퇴직 8개월 나를 위로한 생면부지 사람의 글

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큰사진보기 ▲글쓰기 준비오전시간, 토마토쥬스 한잔과 노트북으로 글쓰기, 글읽기를 시작한다. ⓒ 김희 관련사진보기

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'이건 몇 달간 느껴보지 못한 감정이었다. 쓸모. 내가 세상에 쓸모 있는 존재가 된 느낌이었다'

'지금 나에게 필요한 건 일자리와 돈이라고 생각했는데 어쩌면 '인정'이었던 건 아니었을까'

'아… 내가 지난 8개월 동안 치열하게 싸워온 게 바로 이것이었구나.'

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.