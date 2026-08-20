'검수완박' 직전 수리된 사직서, 16년 차 검사는 왜 떠났나

▲송명진 변호사는 "단어 하나의 차이지만, 따르는 책임감이 달라졌다"라며 "서류의 이름도 수사지휘서에서 보완수사요구서로 바뀌었을 뿐이다. 그러나 검사가 수사를 지휘하는 책임과 보완수사를 요구하는 마음가짐은 다를 수밖에 없다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기