"20대가 정치하려면 취업 대신 시간, 돈부터 내놓아야 합니다"

큰사진보기 ▲김동재씨 ⓒ 김지오 관련사진보기

"뜻만 있어서 되는 게 아니고, 뜻과 돈이 같이 있어야 되는 일입니다."

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- 자기소개 부탁드립니다.

- 선거가 끝난 지 두 달 정도 지났습니다. 지금은 어떤 활동을 하고 계신가요.

- 2001년생이면 상당히 젊은 나이에 직접 선거에 출마하셨는데 처음 정치에 관심을 갖게 된 계기는 무엇이었나요.

큰사진보기 ▲선거 운동을 하는 김동재 ⓒ 김동재 관련사진보기

- 정치에 관심을 갖는 것과 직접 후보자가 되는 것은 전혀 다른 결정일 것 같습니다. 출마까지 결심하게 만든 결정적인 순간이 있었나요.

- 20대 후보라는 점 때문에 정치 경험이나 전문성이 부족하다는 시선을 받은 적은 없었나요.

- 젊다는 것이 정치에서 장점이 될 수 있는 부분과 단점이 되는 부분은 각각 무엇이라고 생각하시나요.

- 선거 때마다 각 정당이 청년 정치인을 강조하지만, 정치권에 20대 정치인은 여전히 많지 않습니다. 가장 큰 이유가 무엇이라고 생각하나요.

- 이번 출마는 한 번의 도전이었나요, 아니면 장기적으로 정치인의 길을 생각하고 있나요.

- 지금 정치에 관심은 있지만 직접 참여하기는 망설이는 또래 청년에게 해주고 싶은 말이 있다면.

- 마지막으로 김동재가 앞으로 하고 싶은 정치를 한 문장으로 표현한다면.

