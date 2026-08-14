환대와 냉대의 조건

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동하고 있으며 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

북향민들의 주류사회로 진입하기 위한 노력은 치열하다. 여기서 '주류사회'란 통상적 의미의 메인스트림을 포함한 일반적인 한국 사회의 한 구성원을 의미한다. 북향민들이 평범한 대한민국 국민으로 살아가는 데 장애가 없는 상황을 만들기 위해 애쓴다는 말이다. 더러는 방송활동과 유튜브 콘텐츠로 '탈북' 정체성을 적극 활용한다. 소위 장애 요소가 될 법한 '출신' 정체성을 활용해서 남한사회와 소통하는 역할을 하는 것이다. 탈북이라는 고유한 경험이 전달해 주는 정보는 남한 사람들에게 강렬하게 와 닿는다. 이렇다 보니 북한의 실상을 알리는 긍정적인 효과를 넘어 "~카더라" 식의 왜곡된 정보와 가짜뉴스도 넘친다. 또 북향민 중에 일부는 정치활동에 적극적이다. 정치권에서도 북향민들을 필요에 따라 적극 호명(호출)한다.정치권에서 북향민들을 호명하는 방식은 주로 두 가지다. 하나는 '보수적 호명'이며, 다른 하나는 '피해자적 호명'이다. 둘 다 보수 진영에서 호명하는 방식이다. 보수정당에서 북향민은 반공의 상징이나 자유민주주의의 수호자로 자리 잡는다. 이들은 자유를 찾아 남한으로 온 '자유투사'라는 존재로서, 북한 체제의 폭압성과 비민주성을 증언하고 비판하는 역할을 요구받는다. 따라서 북향민 정치인이 정치권에 입문하는 경우, 보수 정당에서 활동하게 되고, 북한 인권 문제나 강경한 대북정 책을 적극 대변하게 된다. 지금까지 북향민 출신 국회의원이 네 명(19대 국회 비례 조명철, 21대 국회 지역구 태영호·비례 지성호, 22대 국회 비례 박충권)이 나왔다. 모두 보수 정당에서 배출됐다.또 북향민들은 북한 정권의 억압과 폭정으로부터 피해를 입은 '피해자'라는 존재로 호명된다. 따라서 북향민들은 인권 운동이나 사회적 약자 담론 내에서 포섭되지만, 이 과정에서 주체적인 정치 행위자로 인정받기보다는 보호와 지원, 증언의 대상으로만 규정된다. 이들의 증언은 반북(反北) 정치 기제로 적극 활용된다. 보수 진영의 대북 정책 우선순위가 북한 인권인 이유도 여기에 있다.하지만 이러한 두 가지 호출 방식은 북향민들이 독자적인 정치적 주체성을 형성할 수 없게 한다. 오히려 보수 진영이 부여한 정체성 내에서만 활동할 수 있도록 제한하는 역할을 한다. 북향민이 보수적인 태도를 취하면 소위 보수적인 주류 사회에서 "자연스럽다"고 간주되지만, 진보적인 태도를 취하면 즉각적으로 "빨갱이냐", "다시 돌아가라"는 등의 사상 검증과 공격 앞에 쉽게 놓이게 된다.반면, 진보 진영은 북향민들을 적극적으로 호명하지 않는다. 이는 보수 진영과 상반되게 결과론적으로 북향민들의 정치적 선택의 폭을 좁히는 결과를 낳는다.다행스러운 것은 북향민들 사이에서도 다양한 정치적 성향이 존재한다는 것이다. 대통령 선거가 있을 때마다 양쪽 진영에 북향민들이 조직되어 참여해 왔다.북향민들은 보수적 견해를 가지면 '남한 사회에 잘 동화된 탈북자'로 환대받지만, 진보적 견해를 가지면 즉각적으로 '북한을 옹호하는 자'라는 냉대를 받는 경우가 많다. 이러한 이중적 기준은 북향민들이 자유롭게 정치적 신념을 형성하고 표출하는 것을 어렵게 만든다. 북향민들이 보수 정치에 참여하는 과정은 크게 세 가지로 설명될 수 있다.첫째, 자기검열을 하는 사회적 분위기 때문이다. 북향민이 진보적인 정치인이나 진보정당을 공개적으로 지지할 경우, "탈북했는데 어떻게 종북정당을 지지하냐?"는 식의 혐오 반응에 마주하게 된다. 이는 북향민들에 대한 사상검증이다. 그래서 대부분의 북향민들은 투표장에서만 정치적 표현을 하고, 대부분은 차라리 정치와 담을 쌓은 정치무관심층으로 자신을 위치시킨다.둘째, 북향민 네트워크의 보수적 정치 성향의 강화이다. 한국 사회에는 북향민 출신 정치인, 언론인, 활동가들이 존재하며, 이들은 대체로 보수적 정치 노선을 따른다. 이들은 북한 체제에 대한 강한 비판을 기반으로 정체성을 형성하며, 보수 정당과 협력하고 있다. 또 이들은 다른 북향민들에게 한국 사회의 '정치적 생존법'을 암묵적으로 전달하는 역할을 한다. 즉, 북향민 사회 내부에서도 "우리는 보수 진영과 함께해야 이익"이라는 인식이 자리 잡게 된다. 이러한 분위기 속에서 정치에 무관심한 북향민들도 자연스럽게 보수 성향을 갖게 된다.셋째, 정치적 보수 진영과의 연계 및 이용이다. 보수진영은 북향민들을 선거에 전략적 활용을 잘 한다. 물론 이를 부정적으로만 볼 필요는 없다. 북향민 당사자들에게 정치적 대표성을 준다는 의미 하나만으로도 필요한 일이기 때문이다. 어쨌든, 보수적 담론에 따라 호명된 북향민들은 북한 체제의 '피해자'라는 상징성이 있기 때문에 반북 담론을 강화하는 데에 이용되는 측면이 강하다.이는 결과적으로 북향민들의 자유로운 정치적 의사표현을 제약하는 결과를 초래하기도 한다. 우선 이러한 특정진영으로의 쏠림은 북향민들의 정치적 자율성을 훼손하는 결과로도 나타난다. 민주주의 사회에서는 자신의 경험과 신념에 따른 다양한 정치적 견해를 비난 또는 공격받아서는 안 된다. 북한 출신이건 남한 출신이건 한국 사회에서 동등한 시민권으로 살아가는 이상 정치적 견해의 차이로 정체성을 공격해서는 안 된다. 이런 것은 독재국가에서나 있을 법한 일이다.하지만 한국 사회는 여전히 북향민들이 '보수'가 아닌 다른 정치적 지향을 지지할 경우 바로 '빨갱이나 '종북으로 정체성을 공격해버린다. 그리고 북향민 사회 내부의 분열을 초래한다. 민주당 또는 진보정당을 지지하는 북향민들은 같은 북향민들에게서조차 "빨갱이, 간첩" 같은 거침없는 공격을 받게 된다. 보수정당을 지지하는 북향민들의 경우 보수 또는 극우 집단의 반공이데올로기 공격 프레임을 그대로 수용해서 같은 북향민을 공격하는 데에 앞장선다. 이는 학습을 넘어 세뇌의 수준으로 표현해도 부족하지 않다.마지막으로, 북향민들이 정치적으로 도구화되는 문제를 낳는다. 보수 진영에서는 북향민들을 이용해 반북담론을 강화하고, 진보 진영에서는 북향민들이 북한 체제의 피해자임에도 불구하고 그들의 목소리를 충분히 반영하지 못해 외면한다는 비판을 받는다.