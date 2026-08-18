다시 해방을 위하여

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동하고 있으며 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

해방의 이야기로 시작해서 북향민의 주체성 확보까지 다소 연결이 되지 않을 것만 같은 넓은 스펙트럼을 오가며 굳이 이 연재를 쓴 이유가 있다.8.15 해방과는 다소 연결이 안 되지만 필자는 결국 분단을 해체하는 것이 진짜 해방이라고 믿기 때문이다. 그래서 8.15 해방은 우리 민족에게, 한반도에게 미완의 해방이다. 나아가 이 미완의 과제인 분단이 만들어낸 파편들이 바로 북향민들이고, 해방의 공간으로 찾아온 북향민들의 한국에서 새 삶이 다시 해방을 필요로 하기 때문이다.우리의 통일 담론에는 '국가'만 있고 '나'는 없다. 통일을 논할 때 국가 단위의 거대 담론은 진부할 정도로 넘치지만, 정작 분단이 만들어낸 이 파편들인 북향민들의 삶은 그 담론 속에서 보이지 않는다. 통일은 국가 간의 합의만이 아니라 3만 5000여 명의 북향민들이 한국 사회에서 동등한 시민으로 살아가는 것에서 출발해야 한다. 이들이 자신의 경험을 자산으로 전환하고, 주체적인 발화를 할 수 있을 때, 비로소 통일은 추상이 아닌 현실이 될 수 있다.한국 사회의 북향민들을 수용하는 '환대와 냉대의 논리' 속에서 북향민들의 주체적 시민성 확보의 길은 여러 어려움이 있다. 그럼에도 북향민들이 진보와 보수를 넘어 독립적인 정치적 주체로 자리 잡을 수 있어야 한다. 이를 위해서는 한국 사회가 북향민을 '증명해야 하는 존재'가 아니라 동등한 시민으로, 동등한 정치적 행위자로 인정하는 방향으로 변화해야 한다. 그 시작이 존재를 규정하는 호칭이다.기존의 '탈북민'이라는 호칭은 내면의 무의식적 차별과 타자화를 정당화하고 이데올로기적 패배와 승리를 증명하는 기표로 작동하고 있다. 존재론적 관점에서, 이러한 호칭은 북향민 개인의 존재론적 정체성을 특정한 틀로 속박하고, 사회통합이라는 정책적 목표를 근본적으로 저해하는 문제를 야기할 수밖에 없다. '탈북민'으로 부르면 그들은 과거의 탈출자로 남을 것이고, '북향민'으로 부르면 그들은 고향을 가진 미래의 이웃이 될 것이다.북향민들을 호명하는 정치지형이 변화하려면 진보진영에서도 이들을 적극 호명해야 한다. 법률 용어(북한이탈주민) 개정까지는 시간이 걸릴 것이다. 정부와 언론이 먼저 사회적 호칭으로 '북향민'을 사용하고, 미디어가 이들을 왜곡하지 않도록 윤리적 기준을 마련하고, 장기적으로 법률 개정을 통해 용어를 바꾸는 전략이 필요하다.'탈북'이라는 정체성이 장점으로 전환되는 그날에 이들이 진짜 해방에 한 걸음 다가가게 될 것이고, 통일이 되는 날에 이들의 여정이 진짜 해방을 맞이하게 될 것으로 생각한다.북향민들의 주체성 발현은 북향민 스스로에게, 소속집단에게 필수다. 더 나아가 사회통합과 통일을 지향할 때 더욱 선행되어야 할 부분이다. 북향민들이 한국 사회에서 다양한 정치적 스펙트럼을 형성하고, 보수와 진보를 넘어 자유로운 정치적 발화를 할 수 있는 환경이 조성되어야 한다. 그것이 바로 한국 민주주의의 성숙을 보여주는 지표가 될 것이며, 동시에 통일을 준비하는 가장 현실적인 첫걸음이 될 것이다.아직 우리를 해방하지 못한 것이 많다. 우리는 여전히 해방을 위해 싸워야 한다.