2001년생 김동재 조국혁신당 중앙당 청년위원은 지난 6·3 지방선거에서 인천 서구 가선거구 구의원 후보로 출마했다. 20대 후보가 직접 선거판에 뛰어들며 마주한 현실은 녹록지 않았다. 취업을 준비해야 할 시기에 정치 활동에 시간과 비용을 쏟아야 했고, 선거에는 수백만 원의 돈이 들었다.무엇보다 젊은 후보에게는 정책과 전문성을 평가받기도 전에 '과연 이 어린 사람이 정치를 할 수 있겠느냐'는 의심부터 넘어야 했다. 선거가 끝난 지 두 달이 지난 13일, 청라의 한 카페에서 김 위원을 만났다. 청년 정치의 현실과 낙선 이후 마주한 삶, 그리고 그가 생각하는 정치의 의미에 대해 들어봤다."안녕하십니까. 조국혁신당 2001년생 김동재입니다. 당에서는 중앙당 청년위원, 그리고 인천광역시당 청년부위원장 하고 있습니다. 지난 지방선거에서 인천광역시 서구 가 선거구(청라1·2·3동)에 구의원 출마했습니다.""첫 한 달은 선거 정리하느라 바빴습니다. 지출한 비용 같은 것들도 선거관리위원회에 보고해야 했습니다. 비록 당선되지는 못했지만, 저를 도와주시고 지지해 주신 분들께 감사 인사도 드렸습니다. 7월 초순 정도가 되어서는 얼추 마무리가 됐던 것 같습니다.그다음에는 못 논 거 잔뜩 놀았습니다. 사진 찍는 것에 새로 취미를 들여서 이것저것 만져보기도 하고, 못했던 게임도 진득하게 했습니다. 몸에서 알코올이 빠져나가는 데 한 달 가까이 걸린다고 해서 선거운동 하는 동안에는 술을 일절 마시지 않았는데, 친구들이랑 술도 좀 마시고 다니고요. 지금은 뭐 하면 먹고살 수 있을까, 그거 고민하고 있습니다.""이유를 하나로 특정하기 어려운 질문입니다. 되게 많은데, 그중 하나만 하겠습니다. 중학생 때 학교에서 국영수 배우는 게 얼마나 의미가 있을지 잘 모르겠다는 생각을 했었습니다. 교무실에서 스캔을 하나 하려고 복합기를 만지는 데, 제가 복합기 하나 제대로 쓸 줄 모르는 겁니다. 이걸 왜 그럴까 고민해 보니까 교육이 문제라는 생각이 들었습니다.실은 학교 교육에는 실용적인 수업들이 존재합니다. 예를 들어 기술·가정 교과가 있습니다. 옷은 어떻게 세탁하는지, 락스는 어떻게 쓰는지, 영양 잡힌 식단은 어떻게 만들 수 있는지. 사회화의 기초를 닦아주는 과목입니다. 한편 인문계 한정이긴 했지만 법과 정치라는 과목도 있었습니다. 지금은 정치와 법이죠. 좀 거시적인 것도 같이 배웠지만, 살면서 마주할 수 있는 문제들.예를 들어 부동산 계약 보는 방법, 상속 우선순위와 같은 것이 있죠. 졸업하면 마주할 사회의 규칙을 배우는 과목입니다. 그 밖에도 다양한 교육들이 있었습니다. 문제는 입시. 필요한 수업은 국어, 영어, 수학에 전부 묻혔다는 것입니다.첫 수업들을 제대로 배운 기억은 없고 그 시간에 자습하고 잤던 기억밖에 없습니다. 사회를 살아갈 충분한 역량을 기르지 못한 상태에서 세상에 나아가야 한다는 불안이 있었고, 이 구조를 바꿔야 한다는 강력한 동기가 되었습니다.그때부터 뭐라도 한번 해보려고 이곳저곳 돌아다니면서 강연도 듣고, 학교에서 뭐 하나 바꿔보려고 학생회장도 한번 해보고. 이제 또 그걸로 안 되니까 졸업하고 나서 이런저런 사회단체 방문하면서 고치려고도 해보고.아무튼 문제의식이 참 많은 애였습니다. 보복 우려 범죄 구속요건 변경 문제, 성소수자 인권 보장 문제, 기본소득 문제 등등. 이 문제의식을 해결까지는 못하더라도 의견을 내고 토론할 수 있는 게 정치였고, 그래서 관심을 가지게 된 것 같습니다.""제가 출마했던 청라는 분명히 발전한 신도시인데 어떨 때 보면 되게 정적이고 멈춰 있다는 생각을 했습니다. 사람들이 하루에 출퇴근하느라 2시간 이상씩은 쓰고요, 보통 다 일하러 지역 밖으로 나가서 지역 내에서 소비가 일어나지 않습니다.그래서 상가마다 공실이 많습니다. 지하철이 들어오면 그 기세는 더 강해질 거고, 야구장과 함께 들어온다는 쇼핑센터가 오면 더욱 힘들어질 겁니다. 집값이 높으니 이 지역에서 큰 아이들은 지역을 벗어납니다. 이 상황을 하나라도 타파하지 못한다면 청라는 지속적으로 유지 가능한 구조가 아니게 됩니다.그런데 지금까지 우리 지역에 출마한 사람들 중에 이 문제를 해결해 보겠다고 전면에 세운 사람을 보지 못했습니다. 그래도 내가 자란 도시인데, 내가 자란 터전인데 이 아쉬움이 너무 컸습니다. 이런 마음을 가지니까 외면하기는 어렵더라고요. 내가 당선이 되면 내 힘으로 한번 해결해 보고, 당선이 되지 않더라도 다른 후보들께 충분한 메시지를 드릴 수 있지 않을까 그런 마음이 있었습니다.""사실 20대 후보가 받는 건 전문성 부족이라기보다는 "이 어린애가 사리분별은 할 수 있을까"라는 기초적인 의심에 있다고 생각합니다. 전문성은 이것보다는 한 단계 높은 문제인데, 전문성이 부족하지 않느냐는 시선은 청년이 아니더라도 지방의회가 받아온 의심입니다.제가 증명해야 했던 거는 '나는 적어도 사리분별은 할 줄 아는 놈'이라는 사실이고요. 생각해 보면 증명 못 한 것 같습니다. 그 질문의 취지는 너한테서 경륜을 기대할 수 있느냐는 것인데, 말 몇 마디로는 도저히 방법이 없어서요.이야기 나온 김에 조금 더 덧붙이면요. 저는 정치인에게 요구되는 필수 역량이 정치 경험이나 전문성이라고는 생각하지 않습니다. 