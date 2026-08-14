민경선·김성회·한준호, 정부 직접 설득…고양 광역철도망 구축 '공동전선' 나섰다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장과 더불어민주당 김성회, 한준호 국회의원이 13일 국회 의원회관에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 고양시 교통 현안 정책 건의서를 직접 전달하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장과 더불어민주당 김성회, 한준호 국회의원이 13일 국회 의원회관에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 고양시 광역철도망 구축을 위한 지원을 요청했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장과 더불어민주당 김성회, 한준호 국회의원이 13일 국회 의원회관에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 고양시 광역철도망 구축을 위한 지원을 요청했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 지역 국회의원들과 함께 정부를 직접 찾아 고양시 광역철도망 구축을 위한 지원을 요청했다. 지방정부와 지역 정치권이 공동 대응에 나선 만큼 향후 국가계획 반영 여부에 관심이 쏠린다.민경선 시장은 13일 국회 의원회관에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 고양시 주요 현안 정책 건의서를 전달하고 정부 차원의 적극적인 지원을 요청했다. 이날 면담은 김성회 더불어민주당 의원이 주선했으며, 한준호 의원도 함께 참석했다.이 자리에서 민 시장은 고양시의 지속 가능한 성장과 시민들의 교통 불편 해소를 위해 국가 차원의 광역철도망 구축이 시급하다고 강조했다.고양시가 건의한 핵심 사업은 ▲고양은평선 일산 연장 ▲고양신사선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 ▲인천2호선 고양 연장 사업의 예비타당성조사 통과 등이다.민경선 시장은 "시민들의 출퇴근 시간을 줄이고 고양시의 미래 경쟁력을 높이기 위해 광역철도망 구축이 무엇보다 시급한 과제"라며 "지역 국회의원들과 함께 뜻을 모아 정부 부처와 협조 체계를 강화하고 시민들이 체감할 수 있는 교통 환경 개선을 만들어내겠다"고 말했다.박홍근 장관은 고양시의 주요 철도 현안에 대한 설명을 들은 뒤 관련 내용을 면밀히 검토하겠다는 입장을 밝혔다.이번 면담은 단순한 현안 전달을 넘어 민선 9기 출범 이후 민경선 시장이 강조해 온 '광역철도 중심 교통혁신'을 정부와 국회 차원에서 본격 추진하기 위한 행보라는 점에서 의미가 있다.고양시는 서울과 맞닿아 있으면서도 일부 지역은 대중교통 인프라 부족으로 출퇴근 시간이 길고, 도시 내부의 교통 불균형도 지속적으로 제기돼 왔다.특히 식사동과 풍동 주민들의 숙원사업인 고양은평선 일산 연장은 기존 고양시청역에서 식사구간까지 노선을 늘리는 사업이다. 상대적으로 철도 접근성이 떨어지는 식사·풍동 지역의 대중교통 여건을 개선하는 것이 핵심 목적이다.고양신사선은 과거 추진됐던 신분당선 서북부 연장 계획이 무산된 이후 제시된 대안 노선이다. 삼송·신원지구를 비롯한 덕양권 주민들의 서울 접근성을 높이는 사업으로 평가된다.인천2호선 고양 연장 사업은 인천 서구와 킨텍스, 주엽, 일산역 등을 연결하는 노선으로 현재 예비타당성조사가 진행 중이다. 사업이 현실화할 경우 수도권 서북부 광역교통망이 한층 촘촘해질 것으로 기대된다.세 사업 모두 국가계획 반영이나 예비타당성조사 통과 등 정부 결정이 필요한 만큼 중앙정부와의 협의가 사업 추진의 관건으로 꼽힌다.이번 면담의 또 다른 특징은 지방정부와 지역 국회의원이 사실상 '원팀'을 구성해 정부를 설득했다는 점이다.민경선 시장은 이날 자신의 SNS에 "김성회·한준호 국회의원님의 주선으로 박홍근 기획예산처 장관을 만나 고양시 핵심 철도 현안을 건의했다"며 "정부, 국회와 긴밀히 협력하며 고양시 철도망 확충이 차질 없이 추진될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김성회 의원도 "민경선 시장과 함께 지역 발전을 한땀 한땀 만들어가니 너무 좋다"며 "결과로 보여드리겠다"고 밝혔다. 그는 고양은평선 식사동 연장의 제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영과 고양신사선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 집중적으로 요청했다고 설명했다.한준호 의원 역시 "고양 철도, 반드시 길을 열겠다"며 "고양 철도선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 인천2호선 일산 연장의 예비타당성조사 통과를 강하게 요청했다"고 밝혔다. 이어 "철도가 답"이라며 정부·고양시와 힘을 모아 사업이 실제 추진으로 이어질 수 있도록 하겠다는 의지를 나타냈다.세 사람의 메시지에는 공통으로 '정부와의 협력'과 '철도망 구축'이 핵심 과제로 제시됐다.다만 이번 면담만으로 사업 추진이 확정된 것은 아니다.고양은평선 일산 연장과 고양신사선은 각각 상위 국가계획 반영 절차를 거쳐야 하며, 인천2호선 고양 연장 역시 예비타당성조사라는 관문을 통과해야 한다. 이후에도 기본계획 수립과 예산 확보 등 여러 행정 절차가 남아 있다.그럼에도 민선 9기 출범 이후 시장과 지역 국회의원들이 함께 중앙정부를 직접 찾아 공동 건의에 나선 것은 향후 정부 협의를 이어가기 위한 정치적 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다.고양시는 앞으로도 지역 정치권과 긴밀한 공조를 이어가며 광역철도망 구축과 주요 현안 사업이 국가계획과 예산에 반영될 수 있도록 행정력을 집중한다는 방침이다.