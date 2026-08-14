'윤석열 인간방패' 자처한 국힘 의원들, 재판 받는다

큰사진보기 ▲국민의힘 나경원, 김기현 의원 등이 지난해 1월 6일 오후 서울 용산구 한남동 대통령 관저 정문앞에서 ‘내란수괴’ 혐의 윤석열 대통령에 대한 공수처의 체포영장 집행을 막기 위해 대기한 뒤 기자회견을 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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종합특검(특별검사 권창영)이 일명 '윤석열 체포방해' 사건에 가담한 의혹을 받는 나경원·김기현·권영진·윤상현 의원을 특수공무집행방해 혐의로 불구속 기소했다.이들은 지난해 1월 15일 서울 용산 대통령실 관저 앞에서 전직 대통령 윤석열의 지지자들과 함께 윤씨의 체포영장 집행 시도하는 고위공직자범죄사수사처(공수처) 검사와 수사관들을 가로막아 직무 집행을 방해한 혐의를 받는다.특검은 11일 보도자료를 통해 "▲공수처 검사 등 체포영장 집행에 참여한 여러 공무원들의 진술 ▲체포영장 집행 당시 채증영상(94GB 상당)과 영상서 확인된 폭언 등 녹취록 ▲동종 사안의 유죄 판결문 분석 등을 진행했다"고 밝혔다.이어 "(수사 결과) 피고인들이 윤석열 체포에 반대하는 의사를 표시하는데 그치지 않고 현장에 있던 다수 사람들과 함께 안간벽을 형성해 (공수처 인력의) 관저 진입을 저지하는 등 영장 집행을 현실적으로 방해한 사실을 확인했다"고 밝혔다.윤씨는 2024년 12월 3일 자신이 선포한 비상계엄이 시민 저항 등에 의해 저지된 후 공수처에서 자신에 대한 체포영장 집행을 시도하자, 공권력(대통령경호처)을 사유화해 법원이 발부한 영장 집행에 불응했다. 윤씨의 체포영장집행방해 사건을 심리한 1·2심 법원은 윤씨의 혐의(특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해, 범인도피)를 모두 유죄로 인정했다.