우리가 각자 처한 상황에 따라 세상을 보는 시선이 다릅니다. 상황이라는 게 나이가 될 수도 있고요, 직업일 수도 있습니다. 그만큼 다양한 생각들이 있고 의회는 이것을 반영해 토론하고 결정하는 장이 되어야 합니다.그런데 정치를 정치 경험만으로 판단하게 된다면 늘 하던 사람이나 비슷한 생각을 가진 사람이 할 수밖에 없습니다. 토론이 없으면 발전도 없습니다. 전문성도 비슷합니다. 많은 사람들의 의견을 듣고, 또 그것을 합리적으로 정리하고, 이것이 우리 지역에 실질적으로 도움이 되면서 실현 가능한지 평가하는 역할을 수행할 수 있으면 누구나 정치인 할 수 있다고 생각합니다.예를 들어 저는 청소년 자치 분야에 전문성이 있다고 할 테지만 실제 구의회에서 청소년 업무만 담당할 수 있는 건 아닙니다. 누군가는 의제를 설명해 주어야 하고, 그것은 함께 일해야 한다는 말입니다.말을 하고 나니까 그것만큼은 우려하실 수 있겠습니다. 결국 의원이라는 사람은 법을 만드는 사람이 아니냐. 맞는 말씀입니다. 지금은 법을 만드는 용량이 같이 필요합니다. 그런데 저는 이거 바뀌어야 한다고 생각합니다. 누구든 발의하고자 하는 바 있으면 일상의 용어를 법의 용어로 바꾸는 전문가가 필요합니다. 의회에 전문성 있는 지원관을 충분히 두면 됩니다.""체력 좋을 때 한 사람이라도 더 만나고 더 많은 이야기 들을 수 있다는 게 장점이지 않을까요. 젊음이 결정 구조에 영향을 줄지언정, 젊음이 장단을 나누는 기준이라고 생각하지 않습니다.""정치에 도전하는 단계부터 활동, 그리고 인식까지 모든 분야에서 어려움이 있습니다. 20대는 사회로 나아가는 첫걸음입니다. 다른 사람들 다 취업한다고 자격증 따고 면접 보고하고 있는데 정치 활동에 별도의 에너지를 쓰는 것은 쉽지 않은 결정입니다.어떻게 취업을 한다고 해도 초기에는 다른 일을 병행하기 쉽지 않다고들 하고요. 무엇보다 가장 소득이 필요한 시점에서 오히려 시간과 비용을 지출하는 일을 쉽게 선택하기란 어렵습니다. 설령 그것을 감수하더라도 정치 경력이 사회에서는 인정받기 어렵다는 부담도 있습니다.과정에서는 돈도 문제입니다. 정치에는 돈이 많이 들어갑니다. 이 양당제 체제에서도 사실상 당선이 보장되는 큰 정당 같은 경우 공천 받기까지 드는 돈이 상당하다고 들었습니다. 구의원 출마하는 데 드는 비용이 통상 5000만 원 정도고. 유세차에 1000만 원, 인건비로 1500만 원, 이런 식으로요.그렇게 해서 잘되면 어느 정도 복구가 되겠지만, 낙선하면 많이 힘들거든요. 선거법이 비용을 제한해 놨다고는 하지만 여전히 20대 출마자에게는 말도 안 되게 큰 허들입니다. 뜻만 있어서 되는 게 아니고 뜻과 돈이 같이 있어야 되는 일입니다.제 경우에는 이번에 다 합쳐서 700만 원 정도 쓴 것 같은데, 제가 현실적으로 빚을 지지 않거나 1년 이내에 갚을 수 있다고 판단한 한계였습니다.정당은 권력을 추구하는 집단이기 때문에 그 자리가 정치를 시작한 지 얼마 되지 않는 청년에게 돌아오는 일은 많지 않습니다. 정당 활동 경력이 긴 사람들이 유리할 수밖에 없고 지금까지 당연시되어 온 측면도 영향을 주는 것 같습니다.제 경우 당에서 지원 많이 해주시고 격려해 주신 덕분에 상황이 조금 나았지만, 그렇지 않은 경우가 더 많다는 것을 알고 있습니다. 구조가 바뀌지 않으면 20대의 목소리는 정치에 반영되기 어렵습니다.""옛날에 정치인들이 다음 선거에 출마하십니까? 이렇게 물었을 때 왜 대답을 못했는지 몰랐는데, 이거 받아 보니까 참 난처하네요. 이제 알 것 같습니다.솔직히는 지금 당장은 없습니다. 지역에 다가올 것으로 생각하는 문제들을 막아보려고 했던 건데, 이게 시기가 중요한 의제라서요. 다음 선거에는 이미 유효할 것 같은 생각은 아니고. 선거를 준비하려면 4년을 그대로 갈아 넣어야 하는 건데, 그때가 되면 이제 세는 나이로는 서른입니다.만으로는 28살쯤 될 건데요. 그래도 이 시간 동안에는 정치에 전념하는 게 아니라 다른 경험들도 조금 해보고 싶다는 욕심이 있습니다. 취업해서 돈도 벌고 싶고, 어디 실컷 놀러 다니고 싶고. 정당에서 정치 활동을 시작하면서 포기하기 시작한 것들을 잠깐은 다시 찾아볼까 합니다.정치인 활동이랑은 상관없이 지역 활동은 해보지 않을까 싶습니다. 선거 운동하면서 되게 다양한 상황에 처한 사람을 만났는데 막상 제가 무언가 도와드리려고 하면 기부행위가 된다면서 할 수 없는 게 너무 많았거든요. 그래서 정치인 이름 떼고 할 수 있는 일 정도는 한번 찾아서 해볼까 합니다.그런데 영원히 안 한다고는 말 못 하겠습니다. 당장 내일만 해도 생각이 바뀔 수 있는 거고요. 정치인은 언제나 국민을 상대로 솔직하여야 하기 때문에. 참 명쾌하게 대답하지 못해 미안합니다. 하지만 당장은 계획이 없는 게 맞습니다.""단지 호기심에 직업 정치를 해보고 싶다면 저는 말리고 싶습니다. 분명한 목표가 있어야지 할 수 있는 일입니다. 당선된 분들이 하시는 것도 그렇고 그렇게 되는 것까지도 그렇고 너무나도 힘듭니다.하지만 정당 생활은 꼭 한번 해보면 좋겠습니다. 우리 지역사회를 바라보는 눈이 커지고, 뜻을 나눌 수 있는 사람이 생깁니다. 당비 5000원, 1만 원 내는 것치고 훨씬 많이 배울 수 있을 것입니다.""시선을 담아 빛내는 필름 같은 정치."