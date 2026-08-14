박수현, 이완섭과 조찬 간담회 중 농림부장관에게 전화한 이유는?

큰사진보기 ▲14일 아침을 함께하며 현안에 대해 논의하고 있는 박수현(사진 왼쪽) 지사와 이완섭 시장. ⓒ 서산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲회의 모습. ⓒ 서산시 관련사진보기

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서산시의 미래 도약을 이끌 핵심 현안 추진을 위해 이완섭 서산시장과 박수현 충남도지사가 머리를 맞대고 긴밀한 협력을 약속했다.서산시는 14일 시청 시장실에서 박수현 충남도지사를 초청해 간담회를 개최했다.간담회에는 이완섭 시장과 박수현 충남도지사를 비롯해 서산시와 충남도 공직자 10여 명이 참석했다.이번 간담회는 격식에서 벗어나 샌드위치와 감태 김밥을 곁들인 조찬 형식으로 진행했다.이 시장은 직접 자료를 설명하며 서산의 미래 성장을 위한 핵심 현안에 충남도의 적극적인 행정·재정적 협조를 건의했다.서산시가 제시한 협력 요청 과제는 ▲ 미래산업 전환 ▲ 미래 항공 모빌리티(AAM) 클러스터 조성 ▲ 동부권 관광 거점 조성 등 3개 분야 총 11개 사업이다.우선 미래산업 전환 분야에서는 대산 임해지역 신규 국가산업단지 지정(도지사 공약사항 지속 관리)을 비롯해 한국생명공학연구원 서산분원 설립을 위한 국비 확보, 고기능성 특수고분자 중합 실증 기반 구축 및 지속가능항공유(SAF) 종합실증센터 건립 설계를 위한 도비 지원을 요청했다.미래 항공 모빌리티 클러스터 분야에서는 AAM 특화 디지털트윈·온디바이스 AI 연구·실증 기반 구축을 위한 국비 확보와 그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가센터 구축 도비 지원, 한서대 글로컬대학 지원사업의 지방재정투자심사 통과를 건의했다.동부권 관광 거점 조성 분야와 관련해서는 운산 농어촌 관광휴양단지 조성을 위한 농지 분야 협의 지원, (가칭)한우역사박물관 건립(유치) 확정, 가야산 '서산 어울숲' 자연휴양림 추가 건립 및 수목원·치유의 숲 착공 도비 지원, 약 3.4km 규모의 관광 모诺레일 설치에 대한 충남도 지방재정투자심사 협조 등을 논의했다.특히 한우역사박물관 건립 유치 요청을 받은 박수현 지사는 간담회 현장에서 송미령 농림축산식품부 장관에게 직접 전화를 걸어 기본계획 수립 단계부터 서산시가 함께 참여할 수 있도록 살펴 달라고 건의하는 등 즉각적인 지원사격에 나서 눈길을 끌었다.박 지사는 글로컬대학 및 관광모诺레일 사업의 지방재정투자심사 역시 각별히 챙기고, 추경 반영 필요 사업도 즉시 검토할 것을 지시했다.이외에도 양 기관은 서산공항의 차질 없는 추진, 중국 동방크루즈 정기 기항 및 서산 출항 확대, 중국 산둥성 영성시 석도항과의 국제카페리 운항, '대산항' 및 '대산지방해양수산청'의 '서산항'·'서산지방해양수산청' 명칭 변경 등 지역 입체 교통망과 항만 활성화를 위한 방안에 대해서도 허심탄회한 의견을 나눴다.이완섭 시장은 "건의한 사업들은 서산의 새로운 성장판을 열고 지역 경쟁력을 높이기 위한 핵심 동력"이라며 "충남도와의 끈끈한 협력체계를 바탕으로 서산의 미래를 열어갈 현안 사업들을 차질 없이 현실화해 나가겠다"고 강조했다.