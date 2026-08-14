해방 이후의 또 다른 구속 - 탈북이라는 정체성의 감옥

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동하고 있으며 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

북향민들은 한국 사회의 한 구성원으로 새로운 삶을 시작한다. 대한민국 국민이라는 신분을 갖고 말이다. 하지만 북향민들의 한국 사회에서의 삶은 '대한민국 국민'이라는 신분증 하나로 동등해지거나 평범해지지는 않는다. '탈북자'라는 호칭에 내재된 한국 사회의 무시와 혐오, 관심으로 포장된 동정의 시선이 때로는 이들의 정착에 큰 장벽이 되어버린다. 이것은 감정이나 시선의 문제가 아니라 생존의 문제다.북향민들은 학업을 위해, 취업을 위해, 친구를 사귀기 위해 끊임없이 '북한'이라는 흔적을 지워내야만 한다. 자신이 살아온 과거를, 역사를 지워내야만 '한국 사람'처럼 보일 수 있기 때문이다. 표정과 말투, 옷차림에서 완전히 한국 사람처럼 보여야만 한다. 그제야 한국 사회는 북향민들에게 "한국 사람 같아요"라고 말한다. 그래서 북향민 청년들은 생존을 위해 서울 말투를 연습한다.북향민들은 한국 사회에서 치열하게 살아간다. 경제자본, 인적자본, 사회자본, 문화자본 모든 면에서 전무하다. 그러니 치열하게 몇 배로 더 열심히 살아내는 수밖에 없다. 다들 그렇게 살아간다. 한국 사람들조차도 어려운 게 평범하게 살아내는 것이 아니던가. 북향민들도 평범하기 위해 애쓴다. 평범하다는 것은 '탈북'의 흔적을 발견할 수 없을 만큼 한국 사람처럼 인정받는 것이다.매년 남북하나재단에서 발간되는 <북한이탈주민 정착실태조사>에 따르면 현재 북향민들의 자살률은 일반 국민의 2~3배가 넘는다. 2025년 통일부 국정감사에서 강선우 의원이 통일부에서 제출받은 자료를 분석한 보도에 따르면 북향민 자살률이 4배 가까이 되는 것으로 확인됐다. 북향민들의 실업률은 2배, 직장근속기간은 절반이 채 되지 않는다. 북향민 중 80% 가까이 일용직과 3D업종에 종사한다. 통일에 앞서 북향민과의 사회통합이 더 중요한 이유다.취업의 문턱에서 실력과 무관하게 북한 출신이라는 이유 하나 때문에 낙방하는 북향민 청년들이 너무나 많다. 취업이 워낙 어려운 요즘이라 하더라도 북향민들에겐 투명하게 덧씌워진 출신에 대한 차별은 높고도 다양하다. 그래서 이력서에서 '탈북자' 흔적을 어떻게든 지워낸다. 하지만 이것으로도 부족하다. '북한 말투'는 문서로 된 이력서와는 달리 도저히 흔적을 지울 방법이 없다. 그래서 어떻게든 서울 사람처럼 보이기 위해 말투를 고친다. 북향민들에게 평범해진다는 것은 바로 이런 것이다. 외모와 말투에서, 이력서에서 '북한' 출신이 결코 발견되지 않는 상태를 말한다.언론에 성공 사례로 나왔던 북향민이 어느 날 백골이 되어 1년이 지난 뒤에야 발견되는 사례는 분명 우리 사회가 풀어야 할 숙제다. 북향민 한성옥 모자 아사 사건도 그렇다. 굶어 죽지 않기 위해 목숨 걸고 탈북했는데, 자유의 땅 대한민국에서 굶어 죽었다는 건 결코 개인의 문제로 치부할 수는 없다. 정보의 홍수 속에서 정보를 얻지 못해서, 실시간 소통채널이 넘쳐나는 곳에서 소통할 사람이 없어서, 아무 도움도 받지 못해 외롭고 쓸쓸하게 목숨 걸고 얻은 자유를 누리지 못하는 북향민들이 우리 주변에 많다. 하지만 제도는 이걸 쉽게 감지해 내지 못한다. 자유의 땅에서 외로워서 다시 고향으로 월북하는 걸 그저 개인의 문제로 치부할 수 있을까. 통일은 서로 달리 살아온 사람들이 함께 살아보자고 하는 것이 아니던가.통일에 앞서 한국 사회의 과제는 무엇보다 북향민들과의 사회통합이어야 한다. 이들과 사회통합이 어렵다면 우리가 기대하는 통일은 과연 가능할까. 북향민들이 한국 사회에 정착하기 시작한 이래 이들을 위한 한국 정부의 정착 지원 정책은 가능한 사각지대를 해소하는 방향으로 보완돼 왔다. 하지만 늘 그렇듯 정책으로 담아낼 수 없는 빈틈은 언제나 존재하는 법이다.한국 사회에서 북향민들이 잘 정착한다면 이는 쉽게 '성공'이라는 단어로 표현할 수 있을 것이다. 성공이라는 기준이 저마다 각자 다르겠지만, 이 글에서 성공은 북향민들이 한국 사회에 잘 통합되어 사회에서, 직장에서, 커뮤니티에서, 친교관계에서 자신의 '출신' 때문에 어려움을 겪지 않는 상태를 의미한다. 즉, 북향민들에게 성공이란 그저 평범하게 살아가는 모습의 다른 말이기도 하다. 남한 사람들이 결코 경험할 수 없는 출신에 대한 배타적 시선이 없는 평범한 삶이야말로 가장 필요한 것이다. 이는 생존의 문제이기 때문이다.북향민들의 평범한 삶, 즉 성공 사례가 많아지는 것이야말로 가장 중요한 사회통합의 시작이 될 것이다. 북향민들의 평범한 삶은 남북한 주민들 간의 사회통합에 필수조건이다. 어느 한쪽이 우위에 있지 않은 동등한 조건의 사회통합을 기대할 수 있기 때문이다. 북한에서 왔다는 이유로 동정이나 시혜로 어울려주고 통합의 모습을 인위적으로 만들 필요가 없다.북향민들의 한국 사회 정착에서 가장 중요한 것은 당사자의 노력이다. 새로운 곳에 잘 정착하려면 강한 의지가 필요하다. 북향민들은 개인의 노력으로 할 수 있는 만큼 최선을 다해야 한다. 그럼에도 안 되는 것이 있다면 그것이 바로 한국 사회가 극복해야 할 과제일 것이다.