인천시, 8~11월 '전통시장 모바일 스탬프투어'

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큰사진보기 ▲인천시(시장 박찬대)와 인천관광공사는 전통시장의 매력을 널리 알리고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 '매력으뜸 전통시장 육성사업'의 일환으로 8월 15일부터 11월 15일까지 두 차례에 걸쳐 '전통시장 모바일 스탬프투어'를 운영한다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 박찬대)와 인천관광공사는 전통시장의 매력을 널리 알리고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 '매력으뜸 전통시장 육성사업'의 일환으로 8월 15일부터 11월 15일까지 두 차례에 걸쳐 '전통시장 모바일 스탬프투어'를 운영한다.이번 행사는 1차(8월 15일~9월 30일)와 2차(10월 1일~11월 15일)로 나눠 운영되며, 강화군·제물포구·미추홀구·연수구·남동구·부평구·계양구 7개 군·구, 17개 전통시장이 참여한다.1차 투어는 △신흥시장 △신포국제시장 △석바위시장 △신기시장 △용현시장 △열우물전통시장 △일신시장 △구월시장 △인천모래내전통시장에서 진행된다.2차 투어는 △소래포구전통어시장 △장승백이전통시장 △송도역전시장 △옥련전통시장 △강화풍물시장 △계산시장 △계양산전통시장 △작전시장에서 운영된다.전통시장 모바일 스탬프투어는 '인천e지' 앱에서 원하는 코스를 선택한 뒤 전통시장과 주변 관광지의 지정 지점을 방문하면 위치정보시스템(GPS)을 통해 스탬프가 자동으로 발급되는 방식이다.투어는 신흥시장 방문 후 답동성당 또는 긴담보퉁이집(신흥동 옛 시장관사)을 둘러보는 코스를 비롯해 전통시장과 인근 역사·문화 명소, 지역 대표 관광지를 연계한 총 16개 테마로 구성했다.참가자는 관심사와 일정에 따라 원하는 코스를 자유롭게 선택할 수 있으며, 전통시장 방문을 인천의 역사·문화·관광 콘텐츠와 자연스럽게 연결할 수 있도록 구성했다.각 투어코스를 완주하면 '인천e지' 앱을 통해 5000원 할인쿠폰이 즉시 제공되며, 총 16개 코스를 모두 완주할 경우 1인당 최대 8만 원의 혜택을 받을 수 있다.발급된 쿠폰은 행사에 참여하는 17개 전통시장 내 320여 개 가맹점에서 사용할 수 있다. 신선한 식재료와 지역 먹거리, 길거리 간식, 패션·생활잡화까지 다양한 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있으며, 전통시장의 따뜻한 정과 활기찬 분위여기도 함께 경험할 수 있다.특히, 외국인 관광객의 참여 편의를 높이기 위해 스탬프투어 영어 버전도 제공한다.김상길 인천시 경제산업본부장은 "전통시장은 먹거리와 볼거리, 사람의 정이 살아있는 지역의 소중한 자산"이라며 "이번 행사를 통해 더 많은 시민과 관광객이 인천 전통시장의 다양한 매력을 발견하고 다시 찾는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.