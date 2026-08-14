이 대통령 국정지지율 44%... 부정평가는 46%

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 14일 발표된 한국갤럽 8월 2주차 조사에서 44%로 조사됐다. 직전 조사(7.21~23) 대비 7%p 하락한 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 8%p 오른 46%로 집계됐다. 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 내 격차지만, 한국갤럽 조사기준 직무부정률이 수치상으론 처음으로 긍정률을 넘어섰다.
한국갤럽이 지난 11~13일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 1만 303명, 응답률 9.7%)에게 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).
가장 큰 원인은 부동산 정책으로 보인다. 국정수행 부정평가자들을 대상으로 그 이유를 물은 결과, 이번에도 '부동산 정책'(30%)이 부정평가 사유 1순위로 꼽혔다. 특히 직전 조사 대비 언급 비중이 8%p 늘었다. 그 뒤를 이은 것은 '경제/민생'(13%)였다.
정부가 지난 13일 수도권에 신규 택지를 포함해 23만 가구 이상을 추가 공급하고 청년·신혼부부 등 실수요자의 대출 규제를 완화하는 내용의 8.13 대책을 내놓았지만, 조사 시점을 감안할 때 일부만 반영된 것으로 추정된다.
50대와 진보층 직무긍정률 13%p 하락
대다수 응답층의 직무긍정률이 직전 조사 대비 하락했다.
지역별로는 광주/전라(5%p↓, 76%→71%, 부정평가 22%)의 긍정평가만 과반이었다. 서울(1%p↓, 43%→42%, 부정평가 47%)과 인천/경기(8%p↓, 50%→42%, 부정평가 47%), 또 대전/세종/충청(7%p↓, 51%→44%, 부정평가 48%)과 부산/울산/경남(11%p↓, 52%→41%, 부정평가 49%)의 긍정평가는 40%대로 조사됐다. 대구/경북(5%p↓, 40%→35%, 부정평가 55%)의 긍정평가는 30%대로 집계됐다.
연령별로는 40대(5%p↓, 63%→58%, 부정평가 32%)와 50대(13%p↓, 69%→56%, 부정평가 42%)의 긍정평가가 50%대로 나타났다. 그 외 18·19세 포함 20대(3%p↓, 33%→30%, 부정평가 48%)와 30대(2%p↓, 39%→37%, 부정평가 49%), 70대 이상(8%p↓, 43%→35%, 부정평가 56%)의 직무긍정률이 30%대로 집계됐다. 60대(8%p↓, 51%→43%, 부정평가 49%)의 직무긍정률은 40%대였다.
지지정당별로 보면 더불어민주당 지지층(n=409)의 긍정평가가 직전 조사 대비 4%p 내린 79%(부정평가 17%), 국민의힘 지지층(n=241)의 긍정평가는 6%p 내린 8%(부정평가 84%)로 나타났다. 지지정당이 없는 무당층(n=276)의 긍정평가는 직전 조사 대비 7%p 하락한 24%(부정평가 55%)였다.
이념성향별로는 보수층(n=238)의 긍정평가가 직전 조사 대비 5%p 내린 21%(부정평가 74%), 중도층(n=349)의 긍정평가가 6%p 내린 43%(부정평가 45%)로 조사됐다. 진보층(n=271)의 긍정평가는 직전 조사 대비 13%p 내린 70%(부정평가 25%)였다.
"세제개편안, 부동산 시장에 부정적 영향 끼칠 것" 45%
지난 3일 발표된 부동산 세제개편안에 대한 부정평가도 높은 편이었다. 한국갤럽이 "초고가, 비거주 1주택자에 대한 종부세, 양도세 부담을 높이는 등의 내용을 담은 세제개편안이 부동산, 주택시장에 어떤 영향을 줄 것이라고 보냐"고 물은 결과, '긍정적 영향' 24%, '부정적 영향' 45%, '영향 없을 것' 12%로 나타났다. 19%는 의견을 유보했다.
한국갤럽이 정부의 주택시장 정책적 개입 수준에 대한 견해를 조사한 결과에서는 '더 많이 개입해야 한다' 27%, '더 적게 개입해야 한다' 40%, '현재 적당하다' 20%로 파악됐다. 13%는 의견을 유보했다. 특히 정부 개입 자제론을 지역별로 보면 서울(52%)에서 두드러졌다.
한국갤럽은 이와 별도로 검사 보완수사권 전면 폐지에 대한 생각도 물었다. 그 결과, "잘된 일"이란 응답은 27%, "잘못된 일"이란 응답은 50%, 모름/응답거절은 23%로 조사됐다. 민주당 지지층(53%)과 진보층(55%)에서만 과반의 긍정평가가 나타났다. 연령별로는 40대(38%-37%)와 50대(44%-45%)에서만 긍·부정평가가 팽팽하게 나타났다. 다른 연령대에서는 부정평가가 더 우세했다.
자세한 조사내용와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.