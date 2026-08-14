"해외여행 다녀서?"... 최저임금 미달 277만명의 진짜 현실

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.[여성경제] 2025년 여성 임금 근로자의 16.2%, 임금 '법정 최저임금 미만'
지난해 277만 명의 임금이 법정 최저임금에 미치지 못한 것으로 나타났습니다. 2025년 기준 시간당 최저임금은 1만 30원이었습니다. 최저임금위원회가 지난 11일 발표한 '2026년 최저임금 심의편람'에 따르면 전체 임금근로자의 12.4%인 276만 9000명이 최저임금을 받지 못한 것으로 나타났는데요. 1시간 일하고 1만 30원을 채 못 받은 이들이 8명 중 1명이었다는 겁니다.
눈여겨봐야 할 특징은 더 있습니다. 사업장 규모가 작을수록 최저임금 미달 비중이 컸습니다. 여성일수록 최저임금 미달 비중이 컸습니다.
1~4인 영세 사업장의 근로자 30.3%가 최저임금 미만의 임금을 받았습니다. 반면 300인 이상 사업장 근로자의 미만 비율은 1.8%에 불과했습니다. 고용형태별로는 임시직의 38.5%, 일용직의 32%가 최저임금보다 적게 받고 있었습니다. 상용직 노동자의 경우 3.6%만이 미달자였습니다. 성별 차이도 뚜렷합니다. 남성은 9%, 여성은 16.2%가 최저임금 미만을 받고 일하고 있었습니다.
영세 사업장에서 일할수록, 임시직일수록 그리고 여성일수록 최저임금에 미치지 못하는 임금을 받을 가능성이 컸습니다. 이 내용을 전한 기사에 한 누리꾼이 댓글을 달았습니다.
"해외여행 다닐려고 자주 퇴사하니까 못 벌지"(alfm****, 네이버)
이 댓글을 보니 문득, 2주 전에 '주간 김만덕'에서 소개한 책 <아무도 나를 몰랐지만>(아를)이 떠오릅니다. 일터에서 삭제되는 청년 여성들에 대한 책, 전수경 노동건강연대 활동가가 썼습니다. 책의 한 대목을 옮깁니다.
"그 프로그램보다 네 월급이 싸서 널 쓰는 거야."
[여성정치] 돌풍 일으킨 프란체스카 홍 0.4%p 차로 패배... "아직 할 일이 남아있다"
부장이 소영을 바라보며 덧붙였다.
"그걸 모르다니, 이상하구나."
복사기 옆의 A4 용지만 소모품일까, 탕비실의 종이컵만 일회용일까. 소영이 해온 노동보다 노동하는 소영을 바라보는 시선들이 소영을 외롭게 했다. 소영은 평등하고 좋은 일터를 찾지 못할 바엔 외로운 게 차라리 낫다고 생각하게 되었다.
미국 위스콘신 주지사 선거 민주당 후보 경선에서, 한국계 2세 프란체스카 홍 후보가 0.4%p차로 패했습니다. 12일(현지 시각) 홍 후보는 39.4%의 표를, 데이비드 크롤리 밀워키 카운티 행정관은 39.8%의 표를 얻었는데요. 이로써 크롤리 후보는 오는 11월 치러지는 주지사 선거에서 공화당의 톰 티파니 연방 하원의원과 맞붙게 됐습니다.
홍 후보는 '싱글맘', '세입자' 그리고 '전직 셰프'라는 배경 속에 위스콘신주 최초의 여성 주지사를 꿈꿨으나 고배를 마셨습니다. 그는 보편적 보육과 무상 학교급식, 주 32시간 근무제 도입, 신규 데이터센터 건설 유예, 최저임금 시간당 20달러 인상 등을 공약으로 세워 주목 받은 바 있습니다.
홍 후보는 자신의 SNS에 "아직 할 일이 남아있다"라며 석패 소감을 남겼습니다.
지난 11개월은 제 인생에서 가장 큰 기쁨 중 하나였습니다. 주 전역을 다니며 교회, 다이브 바, 자전거 경주, 댄스파티 그리고 사람들의 집에서 그들을 만나고, 그들에게 가장 중요한 것이 무엇인지 들은 것은 우리가 유세 기간 내린 모든 결정에 영향을 미쳤습니다. 앞으로도 이것이 우리가 하는 일에 계속 영향을 줄 것입니다.
