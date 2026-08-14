'정청래 붕어' 빗댄 송영길 사과... "동지에 쓸 말 아냐"

큰사진보기 ▲더불어민주당 송영길 당 대표 후보가 13일 국회 소통관에서 민생정책 발표 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에 참석해 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에 나선 송영길 후보가 경쟁자인 정청래 후보를 '붕어'에 빗대 쓴 표현을 두고 14일 공식 사과했다. 송 후보는 "명백한 사실 앞에서 거짓말을 하는 모습에 감정이 격해졌고, 그 과정에서 과한 표현이 나왔다"라면서 "같은 당의 동지에게 쓸 말은 아니었다"라고 밝혔다.'정청래 붕어' 비유 표현은 지난 13일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼' 인터뷰 중 나왔다. 지난 7월 29일 TV 토론회에서 정청래 후보는 여당의 6·3 지방선거 승리 평가가 '당·정·청이 사실상 조율해서 나왔다'는 취지로 말했다가 지난 12일 마지막 TV 토론회에서는 '제가 당·정·청이라고 하지 않았고 당·청이 했다'라고 밝혔다.이에 대해 송 후보는 "당·정·청이 합의해서 지방선거를 이기는 것으로 정리했다고 완전히 거짓말"이라면서 "박제가 돼 있는데 그 영상이... 뻔한 거짓말을 왜 하냐고, 이게 붕어 아이큐도 아니고"라고 힐난했다.이어 그는 "거짓말을 하려면 머리가 좋아야 된다. 이전에 자기가 무슨 말을 하는지를 다 기억하고 있어야 되는데 그 기억을 못 하니까 붕어 아이큐처럼 붕어가 낚시에 물렸다가 떨어지면 또 좀 있으면 잊어버리고 또 문다"라며 "윤석열이 꼭 그랬다. 윤석열은 자기가 5분 발언하면서 앞에 했던 말을, 부정한 말을 한다"라고 빗댔다.송 후보는 자신의 '정청래 붕어' 비유가 언론에 회자하고 비판 여론이 일자 수습에 나섰다. 그는 비유 다음 날인 14일 오전 자신의 소셜미디어에 사과 뜻을 표명했다.이 글에서 송 후보는 정청래 후보가 6·3 지방선거 승리 평가 도출 배경을 두고 말을 바꿨다는 문제의식을 유지하면서 "명백한 사실 앞에서 거짓말을 하는 모습에 감정이 격해졌고, 그 과정에서 과한 표현이 나왔다"라고 복기했다.이어 "그럼에도 표현이 거칠었던 것은 유감스럽게 생각한다"라면서 "같은 당의 동지에게 쓸 말은 아니었다. 마음 불편하셨을 당원 동지 여러분께도 유감의 뜻을 전한다"라고 덧붙였다.'정청래 붕어' 비유의 당사자인 정 후보는 14일 BBS 불교방송 '정혜승의 아침저널' 인터뷰에서 "그렇게 말하는 사람의 인간성을 당원들이 볼 것 아닌가"라며 "결과적으로 보면 저한테 손해도 아닐 것이다. 저런 말을 들으면서도 묵묵히 잘 참고 있네, 진짜 정청래 의원이 보살이 된 것 같네'(하는 반응이 있을 것)"라고 말했다.참고로 정청래 후보는 6·3 지방선거 다음 날(4일) 총괄상임선대위원장 자격으로 기자회견을 열고 "전국적으로 더불어민주당의 큰 승리를 안겨주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다"라고 말한 바 있다. 다만 "서울을 탈환하지 못해 아프다"라고도 덧붙였다.