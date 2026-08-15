호칭은 존재의 문제 - 온톨로지적 전환

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동하고 있으며 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

통일부는 북한이탈주민과 사회통합 차원에서 2026년부터 '탈북민' 대신 '북향민(北鄕民)'이라는 호칭을 공식 사용하기로 결정했다. 그러나 보수당인 국민의힘을 비롯한 보수여론에서는 "호칭 하나 바꾼다고 무엇이 달라지냐"며 "북한 정권 눈치 보기가 아니냐"는 냉소와 비판을 쏟아냈다. 호칭이 중요한 게 아니라는 인식이다. 과연 그럴까?온톨로지(ontology)라는 철학의 존재론적 사유가 있다. 이 온톨로지는 존재에 대한 개념분류를 통해 존재를 이해하고 사유하는 것이다. 즉 어떻게 사유하느냐에 따라 존재가 달라진다는 의미다. 이 사유는 '개념'에 의존하며, 그 개념은 '단어'이고, 결과적으로 '호칭'이기 때문에 결국 호칭 문제는 존재의 문제가 된다. 그리고 존재의 문제는 다른 말로 정체성의 문제다. 개념이 존재에 영향을 미칠 수밖에 없으므로 북에서 온 사람들에게 '탈북민'이냐 '북향민'이냐는 중요할 수밖에 없다. 언어는 존재를 규정하는 경계선이다. 한 집단을 호명하는 방식은 그 집단을 바라보는 사회의 시각과 권력관계를 투영한다. 언어는 현실을 규정하고 창조하는 힘을 지닌다. 특히 '북한이탈주민'을 지칭하는 용어는, 한국 사회가 이들을 어떻게 인식하고 정책의 대상으로 설정하는지를 드러내는 가장 첨예한 지표다.현재 법적 용어인 '북한이탈주민'과 사회적 통용어인 '탈북민'은 모두 '이탈(離脫)'과 '탈출(脫出)'이라는 과거의 행위에 방점을 찍고 있다. 이 호칭을 계속 사용해서는 안 되는 이유는 명확하다. 우선 '탈북민' 호칭은 존재를 '탈북'이라는 과거의 행위로 영구히 귀속시키는 '정체성의 감옥'으로 작동된다. '탈북민'이라는 호칭은 한 인간의 무한한 가능성을 '북한을 탈출했다'는 과거 어느 한 시점의 사건으로 환원시킨다. 북향민들이 남한 사회에서 10년, 20년을 살아도 여전히 '이탈자' 정체성으로 불리는 한, 현재의 삶은 과거의 행위에 구속될 수밖에 없다. 자유를 찾아 경계를 넘었으나, 역설적으로 그 경계를 넘은 행위(탈북)가 그들을 가두는 족쇄가 된 것이다.또한 기존 호칭은 부정적 낙인과 타자화(他者化)의 기제로 작동된다. '탈(脫)'이라는 글자는 중립적이지 않다. 이는 '도망자', '배신자'라는 부정적 함의를 내포하며, 냉전 시대의 반공 이데올로기적 잔재를 계승한다. 이에 따라 그들은 우리와 동등한 이웃이 아니라, '북한'이라는 부정적 배경과 연결된 '특수한 타자'로 규정된다. 이러한 호명 속에서 그들의 삶과 기억은 '한국사람'이 되기 위해 씻어내야 할 '오염'이나 '낙인'으로 취급받으며, 이는 자기 부정을 강요하는 일종의 자기 식민화의 과정으로 이어진다.마지막으로 기존 호칭은 정치적 도구화의 수단으로 작동된다. '탈북'이라는 정체성은 대한민국이 체제 경쟁에서 승리했다는 기표(signifier)로 끊임없이 활용된다. 북향민들은 자신의 의지와 무관하게 체제 선전의 도구나 반공 이데올로기의 '전리품'으로 소비된다. 이는 그들의 시민적 주체성을 심각하게 훼손하는 것이며, 미디어 속에서 그들의 삶을 자극적인 소재로 납작하게 만들어 사회적 편견을 재생산하는 고통의 문화산업에 머물게 한다.'