곁을 지키느라 제대로 쉬지도 못했는데, 이번에도 사람들 틈에서 쫓기다 오면 그게 무슨 휴가예요."

"그래도.... 이렇게 어렵게 다 같이 모이는 건데."

"우리한테 지금 필요한 건 멋진 휴양지보다 같이 있는 시간이 아닐까."

"우리한테는 이런 데가 더 좋을 것 같아."

'이것은 정말 내가 원하는 길인가.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 오마이뉴스에도 실립니다. 각자의 피치 못할 사정으로 이산가족처럼 떨어져 살아가는 가족들이 적지 않을겁니다. 그리운 마음을 안고도 각자의 자리를 떠날 수 없어, 다시 만날 날만 기다려온 분들이라면 이 글의 어느 한 장면쯤은 낯설지 않으실 거라 생각합니다. 저마다 미뤄둔 시간이 있으실텐데, 그 이야기를 함께 나눌 수 있다면 좋겠습니다.

휴가철이 시작되자 휴대전화는 내가 가야 할 곳을 먼저 알려주기 시작했다. '올여름 꼭 가봐야 할 휴가지', '예약 1위 숙소', '4,582명이 선택한 리조트'. 몇 번 검색했을 뿐인데 알고리즘은 타인의 화려한 휴가 사진과 '마감임박' 경고 창을 잇달아 화면에 밀어 올렸다. 높은 별점과 수천 개의 후기도 나를 재촉했다. 아직 아무것도 정하지 않았는데, 어디로 가야 하는지 이미 정답이 나와 있는 듯했다.나도 그 기준에서 쉽게 벗어나지 못했다. 얼마 전 9년 동안 곁을 지켜온 어머니를 떠나보낸 뒤, 딸과 아들이 "이제 우리 다 같이 여행 한 번 가요"라고 했다. 남편은 캐나다에, 딸은 미국에, 아들은 영국에 살았고 나는 한국에 남아 어머니를 돌보았다.각자의 삶을 이어가느라 흩어져 살았던 가족이 어렵게 다시 만나는 여행이었다. 그래서 더 근사한 곳이어야 한다고 생각했다. 오래 기다린 시간만큼 좋은 숙소와 멋진 풍경이 필요하다고 믿었다.서로 다른 곳에서 출발하는 가족의 이동 시간과 비용을 따져 그나마 부담을 덜 수 있는 도시 근교에서 만나기로 했다. 며칠 동안 숙소를 검색했다. 검색할수록 더 좋은 곳이 나타났고, 더 좋은 곳을 볼수록 처음 보았던 곳은 초라해 보였다.가격은 조금씩 올라갔다. 어느새 '우리가 편히 쉴 곳' 보다 '남들이 좋다고 한 곳'을 고르고 있었다. 그중 한 리조트가 자꾸 화면에 나타났다. '4,582명이 선택한 숙소', 높은 별점과 '얼마 남지 않았습니다'라는 문구가 결정을 재촉했다. 이만큼 많은 사람이 선택했다면 실패할 리는 없다는 생각이 들었다.가족과 영상통화를 하며 그 숙소를 보여주었다.딸이 먼저 말했다.아들도 거들었다.나는 선뜻 대답하지 못했다. 9년 만의 가족 여행이었다. 이 정도는 누려도 되지 않을까 싶었다.혼잣말을 하며 닫았던 예약창을 다시 들여다보았다. 수천 명의 선택이 여전히 내 판단보다 더 확실한 답처럼 보였다. 예약 버튼 위에 손가락을 올렸다가 다시 떼었다.머뭇거리는 사이, 지난 9년의 시간이 떠올랐다. 명절이면 가족들은 각자의 시간대에서 휴대전화 화면으로 들어왔다. 한쪽에서는 하루가 시작되고 다른 쪽에서는 하루가 저물었다. 나는 어머니의 침대 곁에 전화기를 세워놓았다. 아이들이 "할머니" 하고 부르면 어머니는 말없이 화면을 바라보았다. 통화가 끝나고 검은 화면을 치우면 방 안에는 다시 약봉지와 물컵, 체온계가 남았다.그렇게 9년 동안 우리는 함께하는 평범한 시간을 미뤄두고 살았다. 돌봄은 누군가의 하루를 지키는 일이었지만, 내 삶의 많은 것을 '나중'으로 남겨두는 일이기도 했다. 그런데 막상 선택의 시간이 오자, 나는 또 망설이고 있었다.문득 김영하의 글에서 읽었던 '자유 아닌 자유'라는 말이 떠올랐다. 선택지가 많아진다고 반드시 자유로워지는 것은 아니다. 수천 개의 후기와 별점 앞에서 나는 스스로 선택한다고 생각했지만, 어쩌면 알고리즘이 정교하게 펼쳐놓은 기준 안에서 고르고 있었는지 모른다. 영상통화 내내 조용히 듣고 있던 남편이 말했다.나는 어디로 갈 것인가만 고르고 있었다. 정작 먼저 물어야 할 것은 우리가 그곳에서 어떤 시간을 보내고 싶은가였다.예약창을 닫고 검색어를 바꾸었다. '인기 리조트' 대신 '가족이 조용히 머물 수 있는 곳'을 넣었다. 얼마 뒤 울창한 나무 사이로 작은 길이 이어지고 캠핑 테이블과 작은 화롯가가 놓인 곳을 발견했다. 화려한 리조트도, '인생샷'을 내세운 명소도 아니었다. 흩어진 가족이 모처럼 모여 함께 머물 수 있는 소박한 자리. 그뿐이었다. 함께 밥을 만들어 먹고 숲길을 걷다가 저녁이면 불을 피울수 있었다. 가족에게 사진을 보내자 곧 답이 왔다.수천 개의 후기를 읽을 때보다 마음이 가벼워졌다. 우리가 그곳에서 할 일은 많지 않을 것이다. 같이 밥을 만들고 천천히 걷고, 그동안 미뤄둔 이야기를 나눌 것이다. 서로 다른 곳에서 살아온 9년을 며칠 만에 메울 수는 없을 것이다. 어쩌면 말 없이 장작불만 바라보는 시간이 더 길지도 모른다. 그래도 괜찮을 것 같다.알고리즘은 앞으로도 사람들이 많이 간 길, 별점이 높은 길을 내 앞에 펼쳐놓을 것이다. 추천을 거부하며 살 필요는 없다. 다만 가끔은 멈춰 물어야 한다.화면 속에는 여전히 수많은 길이 펼쳐져 있다. 그러나 어느 갈림길에서는 나를 붙드는 화면을 끄고, 내가 걸어가고 싶은 길은 스스로 골라야 한다.