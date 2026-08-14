11세 아동 '학대 치사' 목사, 검찰 송치

큰사진보기 ▲충남도경찰청 ⓒ 이재환 관련사진보기

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11세 아동을 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있는 현직 목사가 검찰에 넘겨졌다. 경찰은 해당 목사가 운영한 교회에 대해서도 수사를 이어갈 계획이다.충남경찰청은 14일 천안에서 발생한 '아동학대치사' 사건의 피의자 A씨(62·여, 목사)를 구속기간에 맞춰 검찰에 송치했다고 밝혔다.앞서 지난 5일 오후 8시 49분께 B군은 교회 관계자의 신고를 받고 출동한 119구급대에 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 3시간 만에 숨졌다. 당시 B군은 고열과 의식 저하 증상을 보였던 것으로 전해졌다.경찰은 B군의 손과 발목에 결박 당했던 흔적이 남아 있던 점 등을 토대로 목사 A씨와 B 군의 외조모를 구속해 수사해 왔다.충남경찰청 여성청소년수사계는 이날 구속된 피의자 B씨(50대 외조모)의 여죄와 추가 피의자 여부를 수사하는 한편 송치한 목사 A씨와 그가 운영하던 교회에 대해서도 수사를 이어갈 예정이라고 밝혔다.사건이 발생된 직후, 장기수 천안 시장도 사회관계망서비스에 "11세 아동 사망사건 소식에 무척이나 가슴이 아프다"라며 "아동학대가 의심되는 신고가 이미 여러 차례 있었던 것으로 알려졌음에도 아이를 충분히 보호하지 못했고, 의식이 저하된 상태에서 여러 의료기관을 거쳐야 했다는 사실 또한 매우 안타깝고 무겁게 받아들인다"라고 했다.그러면서 "무엇이 제대로 작동하지 않았는지 정확하게 살펴보겠다. 신고 이후의 대응은 적절했는지, 관계기관 간 협력에는 문제가 없었는지, 의료체계의 대응 과정에는 부족함이 없었는지 하나하나 점검해야 한다. 부족한 부분이 있다면 인정하고 고쳐야 한다"라고 덧붙였다.