"해외여행 다녀서?"... 최저임금 미달 277만명의 진짜 현실

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[여성경제]

큰사진보기 ▲국내 임금근로자 8명 중 1명가량은 시간당 임금이 최저임금에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 영세 사업장에서 근무하거나 비정규직 혹은 여성일수록 최저임금 미달 비중이 높았다. 사진은 11일 서울 시내의 한 고용센터에 게시된 구인광고. 2026.8.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"해외여행 다닐려고 자주 퇴사하니까 못 벌지"(alfm****, 네이버)

"그 프로그램보다 네 월급이 싸서 널 쓰는 거야."



부장이 소영을 바라보며 덧붙였다.



"그걸 모르다니, 이상하구나."



복사기 옆의 A4 용지만 소모품일까, 탕비실의 종이컵만 일회용일까. 소영이 해온 노동보다 노동하는 소영을 바라보는 시선들이 소영을 외롭게 했다. 소영은 평등하고 좋은 일터를 찾지 못할 바엔 외로운 게 차라리 낫다고 생각하게 되었다.

[여성정치]

큰사진보기 ▲프란체스카 홍 하원의원(위스콘신) ⓒ jtbc 유튜브 갈무리 관련사진보기

지난 11개월은 제 인생에서 가장 큰 기쁨 중 하나였습니다. 주 전역을 다니며 교회, 다이브 바, 자전거 경주, 댄스파티 그리고 사람들의 집에서 그들을 만나고, 그들에게 가장 중요한 것이 무엇인지 들은 것은 우리가 유세 기간 내린 모든 결정에 영향을 미쳤습니다. 앞으로도 이것이 우리가 하는 일에 계속 영향을 줄 것입니다.



이번 캠페인은 한 사람을 공직에 앉히는 것이 목적이 아니었습니다. '영구적인 물가안정'과 노동하는 사람들을 최우선에 두는 정부를 위한 운동을 만드는 것이었습니다. 우리의 운동은 강하고, 아직 할 일이 남아 있습니다. 저는 이 목표를 이루기 위해 애써준 우리 팀과 그들이 해온 일이 더할 나위 없이 자랑스럽습니다. 데이비드 크롤리와 그의 팀에 축하를 전합니다. 저는 그를 전적으로 지지하며, 11월 티파니 의원을 이기기 위해 함께 일하기를 기대합니다. (2026년 8월 13일, X)

[원더우먼]

큰사진보기 ▲지난 9일 방송된 시대목격 '나는 노라노'편 ⓒ EBS 관련사진보기

실감이 안 납니다. 생겼던 일들을 생각하면 시간이 지난 거 같은데 지금 앉아서 생각하면 꿈같이 흘러간 겁니다. 잘 살아왔다고 할 수 있습니다. 왜냐하면 하고 싶은 일을 했고 또 잘 됐습니다. 무조건 '감사합니다', '고맙습니다'지 그 이상 뭐가 있겠습니까? 난 정말 모든 게 그 두 마디로 끝입니다."

[여성인권]

큰사진보기 ▲성평등가족부가 시행하는 '모두의 생리대' 사업 포스터 ⓒ 성평등가족부 관련사진보기