[원더우먼] 99세 패션디자이너 노라노 "하고 싶은 일을 했습니다, 감사합니다"
이번 캠페인은 한 사람을 공직에 앉히는 것이 목적이 아니었습니다. '영구적인 물가안정'과 노동하는 사람들을 최우선에 두는 정부를 위한 운동을 만드는 것이었습니다. 우리의 운동은 강하고, 아직 할 일이 남아 있습니다. 저는 이 목표를 이루기 위해 애써준 우리 팀과 그들이 해온 일이 더할 나위 없이 자랑스럽습니다. 데이비드 크롤리와 그의 팀에 축하를 전합니다. 저는 그를 전적으로 지지하며, 11월 티파니 의원을 이기기 위해 함께 일하기를 기대합니다. (2026년 8월 13일, X)
대한민국 '최초'의 패션 디자이너이자 1956년 대한민국에서 '최초'로 패션쇼를 연 사람. 1959년 하와이에서 '최초'로 해외 패션쇼를 개최했으며, 1966년 '최초'의 기성복 패션쇼를 연 사람. 모두 한 사람이 일궈낸 업적입니다.
1928년 태어나 올해로 99세를 맞은 패션 디자이너 '노라노'의 이야기입니다. 지난 9일 방송된 EBS 다큐멘터리 '시대목격'에서는 디자이너 노라노의 족적을 좇았습니다.
1947년 대한민국 최초로 미국 패션 유학길에 오른 그는, 2년 후 한국으로 돌아와 현대 패션의 선구자로 활동했습니다. 가수 윤복희의 미니스커트, 가수 펄시스터즈의 나팔바지가 모두 노라노의 손을 거친 작품입니다. 당대 유명 배우는 물론 박완서 작가도 노라노의 옷을 즐겨 입었다고 하는데요. 박완서의 딸인 호원숙 작가는 "자신감을 높여주는 옷"으로 노라노의 옷을 설명했습니다. 노라노 자신도 옷을 만드는 이유에 대해 "옷은 일하는 여성의 자신감이다", "나는 일하는 여자를 위한 옷을 만들고 싶었다"라고 말했습니다.
다큐멘터리 막바지, '100년은 어떤 시간이었는지' 물었습니다. 노라노는 말합니다.
실감이 안 납니다. 생겼던 일들을 생각하면 시간이 지난 거 같은데 지금 앉아서 생각하면 꿈같이 흘러간 겁니다. 잘 살아왔다고 할 수 있습니다. 왜냐하면 하고 싶은 일을 했고 또 잘 됐습니다. 무조건 '감사합니다', '고맙습니다'지 그 이상 뭐가 있겠습니까? 난 정말 모든 게 그 두 마디로 끝입니다."
[여성인권] 필요한 누구나 부담없이, '모두의 생리대'를 아시나요
성평등가족부 공공생리대 지원 사업인 '모두의 생리대'가 시행 한 달이 지났습니다.
성평등가족부는 최근 정례 브리핑을 통해 "수동지급기는 300대가 예정했던 지역에 설치가 다 완료됐다"라고 밝혔는데요. 수동지급기는 작은 상자 형태로 별도의 인증 절차 없이 지급기 아래쪽 구멍에서 생리대를 꺼내 사용할 수 있습니다. 자동지급기는 전면의 받기 버튼을 누르면 중형 생리대 2개가 담긴 1팩이 나옵니다.
관계자는 자동지급기가 "현재 8개 지역 132대가 설치 완료됐다"라며 "9월까지 총 400대를 설치 완료할 예정"이라고 설명했습니다. 현재 자동지급기는 서울 은평구(11대), 광진구(20대), 경기 수원시(10대), 광명시(20대), 충남 서천군(10대), 대전 중구(21대), 전북 정읍시(20대), 광주광역시 북구(20대)에 설치돼있습니다.
이날 성평등가족부 관계자는 사업 인지도를 높일 필요성이 있다고 강조했는데요. 관계자는 "생리대는 600여 팩 정도 일일 소진되는 걸로 파악된다"라며 "목표량에 비해서는 부족하지 않나라는 생각이 든다"라고 말했습니다. 관계자는 "생리대는 8월 5일 기준 29만 4100팩의 납품 요구가 있었다"라면서 "납품요구량이 가장 많았던 지역은 광주광역시, 전남 목포시, 경기 광명시"라고 전했습니다.
필요한 순간에 누구나 부담 없이 이용할 수 있게 하는 게 공공생리대 지원 사업의 목적입니다. 그러려면 지급기가 어디 설치돼있는지 많은 사람이 알아야겠죠. '모두의 생리대 지급기' 설치 위치는 네이버 지도
와 성평등가족부 누리집
에서 확인 가능합니다.