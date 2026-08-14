정청래 "당 선관위 심판"... 친청계 '대리투표 의혹' 징계 회부에 반발

큰사진보기 ▲8.17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 전남광주 순천에서 '대리투표 의혹'으로 제명 제소 결정을 받은 정달성 당원이 14일 오전 서울 여의도 국회 당대표실을 찾아 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표와 최고위원들에게 입장문을 전달하기 위해 대기하고 있다. 이날 정달성 당원은 "특정 후보를 대신 선택하거나 투표권을 대신 행사한 사실이 없다"라며 "중앙당 선관위는 저에게 사실관계를 확인하거나 충분한 소명 기회를 주지 않은 채 불과 하루 만에 제명 제소를 결정했다"라고 억울함을 토로했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲8.17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 전남광주 순천에서 '대리투표 의혹'으로 제명 제소 결정을 받은 정달성 당원이 14일 오전 서울 여의도 국회 당대표실을 찾아 박규환, 박지원 최고위원에게 "특정 후보를 대신 선택하거나 투표권을 대신 행사한 사실이 없다"라며 "중앙당 선관위는 저에게 사실관계를 확인하거나 충분한 소명 기회를 주지 않은 채 불과 하루 만에 제명 제소를 결정했다"라고 억울함을 토로하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲정달성 "대리투표 사실 없다... 소명 기회도 없이 제명 제소" 유성호 관련영상보기

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큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표와 최고위원들이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 맨 오른쪽이 박규환 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 중앙당선거관리위원회가 정청래 당대표 후보를 지지하는 정달성 전 광주 북구의원의 '대리투표 의혹' 등과 관련해 제명 의견으로 중앙당 윤리심판원에 제소하자, 정 후보 측이 강하게 반발하고 나섰다. 권리당원 투표가 진행 중인 시점에서 소명 기회를 주지 않은 채 징계 회부 사실을 공표해 사실상 선거에 개입했다는 주장이다.정 후보는 당 선관위가 전당대회를 앞두고 불공정·편파적인 결정을 했다며 "이건 전당대회와 관계 없이 크게 문제를 삼겠다", "당대표가 되면 선관위의 불공정성을 바로잡겠다"고 직접 나서기도 했다.반면 당 선관위는 소명 청취가 의무도 아닐뿐더러, 확보된 자료만으로 충분히 판단할 수 있었다고 반박했다.민주당 중앙당선관위는 지난 13일 공고를 통해 "정달성 당원의 선거부정 행위에 대해 심의한 결과, 대리투표와 피켓 활용 등 당직선출규정상 선거부정 행위가 인정됐다"며, 선관위 규정에 의거해 정 전 의원을 윤리심판원에 제명 제소하기로 의결했다고 공고했다.정 후보 지지모임인 '청청유랑단' 단장으로 활동하는 그가 최근 전남 순천의 한 전통시장에서 거리 유세를 하던 중, 상인 당원들에게 "'정청래' 해서 투표 바로 하기를 누르면 된다"라고 안내하는 영상이 유튜브 등에 퍼져 논란이 됐다.정달성 전 의원은 당 선관위 결정을 인정할 수 없다며 즉각 반발했다. 의결 직후 민주당 광주시당 앞에서 무기한 단식농성에 들어간 그는 14일 서울 여의도 국회 당대표실을 찾아 최고위원회의에 참석하는 최고위원들에게 항의 입장문을 전달하기도 했다.정 전 의원은 이날 당대표실 앞에서 기자들과 만나 "선관위가 제소된 내용 자체를 당사자인 저에게 사전에 통보조차 하지 않았다", "국회의원이었어도 소명 기회 없이 하루 만에 제명제소 했겠나"라며 불합리하다는 주장을 펼쳤다.이어"친김민석 무죄, 친정청래는 유죄인가. 선관위는 전체 영상, 당사자 진술을 재확인하고 소명 기회를 준 뒤 이 건을 공정히 재판단해달라", "특혜를 달라는 게 아니라 불이익을 주지 말라는 것"이라며 재검토를 촉구했다.정 전 의원과 동석한 친청(친정청래)계 박규환 최고위원 또한 "(당 선관위가) 김민석 후보의 당선을 돕고 정청래 후보의 낙선을 유도하기 위해 노골적으로 선거에 개입했다"고 주장하며 소병훈 선관위원장의 즉각적인 사퇴를 요구했다. 그는 "모 의원이 선관위에 전화해 항의성 질문을 하니, 책임있는 분이 말하길 '국회의원에겐 소명 기회를 주고 그 외엔 주지 않는다'라고 답했다"고도 주장했다.그는 특히 호남과 서울·경기권 투표가 진행 중인 상황에서 선관위가 윤리심판원 제소 사실을 공표한 걸 문제 삼았다. 박 최고위원은 "정청래 지지자가 대리투표를 했다는 사실을 전파해 부정적 여론을 조성하려 한 것 아니냐"며 "투표가 진행 중인 시점에 이뤄진 결정은 사실상 정 후보의 낙선과 김 후보의 당선을 유도하는 선거개입"이라고 주장했다.정 후보도 직접 당 선관위 규탄에 나섰다. 그는 13일 밤 페이스북에 잇달아 글을 올리며 "당 선관위에 강력한 유감을 표한다"라고 반발했다.정 후보는 "투표소를 안내한 것이 죄가 될 수 없듯, 기표소에 들어가 대신 투표하지 않았다면 이것이 과연 제명제소감인가"라면서서 문제의 행동이 대리 투표가 아닌 '투표 안내'였을 뿐이라는 취지로 썼다. 그는 "국회의원들은 소명기회를 주고, 당원들에겐 기회를 주지 않은 게 사실이라면 당원이 선관위를 심판할 것"이라고도 했다.정 후보는 14일 오전 BBS 라디오 <정혜승의 아침저널>서도 "선관위가 잘못한 것"이라며 "어제 제가 알아보니 (당 선관위에 신고된) 황명선·전진숙 등 (국회)의원들에겐 소명을 받은 것 같은데, 당원들은 안 받았다는 거다. 사실이라면 천인공노할 일"이라고 주장했다.민주당 선관위는 절차적 문제가 없다는 입장이다. 당 선관위 핵심 관계자는 이날 <오마이뉴스> 통화에서 "당 선관위에서 추가 소명이 필요하다고 판단하면 기회를 드리는 것이고, 제출·확보된 자료로 충분하다 싶으면 (서면 소명 없이) 판단하는 것"이라며 "당 선관위가 반드시 서면으로 소명을 받아야 한다는 내부 규정이 있는 것은 아니다"라고 말했다.이어 "당 윤리심판원이 회부된 안건을 심의하는 과정에서 피신고인(정 전 의원)이 출석해 소명할 기회가 있다"며 "그때 본인에게 불이익한 처분이 내려지지 않도록 방어권을 행사하면 된다"고 설명했다.한편, 강준현 민주당 수석대변인은 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "당 선관위가 독립적이기 때문에 선관위의 결정을 존중할 뿐"이라면서도 "차후 윤리심판원에서 당사자에 소명 기회가 주어지지 않겠느냐"고 덧붙였다.김민석 당대표 후보 측은 당 윤리위 의결 직후 논평을 통해 "당 역사에 없었던 초유의 선거부정행위이자 불법행위"라며 "정 후보 측은 즉시 사과하라"고 밝혔다.