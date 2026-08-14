[홍성] '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식 "올바른 역사 전하는 것이 우리들 책임"

큰사진보기 ▲14일, 홍성 평화의 소녀상 앞에서 ‘일본군 위안부 피해자 기림의 날’ 행사가 개최됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲14일, 홍성 평화의 소녀상 앞에서 ‘일본군 위안부 피해자 기림의 날’ 행사가 개최됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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홍성 평화의 소녀상 앞에서 '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 행사가 14일 개최됐다.'일본군 위안부 피해자 기림의 날'은 1991년 고 김학순 할머니가 최초로 일본군 위안부 피해 사실을 공개 증언한 날이다.그러면서 정부는 지난 2017년, 8월 14일을 국가기념일로 지정하면서 일본군 '위안부' 피해자를 기리고 있으며, 올해로 9번째를 맞았다.홍성군 주관 공식 행사는 이번이 세 번째로 이외에도 홍성군의회, 홍성군여성단체협의회가 주관한 이번 행사에는 군민 등 100여 명이 참석해 일본의 진정한 사과와 피해자들의 존엄과 명예 회복을 촉구했다.이날 기념식은 국민의례를 시작으로 기림사, 위안부 할머니의 삶을 기억하고 추모하는 기념 공연, 헌화 순으로 진행됐다.이날 기념식이 개최된 '홍성 평화의 소녀상' 뒤로는 100여 개의 태극기가 휘날렸다. 또한 일제의 인권유린과 위안부 할머니들을 기억하는 그림 등이 전시됐다.박정주 홍성군수를 대신해 기념식에 참석한 홍성군 이화선 인구전략담당관은 "같은 아픔이 반복되지 않도록 미래 세대에 올바른 역사를 전하는 것이 우리들의 책임"이라면서 "홍성군은 앞으로도 평화와 인권의 가치를 지키고 올바른 역사 인식 확산을 위해 지속적으로 노력 하겠다. 피해자분들의 명예와 존엄이 온전히 회복되고 평화 미래가 이어지기를 기원한다"고 말했다.박만 홍성군의회 의장도 기림사를 통해 "우리는 피해자들의 슬픔과 고통을 깊이 기억해야 한다. 진실을 증언한 용기를 통해 평화와 인권의 소중함을 다시 한번 되새기게 된다. (오늘은) 과거를 애도하는 날이 아닌, 정의롭고 평화로운 미래를 약속하는 자리"라며 위안부 피해자들의 명예 회복과 정의 실현 그리고 일본의 진정한 사과를 촉구했다.임호자 홍성군 여성단체협의회 회장은 "홀로 감당해야 했던 할머니들의 외침은 여성 인권과 평화를 향한 거대한 국제적 연대의 시작점"이라며 "우리는 그들(일본)이 진정한 참회와 책임 있는 사과가 이루어질 수 있도록 역사의 정의를 바로 세우는 노력을 멈추지 않을 것"이라고 약속했다.'홍성 평화의 소녀상'은 군민들의 자발적 참여로 성금을 모아, 지난 2017년 8월 15일 제72주년 광복절을 맞아 홍주읍성 인근에 세워졌다.또한 지난 2022년 12월 '홍성군 일본군위안부 피해자 기념사업 등에 관한 조례'를 제정하고, '평화의 소녀상' 민간지킴이단을 운영하고 있다. 지난 6월 25일에는 '홍성 평화의 소녀상'이 공공조형물로 지정되기도 했다.