북향민'이라는 호칭은 2012년경부터 당사자들이 직접 제안하고 사용해 온 용어다. 필자는 이를 단순히 언어를 순화하는 것이 아니라 철학적·사회적·정책적 패러다임을 전환하는 선언이라고 규정한다. 물론 이 용어를 선호하는 대부분의 당사자가 이런 철학적 사유로 북향민 호칭을 쓰기보다는, 기존 호칭보다 어감이 부드럽고 이데올로기적 꼬리표가 없기 때문이다.필자는 그동안 '탈북민(탈북자)' 호칭에 내재한 이중적 시선과 편견이 정작 당사자들의 취업 등 생존 활동에 걸림돌로 작동하고 있음을 꾸준히 비판하며 대체 용어인 '북향민' 호칭의 필요성을 주장해 왔다. 북향민 호칭을 주장하는 이유는 다음과 같다. 우선 북향민 호칭으로 변경하는 것은 존재의 정체성을 '행위'에서 '근원'으로 바꾸는, 즉 철학적 전환이다. '북향민'은 정체성의 기준을 과거의 특정한 사건(탈출)에서 누구나 가지고 있는 보편적 근원(고향)으로 이동시킨다. 고향은 이념적이지 않으며, 모든 인간이 지닌 실존적 뿌리다. 이 호칭은 그들에게 씌워진 '배신자, 이탈자'의 낙인을 지우고, 고향을 가진 온전한 인격체의 지위를 회복시켜 준다. 그리고 이 호칭은 사회적 통합과 보편적 수용성을 확보한다. 우리 사회에는 이미 '실향민', '호남향우회' 등 출신 지역을 기반으로 한 다양한 집단이 존재한다. 북향민은 이들과 동일 선상에서 '북쪽이 고향인 우리 이웃'으로 인식될 수 있는 문화적 기반을 제공한다. 이는 그들을 경계 밖의 이방인이 아닌 우리 사회 내부의 구성원으로 자연스럽게 받아들이게 하는 인식의 전환을 유도한다.다음으로 존재의 연속성을 통한 자존감 회복을 가능케 한다. 기존 호칭이 고향과의 단절을 강요했다면, '북향민'은 고향과 유년의 기억을 긍정하고 현재의 삶과 연결할 수 있게 한다. 자신의 뿌리를 부정하지 않고도 대한민국 시민으로 살아갈 수 있다는 것은 엄청난 존재론적 해방이다. 과거를 껴안고 현재에 서야만 미래로 나아갈 수 있다. 이는 "태어나려면 한 세계를 파괴해야 한다"는 헤르만 헤세의 말처럼, '탈북'이라는 낡은 세계를 깨고 나와야만 온전한 주체로 설 수 있음을 의미한다.마지막으로, '동화'에서 '통합'으로의 정책 패러다임 전환을 의미한다. 그동안의 정책이 북향민들을 남한 사회에 '동화'시키고 '관리'하는 데 초점을 맞췄다면, '북향민' 호칭은 그들의 남북한 두 체제의 경험을 미래 통일의 자산으로 활용하는 '역량 강화'와 '통합'으로 나아가는 기반이 될 수 있다. 북향민들은 더 이상 체제 이탈자로만 남는 것이 아니라, 남과 북을 잇는 창조적 경계인이자 먼저 온 통일의 주체로 재정의 될 수 있다.호칭을 바꾸는 것보다 정착 지원이 더 중요하다는 주장에 대해서 반론을 제기해 보자. 언어와 현실은 분리될 수 없다. 그동안 '탈북민'이라는 언어가 차별과 편견이라는 현실을 재생산해 왔다는 걸 부정하기는 어렵다. 호칭 변경은 지원 정책과 대립하는 것이 아니라, 그 지원이 시혜가 아닌 권리로서 작동할 수 있도록 철학적 토대를 바로 세우는 선결 조건이다. 존재 자체가 어떤 호칭이 주는 이중적 시선과 편견 때문에 존중받지 못한다면, 물질적 지원만으로는 진정한 사회통합은 불가능하다.호칭 변경이 북한 정권 눈치 보기라는 정치적 공세에 대해서도 반론을 제기해 보자. 우선 사실관계부터 틀렸다. 앞서 설명했듯이 북향민 호칭은 당사자들이 자발적으로 만들어 쓰고 확산시킨 민주적인 용어다. 이를 정치적으로 왜곡하는 것은 당사자들의 당사자성과 주체성을 무시하는 것밖에 안 된다. 기존 호칭을 자랑스럽게 여기는 일부 당사자들의 개인적 선택은 존중되어야 하지만, 공적 호칭(Public Name)은 미래 세대에게 낙인을 대물림하지 않는 보편성을 담보해야 한다.