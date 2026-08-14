하얼빈, 중화바로크와 별

4년간 18개의 중국 도시를 기행하고 그 결과를 사회적으로 공유하여 현대 중국과 사람들에 대한 이해를 높이고, 서로를 향한 근거 없는 편견과 혐오 정서를 줄여 나아가고자 합니다.

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경주의 푸르른 왕릉이나 교토의 이끼 낀 산사의 정원을 거닐 때면, 인간은 그 긴 시간의 온축이 담긴 풍경의 고요함에 자연스레 젖어 들게 된다. 세월의 때를 강제로 벗겨 내지 않고 겪어 낸 시간의 흔적을 있는 그대로 드러내는 일, 이것이 이른바 일본 미학이 말하는 '와비사비'의 정신일 것이다. 거기에는 어떠한 창조든 품 안에 거두어들여 숙성시키는 시간의 신비로움이 스며 있다. 경주나 교토는 그렇게 잘 익고 숙성된 고도(古都)였다.반면, 시골읍에 거주하는 반(反)도시주의자에 가까운 내게, 하얼빈은 전혀 다른 공간이었다. 19세기 동청철도와 함께 만주 벌판에 조성된 하얼빈은 긴 시간의 쌓임이라기엔 근대 이후 산업화의 논리가 바둑판처럼 정형화되어버린 신도시였다. 높은 빌딩들, 대로와 소로들로 정교하게 구획된 골목, 저녁에는 많은 인파들로 붐볐다가 낮에는 오히려 텅 비어버린 대로변은 정해진 시각에 맞춰 굴러가는 기계적 삶의 시간표를 드러내는 것만 같았다. 회색 빛 골목에 정차된 작은 배달용 차량들, 그리고 허기를 채우기에 적당한 작은 음식점들과 편의점들이 그 사이 군데군데 끼어 있었다.기계적 반복, 익명과 무관심이 지배하는 듯한 도시의 풍경의 이면에는 어떤 수동성과 무기력이 깔려있는 것은 아닐까. 개발이라는 이름으로 끊임없이 변신되는 도시의 풍경은 그 수동성과 무기력에서 벗어나려는 어떤 몸부림인지도 모르겠다.첫날 다오리구의 성 소피아 성당과 유럽풍 건축물들에서도 약간의 조짐을 느낄 수 있었지만, 셋째 날 하얼빈의 구도심인 다오와이구의 '중화 바로크' 거리에서는 뜻밖의 열정과 마주할 수 있었다. 다오리구와 난강구에 늘어선 유럽식 정통 석조 건물들의 웅장함과 화려함에 뒤늦게 도착한 20세기 초 중국인 장인과 상인들의 마음이 움직였다. 그들은 바로크 양식을 수용하되, 벽돌과 기와 위에 서구식 곡선과 용, 봉황, 석류 같은 중국식 길상 문양을 새겨 넣고, 중정을 품은 사합원 구조로 새롭게 변용해 '중화 바로크'라는 고유한 형태를 창안했다. 그것은 단순한 장식이나 표피적인 변형이 아니었다. 도시의 수동적 허무주의에 굴복하지 않으려는 능동적 주체들의 정직한 몸부림으로 보였다.하얼빈의 양면성은 또 다른 일상의 풍경 속에서 내 안테나에 걸려들었다. 추운 겨울바람을 뚫고 들어가 마주한 따끈한 러시아식 수프 보르시치는, 하얼빈의 매서운 추위를 견뎌낸 이들이 삶을 온전히 보전하기 위해 대대로 전해 온 건강한 '일용할 양식'이었다. 반면 거리 곳곳에서 손님을 끌던 얼음 산사 탕후루는 얄팍한 상술이 빚어낸 한철의 달콤한 기호품으로 보였다. 그것이 그토록 오래된 먹거리라는 사실이 신기할 지경이었다. 상시로 누릴 수 없는 그 찰나의 달콤함과, 뼈를 깎는 추위를 견디게 하는 수프의 깊은 온기. 도시는 이처럼 삶의 정수가 담긴 깊은 양식과 일시적 자극이 주는 얄팍함이 어지럽게 공존하는 무대였다.하얼빈에서의 역사적인 현장, 안중근 기념관과 731부대에 대해서 무슨 말을 할 수 있을까 ? 거대한 조직의 명령에 자신의 판단을 맡겨버릴 때, 평범한 인간은 어디까지 갈 수 있는가? 어떤 삶의 양식이 나를 일상성의 무감각과 무기력, 생각없음으로 떨어지게 한다면 마땅히 나는 그것을 거부해야 하리라. 그것이 도시 안에서 잘 취직하여 편안히 살고 있는 상태일 수도 있다. 중요한 것은 짧은 순간의 행복이 아닌 것이다.모든 여정을 마치고 돌이켜보는 지금, 여전히 짙은 아쉬움으로 남아 있는 풍경이 하나 있다. 바로 하얼빈의 밤하늘이다. 아주 오래전 조계산 송광사의 깊은 침묵 속에서 바라보았던, 쏟아질 듯 총총히 켜져 있던 은하수의 밤하늘을 하얼빈에서도 혹시 만날 수 있지 않을까 내심 기대했었다. 첫날 중앙대가에서 일행을 놓쳐 서둘러 숙소로 복귀했을 때, 둘째 날 러시아 음식점에서 보르시치를 먹고 서점을 거닐다가 끝내 발길을 돌렸을 때, 나는 몇 번이나 그 밤의 시간을 놓치고 말았다. 화려한 불빛이 만든 광공해, 그리고 얼굴을 파고드는 냉기가 조용한 핑계가 되어주었다.그 밤에 탁 트인 송화강가로 나아갔더라면 어땠을까. 수백 년 전 밤의 강물 위에서 배를 몰아가던 사공들이 한쪽 어깨로 북극성의 위치를 가늠하며 물길을 잡아 나갔듯, 사공의 시선으로 밤하늘의 별과 달을 마주할 수 있지 않았을까. 도시의 기계적 시간표에 맞춰 땅만 보고 걷는 삶은 우리를 마비시킨다. 하지만 고개를 들어 아득한 밤하늘을 올려다보면, 우리는 도시의 좁은 굴레를 훌쩍 뛰어넘어 이 광대한 우주와 마주하는 단독자로서 스스로를 바라보게 된다. 송화강의 밤공기 속에서 끝내 보지 못했던 그 별빛들은, 우리의 마음속에서 작은 북극성이 되어 다음 항로를 향해 조용히 반짝이고 있을 것이다.글 이현승(무주로 귀향한 시골 한의사)