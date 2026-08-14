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정치

26.08.14 12:35최종 업데이트 26.08.14 12:35

청와대 "제왕적 대통령제 한계, 중임제로 보완해야... 내각제 아냐"

"개헌은 국회에서 논의되고 추진하는 게 바람직"... '내각제 개헌 추진' 오해 불식 목적으로 풀이

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청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다.
청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성

"국회의 권한이 강화된 4년 중임 대통령제가 국민적 수용성이 가장 높다고 생각한다."

청와대가 14일 밝힌 개헌과 관련된 이재명 대통령의 원칙적 입장이다. 청와대 관계자는 이날 기자들을 만나 "(이 대통령은) 제왕적 대통령 중심제가 가진 문제성에 대해 공감을 하고 있다"면서 이를 이 대통령이 여러 번 밝혔던 생각이라고 전했다.

특히 이 관계자는 "개헌은 국회에 200석 이상의 동의가 필요한 사안이므로 국회에서 논의되고 추진하는 것이 바람직하다"면서 "제왕적 대통령제의 한계를 중임제 대통령제로 보완하겠다는 것이므로 내각제는 아니다. 그리고 분권형 대통령제 등을 특정 지칭한 것이 아니다"고 했다.

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또한 "개헌 합의 추진이 필요하다는 것이 대통령의 원칙이고 여러 번 밝힌 바 있다"고도 덧붙였다.

이 대통령과 지난 7월 초 비공개 골프 라운딩을 한 김태호 국민의힘 의원이 '이 대통령이 본인 임기를 단축해서라도 개헌을 해야 한다면서 분권형 권력구조 개헌 제안에 공감했다'고 여러 언론에 밝힌 데 대한 설명이다.

무엇보다 이 대통령이 정계 개편을 위해 의원 내각제를 추진하려는 것 아니냐는 여권 지지층 일각의 논란을 불식시키려는 의도로 보인다.

앞서 이 대통령과 야당 중진 간의 골프 라운딩에 대해 '비공개 일정이므로 내용 등을 확인할 수 없다'는 입장을 밝혀 왔던 청와대가 개헌과 관련된 이 대통령의 원칙적 입장을 다시 한 번 설명하고 나선 것도 이러한 논란과 오해가 확산되는 것을 조기 차단하기 위한 것으로 풀이되기 때문이다.

#이재명대통령#분권형개헌#내각제#4년중임제#골프회동

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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