이 대통령 국정지지율 44%... 부정평가는 46%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.8.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 순방을 마치고 돌아오자마자 부동산과 주식시장 등 경제 현안 점검에 나선다. 이 대통령이 '부동산 정책 대토론회'를 주재한 이후 순방을 떠난 만큼, 토론회에서 수렴한 국민의 여론을 토대로 정부 부처가 구체화한 세제·금융·공급 대책이 이날 중점적으로 다뤄질 것으로 보인다. 사진은 3일 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남3구 아파트 모습. 2026.8.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 14일 발표된 한국갤럽 8월 2주차 조사에서 44%로 조사됐다. 직전 조사(7.21~23) 대비 7%p 하락한 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 8%p 오른 46%로 집계됐다. 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 내 격차지만, 한국갤럽 조사기준 직무부정률이 수치상으론 처음으로 긍정률을 넘어섰다.한국갤럽이 지난 11~13일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 1만 303명, 응답률 9.7%)에게 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).가장 큰 원인은 부동산 정책으로 보인다. 국정수행 부정평가자들을 대상으로 그 이유를 물은 결과, 이번에도 '부동산 정책'(30%)이 부정평가 사유 1순위로 꼽혔다. 특히 직전 조사 대비 언급 비중이 8%p 늘었다. 그 뒤를 이은 것은 '경제/민생'(13%)였다.정부가 지난 13일 수도권에 신규 택지를 포함해 23만 가구 이상을 추가 공급하고 청년·신혼부부 등 실수요자의 대출 규제를 완화하는 내용의 8.13 대책을 내놓았지만, 조사 시점을 감안할 때 일부만 반영된 것으로 추정된다.대다수 응답층의 직무긍정률이 직전 조사 대비 하락했다.지역별로는 광주/전라(5%p↓, 76%→71%, 부정평가 22%)의 긍정평가만 과반이었다. 서울(1%p↓, 43%→42%, 부정평가 47%)과 인천/경기(8%p↓, 50%→42%, 부정평가 47%), 또 대전/세종/충청(7%p↓, 51%→44%, 부정평가 48%)과 부산/울산/경남(11%p↓, 52%→41%, 부정평가 49%)의 긍정평가는 40%대로 조사됐다. 대구/경북(5%p↓, 40%→35%, 부정평가 55%)의 긍정평가는 30%대로 집계됐다.연령별로는 40대(5%p↓, 63%→58%, 부정평가 32%)와 50대(13%p↓, 69%→56%, 부정평가 42%)의 긍정평가가 50%대로 나타났다. 그 외 18·19세 포함 20대(3%p↓, 33%→30%, 부정평가 48%)와 30대(2%p↓, 39%→37%, 부정평가 49%), 70대 이상(8%p↓, 43%→35%, 부정평가 56%)의 직무긍정률이 30%대로 집계됐다. 60대(8%p↓, 51%→43%, 부정평가 49%)의 직무긍정률은 40%대였다.지지정당별로 보면 더불어민주당 지지층(n=409)의 긍정평가가 직전 조사 대비 4%p 내린 79%(부정평가 17%), 국민의힘 지지층(n=241)의 긍정평가는 6%p 내린 8%(부정평가 84%)로 나타났다. 지지정당이 없는 무당층(n=276)의 긍정평가는 직전 조사 대비 7%p 하락한 24%(부정평가 55%)였다.이념성향별로는 보수층(n=238)의 긍정평가가 직전 조사 대비 5%p 내린 21%(부정평가 74%), 중도층(n=349)의 긍정평가가 6%p 내린 43%(부정평가 45%)로 조사됐다. 진보층(n=271)의 긍정평가는 직전 조사 대비 13%p 내린 70%(부정평가 25%)였다.지난 3일 발표된 부동산 세제개편안에 대한 부정평가도 높은 편이었다. 한국갤럽이 "초고가, 비거주 1주택자에 대한 종부세, 양도세 부담을 높이는 등의 내용을 담은 세제개편안이 부동산, 주택시장에 어떤 영향을 줄 것이라고 보냐"고 물은 결과, '긍정적 영향' 24%, '부정적 영향' 45%, '영향 없을 것' 12%로 나타났다. 19%는 의견을 유보했다.한국갤럽이 정부의 주택시장 정책적 개입 수준에 대한 견해를 조사한 결과에서는 '더 많이 개입해야 한다' 27%, '더 적게 개입해야 한다' 40%, '현재 적당하다' 20%로 파악됐다. 13%는 의견을 유보했다. 특히 정부 개입 자제론을 지역별로 보면 서울(52%)에서 두드러졌다.한국갤럽은 이와 별도로 검사 보완수사권 전면 폐지에 대한 생각도 물었다. 그 결과, "잘된 일"이란 응답은 27%, "잘못된 일"이란 응답은 50%, 모름/응답거절은 23%로 조사됐다. 민주당 지지층(53%)과 진보층(55%)에서만 과반의 긍정평가가 나타났다. 연령별로는 40대(38%-37%)와 50대(44%-45%)에서만 긍·부정평가가 팽팽하게 나타났다. 다른 연령대에서는 부정평가가 더 우세했다.자세한 조사내용와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.