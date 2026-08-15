존재를 인정받기 위한 신뢰투쟁

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동하고 있으며 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

북향민들은 한국 사회에 잘 정착하기 위해 인정투쟁(struggle for recognition)을 넘어 신뢰투쟁(struggle for trust)을 해야만 한다. 인정투쟁은 독일의 철학자 악셀 호네트(Axel Honneth)가 소개한 이론으로, 자신의 존재를 인정받는 과정은 타인과의 상호 인정, 즉 타인과의 투쟁을 통해 확인한다는 내용이다. 신뢰투쟁 개념은 인정투쟁에 빗대어 필자가 제안한 개념이다. 신뢰투쟁이란 북향민들이 단순히 능력을 인정받는 것을 넘어, 사회적 불신과 의심의 구조 속에서 적극적으로 존재론적 신뢰를 쟁취하는 것이다. 이는 사회적 인정의 단계로 공고히 해나가기 위한 선행단계이다.자신의 역량을 인정받기 위한 투쟁은 출신불문 누구나 한다. 하지만 한국 사회에는 북향민들, 즉 '탈북' 정체성들을 일종의 비(非)시민으로 바라보는 비뚤어진 시선이 존재한다. 이는 분단체제가 우리 내면에 체화되어 무의식적이고 반복적인 재구조화를 통해 끊임없는 타자를 만들어내기 때문이다. 이는 제2의 본성이라고 할 수 있는 아비투스(habitus) 개념을 적용한 '분단의 아비투스' 개념으로 설명된다. 이 때문에 북향민들은 여전히 한국 사회에서 '간첩이 아님'을 끊임없이 증명해야 하는 존재들이기도 하다. 이는 결국 정치적 의견을 표명하는 것을 더욱 어렵게 만든다. 북향민들은 사회적 인정 이전에 존재에 대한 신뢰 문제에 직면해 있기 때문이다.이는 한국 사회의 뿌리 깊은 혐오담론과 밀접한 관련이 있다. 혐오담론은 사회적으로 특정 집단을 배제하고 낙인찍는 기능을 한다. 특히 혐오담론 속에서 '빨갱이' 혐오는 분단 체제하에서 형성된 강력한 정치적 공격 프레임으로 작동해 왔다. 이 혐오는 특정한 정치적 견해를 가진 이들을 배제할 뿐만 아니라, 북향민들이 정치적 의견을 표명할 때마다 '색깔론'의 틀 안에서 해석되도록 만든다. 생각이 다른 타자를 쉽게 공격하는 빨갱이 혐오가 한국에서 사회적 분위기를 지배하고 있다. 북향민들은 이러한 혐오 속에서 끊임없이 자신이 '정상적' 시민, 즉 적대국인 북한에서 탈출했지만 대한민국을 전복하거나 남한 국민들에게 결코 해를 입히지 않을 '안전'하게 '재사회화'된 시민임을 끊임없이 증명해야 한다. 또 더 나아가 '자유민주주의를 찬양하는 국민'임을 입증해야 하는 구조적 문제를 안고 있다.과거 탈북 귀순용사들이 기자회견 장소에서, 또 국민의힘 태영호 의원이 최고위원 후보 유세 공개연설 장소에서 "대한민국 만세"를 외친 것도 바로 언어로 표출하는 방식의 존재론적 증명이었다. 북향민 출신 박충권 국민의힘 의원이 공천권자들의 눈치를 보면서 민주주의를 훼손한 내란을 기꺼이 옹호하는 적극적 정치행태를 보이는 것도 이런 연장선에서 이해할 수 있다고 본다. 이렇듯 탈북 정체성들은 한국 사회에서 존재에 대한 신뢰를 얻기 위해 언어로 표출해야 한다. 더 적극적 행위인 자발적 반북활동을 통해 존재를 증명해야 하는 심리적 압박도 있음을 부정할 수가 없다.한국 사회에서 북향민들은 여전히 "간첩이 아닐까?"라는 의심도 받는다. 실제로 북향민 중에 그런 말을 들어봤다는 비율이 높게 나타난다. 특히 진보적 입장을 표명하면 "빨갱이", "간첩", "다시 북으로 돌아가라" 등의 파시즘적인 공격도 받게 된다. 이렇다 보니 북향민들은 보수정당과 같은 입장을 취하거나, 보수정당과 진보정당 모두를 비판하는 양비론을 취한다. 아예 자신의 정치적 의사 표현을 제거하고 정치무관심층이 되는 방식으로 사상 검증을 회피하기도 한다.따라서 북향민들의 정치적 주체성 확보는 이들의 주체적 시민권을 보장하는 것이며, 더 나아가 한국 민주주의의 포용성을 강화하는 것이기도 하다. 이를 위해서는 진보와 보수진영 모두의 역할과 노력이 필요하다. 북향민들의 신뢰투쟁은 혐오담론을 깨는 방향으로 나아가야 한다. 한국 사회는 북향민을 '증명해야 하는 존재'가 아니라, '동등한 정치적 행위자'로 인정하는 방향으로 변화해야 한다. 북향민들을 더 이상 '동화'의 대상으로 바라보지 말고 '통합'의 대상으로 바라보아야 할 것이다.진보진영 일부에서는 보수진영에 있는 북향민들에 대해 민주주의 시민의식이 부족하거나 또는 민주주의에 대한 이해가 부족하기 때문이라는 관점을 공유하고 있는 듯하다. 하지만 이는 북향민들의 극우화 현상의 책임을 북향민들이 처한 사회 구조적 한계로 보지 않고 오로지 북향민 개인들의 비민주성 또는 비시민성으로만 치부하는 것일 뿐이다. 이런 관점은 부당하다. 이제 진보진영에서도 북향민들을 연대할 수 있는 주체적인 정치집단으로 바라볼 필요가 있다. 북향민들도 다양하다. 다만 극우적 목소리를 내는 이들만 언론에 비춰질 뿐이다. 북향민정책의 기조와 방향도 마찬가지다. 북향민들이 자유로운 정치적 시민의 자격을 확보할 수 있는 문화를 조성하는 것을 목표로 해야 한다. 취업과 창업 등 경제활동을 지원하는 것이 당면한 과제처럼 보이지만, 사실 북향민들의 경제활동을 제약하는 것이 바로 북향민들에 대한 선입견과 왜곡의 시선이다.북향민들을 호명하는 정치지형이 지금처럼 보수진영으로 기울어진 상황에서는 북향민들이 보수집단으로 기울어질 수밖에 없다. 보수진영에 줄을 서는 것이 더 안전하고 이익이 된다면 이것을 비판할 수는 없다. 북향민들이 보수진영에서만 목소리를 내는 것은 그들이 보수화됐거나 민주시민 교육이 부족해서도 아니다. 보수진영에서 정치활동을 해야 여러모로 이익이 되고 안전하기 때문이다. 그러니 진보진영에서도 북향민들이 정치활동에서 안전함을 느낄 수 있도록 적극 호명하고 제도권 안으로 포용해야 할 것이다.