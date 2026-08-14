'카틀막' 논란에 최민희 "나는 현장에 없었다, 법적 책임 물을 것"

큰사진보기 ▲14일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연한 최민희 더불어민주당 최고위원 후보 (유튜브 방송 화면 갈무리) ⓒ SBS라디오 관련사진보기

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최민희 더불어민주당 최고위원 후보가 보좌진들의 오마이TV 취재진 촬영방해 논란과 관련해 "저는 그 현장에 없었다"고 반박하며, 자신이 '카틀막'(카메라 틀어막기) 했다는 식으로 언급한 보도들을 상대로 법적 대응을 예고했다.최 후보가 직접 오마이TV 기자의 촬영을 옆에서 지켜보고, 기자 개인의 과거 경력을 SNS에 공개 거론한 행위를 두고 언론단체들의 비판이 계속되는 점에 대해선 별다른 해명이나 사과가 없었다.14일 오전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연한 최 후보는 '인천 합동연설회 당시 후보의 보좌진이 오마이TV 취재진 카메라를 종이를 가려 논란이다'라는 진행자의 질문에 "보좌진이 그런 것"이라며 "저는 그 현장에 없어서 그 부분만 탁 떼어놓고 얘기하는 건 곤란하다"고 답했다.이어 "갑자기 저희 8급 여성 보좌관에게 카메라가 확 들이대서 찍으니까 당황해 가린 거다. 본인은 공인이 아닌데, 당황해서 그런 행동이 나온 것"이라고 덧붙였다.취재방해 논란이 오마이TV의 논조가 불공정해서 생긴 문제라는 식으로 주장하기도 했다. 최 후보는 "오마이TV가 이번 과정에서 가장 불공정한 태도를 보였다고 느낀다. 김민석 (당대표) 후보 쪽에 매우 우호적"이라며 "거의 홍보방송이라고 느꼈다. 불공정이 이어지는 과정에서 생긴 문제다. 제가 현장에 없어서 나중에 파악해 다 대응하겠다"고 했다.최 후보는 "카메라 촬영기자 (개인)의 편파적인 행태인지는 모른다. 오마이가 특정 후보를 지지할 수 있다고 본다. 저는 늘 이렇게 주장했다"라며 "다만 팩트에 기초해서 해야 한다"라고 말했다.그러면서 "예를 들면 '최민희 입틀막' 이런 제목은 (사실이 아니다), 제가 그 자리에 없었는데 어떻게 하냐"라며 "그런 건 전부 캡처해 법적 책임을 묻는다는 취지"라고 전했다.실제로 최 후보는 이날 페이스북 글을 통해 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>를 언론중재위원회에 제소하겠다고 밝혔다. 해당 프로그램의 유튜브 연장방송에서 오마이TV 취재방해 논란을 다룬 내용이 사실과 다르며 자신을 '취재거부 당사자'라고 낙인 찍었다는 이유다.최 후보는 "전당대회가 끝나면 하나하나 다 대응하겠다. 언중위에 제소할 것은 하고, 법적 책임을 물을 것은 묻겠다"라며 "극한의 경쟁이 진행 중인 민주당 전대 과정에서 결과적으로 친석(친김민석) 후보들을 돕는 편파 행태를 중단하기 바란다"라고 주장했다.한편, 언론단체뿐만 아니라 민주당 내부에서도 최 후보의 행태를 비판하는 목소리가 이어지고 있다.김용 민주당 최고위원 후보는 지난 13일 MBC 라디오 <조승원의 뉴스하이킥>에 출연해 "본인을 비판하는 이야기라고 해서 회피하고, '카틀막'을 할 정도 되면 대단히 잘못된 것"이라며 "최 후보님 같은 경우는 과방위원장까지 했다"라고 꼬집었다.그러면서 최 후보가 기자회견 후 백브리핑 때 질문하지 않는 기자들의 태도를 지적한 장면을 거론하며 "전반적으로 품격이 떨어지는 모습(이다). 언론에 대한 저급한 인식, 정치권 전체를 욕 먹이는 행동이 아닌가", "같은 전당대회에 출마한 후보자로서 많이 안타깝다"라고 말했다.시민단체인 언론개혁시민연대도 이날 논평을 내고 "편향성에 대한 문제 제기가 취재 감시를 정당화할 수는 없다"라며 "보도가 불리하거나 편파적이라고 판단한다면 공식 항의, 비판 논평, 반론·정정보도 청구 등 정당한 수단으로 대응하면 된다. 언론 보도에 문제를 제기하는 것과 취재 대상인 정치인이 취재 과정 자체를 감시하는 것은 전혀 다른 문제"라고 지적했다.전국언론노동조합 민주언론실천위원회도 "전당대회 현장에서 취재진과 보좌진 사이의 실랑이를 촬영하고 기록에 담는 행위 역시 취재의 일환이다. 국회의원의 보좌진 역시 공적 감시의 대상"이라며 "보좌진의 초상권을 앞세운 '최소한의 자기 방어'라는 최 의원 주장에 동의하기 어렵다"고 밝혔다.