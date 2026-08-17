경험적 자산으로의 전환해야

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동하고 있으며 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

북향민들은 두 체제를 살았고, 살아가는 존재들이다. 이 경험은 불필요한 짐이 아니라 경험적 자산이 되어야 한다. 자신의 과거의 삶이, 역사가, 서사가 숨겨야만 하는 부끄러운 기억이 아니라, 앞으로 나아가는 데에 도움이 되는 자산이 되어야 한다. 한국 사회가 이렇게 되도록 도와야만 한다. 북향민들이 한국 사회에 잘 정착할 수 있도록 다양한 정책이 필요하겠지만, 필자는 북향민들의 지난 삶을 경험적 자산으로 전환되도록 하는 것이 가장 중요하다고 생각한다. '속성으로 학습된 한국인'을 만드는 것에만 집중하는 것은 바람직하지 않다.북향민들은 정책이나 학술연구에 시행대상 또는 연구대상의 위치에 놓이며, 그것이 필요하다고 해도, 이들의 목소리는 통계화된 결과로만 재현되곤 한다. 이러한 재현은 북향민들의 시간과 시대를 넘나드는 공간 경험과 기억으로 얽히고설킨 삶을 단순화시키는 측면이 크다. 북향민들에 대한 기존 연구들을 비판하는 것이 아니다. 여전히 북향민 집단을 위한 연구는 필요하며 누군가는 해야 한다. 북향민 당사자들이 주체적 발화로 연구되고 대변된다면 더 바람직하나 시간이 더 필요할 것이다. 여전히 누군가는 북향민을 대신해서 목소리를 낼 필요가 있다. 필자가 주장하는 것은 북향민들의 주체적 발화가 가능하고 그것이 매우 자연스러우며 비난이나 공격의 대상이 더 이상 되지 않는 상태가 되는 것이다.북향민들이 서발턴적 위치에 있든 아니든, 이들의 주체적 발화가 가장 중요하다. 북향민들이 피동적 주체로써 연구대상에 머물지 않고 스스로 주체적 발화자가 되어 자신의 서사를 풀어낼 수 있어야 한다. 단순히 피해자(victim)로, 증언자(testimony)로 머무는 것이 아니라 민주시민으로 주체성과 독립성을 확보하는 것이야말로 사회통합을 위해 나아가야 할 길이다. 독재정권의 피해자로 끊임없이 피해 서사만 나열한다면, 인권탄압의 증언자로 고통의 기억만 나열하며 고통의 문화산업에 협조하는 존재로만 머물게 된다면 북향민들은 통일과 미래의 새로운 주체가 되기 어려울 것이다.북향민 집단 내부의 이질성에 대해서도 인식할 필요가 있다. '북향민'이라는 단일한 범주는 출신성분, 탈북동기, 탈북시점, 정착과정, 성별과 세대 등에 따라 매우 이질적인 개인들의 집합이라는 점을 간과해서는 안 된다. 평양출신의 엘리트 북향민과, 아오지 꽃제비 출신 북향민의 경험은 매우 다르다. 북한에서 이 둘은 각각 지배집단과 서발턴이었고, 이는 그대로 남한에 와서조차 남한 사회의 엘리트 출신 북향민들에 대한 선택적 활용으로 발화 수단 확보의 불균형을 가져올 때가 있다.존재론적 개념인 온톨로지(ontology)적 관점에서 호칭은, 어떻게 사유하고 호명하느냐에 따라 존재는 달라지게 된다. '탈북민'으로 부르면 그들은 과거의 탈출자로 남을 것이고, '북향민'으로 부르면 그들은 북쪽에 고향을 가진 존재로, 미래 통일을 염두에 두었을 때 연결된 존재로 인식될 것이다. 따라서 '북향민' 호칭을 공식 용어로 도입하는 것은 단순히 행정 용어를 바꾸는 작업이 아니다. 이는 우리 사회에 만연한 분단 이데올로기의 그림자를 걷어내고, 3만 5천의 이웃을 '관리 대상'에서 '통일의 동반자로 격상시키는 인권 선언이다. 우리는 이제 이들을 '북향민'이라는 주체로 적극 호명할 필요가 있다. 북향민들의 존재론적 정당성을 인정하고, '이탈'의 굴레를 벗겨주는 것. 이것이야말로 진정한 사회통합을 이루고, 다가올 통일을 주체적으로 준비하는 첫 단추가 될 것이다.