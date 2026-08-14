[사진] 사계절, 같은 자리에서 본 작은 포구

큰사진보기 ▲경남 남해군 고현면 갈화리의 작은 포구. 고향집으로 향하는 길목에서 2015년부터 계절이 바뀔 때마다 같은 자리, 같은 시선으로 기록해 온 풍경이다(겨울). ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경남 남해군 고현면 갈화리의 작은 포구. 고향집으로 향하는 길목에서 2015년부터 계절이 바뀔 때마다 같은 자리, 같은 시선으로 기록해 온 풍경이다(봄). ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남 남해군 고현면 갈화리의 작은 포구. 고향집으로 향하는 길목에서 2015년부터 계절이 바뀔 때마다 같은 자리, 같은 시선으로 기록해 온 풍경이다(여름). ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남 남해군 고현면 갈화리의 작은 포구. 고향집으로 향하는 길목에서 2015년부터 계절이 바뀔 때마다 같은 자리, 같은 시선으로 기록해 온 풍경이다(가을). ⓒ 정남준 관련사진보기

경남 남해군 고현면 갈화리. 고향집으로 가는 길목에는 이름을 굳이 불러보지 않아도 익숙한 작은 포구가 하나 있다. 바다를 향해 길게 뻗은 좁은 길과 그 양옆에 매여 있는 작은 배들, 길 끝에 낮게 자리 잡은 집 한 채. 특별할 것 없는 작은 어촌의 풍경이다. 그러나 고향을 오갈 때마다 이상하리만큼 이곳에서는 발걸음이 멈춘다. 2015년 2월부터 최근까지 이 길을 지날 때면 습관처럼 카메라를 들었다. 봄에도, 여름에도, 가을에도, 겨울에도 같은 자리에 서서 같은 방향을 바라보며 셔터를 눌렀다. 그렇게 한 장씩 쌓인 사진에는 포구의 사계절뿐 아니라 그곳을 바라본 나의 시간도 함께 쌓였다.계절이 바뀌면 같은 포구도 다른 얼굴을 보여준다. 봄날 비에 젖은 포구는 먼 섬들을 희미하게 감추고, 여름이면 짙어진 나무와 잔잔한 바다가 포구를 감싼다. 물이 빠진 날에는 넓은 갯벌이 모습을 드러내고, 겨울바람이 부는 날이면 작은 배들이 거친 물결에 몸을 맡긴다. 그중 겨울 풍경을 바라볼 때면 어린 시절의 기억 하나가 겹쳐진다. 눈이다. 어린 시절 고향에서 종종 보았던 눈 내린 겨울 풍경을 이제는 좀처럼 만나기 어렵다. 계절의 경계가 예전 같지 않다고 느끼는 사이, 카메라 속에 쌓여가는 풍경은 우리가 일상에서는 미처 알아차리지 못했던 시간의 변화까지 말없이 보여준다.도시의 삶은 늘 앞을 향해 달려가라고 재촉한다. 경쟁에서 뒤처지지 않아야 하고, 끊임없이 무언가를 증명해야 하는 삶이다. 그런 일상에서 벗어나 고향으로 향하다 이 작은 포구를 만나면 마음의 속도가 잠시 느려진다. 바다와 배, 오래된 나무와 길 끝의 집은 계절마다 조금씩 다른 모습을 하고 있으면서도 언제나 그 자리에 있다. 아무것도 묻지 않고, 잘했는지 못했는지 따지지도 않은 채 돌아오는 사람을 그저 받아주는 곳. 그래서 내게 이 포구는 언제나 기다려주고 품어주는 엄마의 품을 닮았다. 잠시 멈춰 서서 바라보는 것만으로도 무한경쟁과 적자생존의 도시에서 묻혀 온 마음의 먼지를 털어내게 하는 곳이다.다큐멘터리 사진가에게 풍경을 찍는다는 것은 아름다운 장면을 수집하는 일만은 아닐 것이다. 오늘은 너무 평범해서 아무도 눈여겨보지 않는 풍경도 시간이 흐르면 다시 만날 수 없는 기록이 된다. 사람은 늙고 마을은 변하며, 바다와 계절의 표정도 달라진다. 같은 장소를 오랫동안 반복해서 바라보고 기록하는 이유도 어쩌면 거기에 있을 것이다.사진가는 지나가는 수많은 풍경을 만나지만, 그 모든 풍경이 마음에 머무는 것은 아니다. 어떤 풍경은 한 번 보고 지나치고, 어떤 풍경은 오래도록 사람 안에 남아 다시 그 자리에 서게 한다. 고향에 갈 때마다 나는 여전히 이 작은 포구 앞에서 멈춘다. 같은 자리에 서서 같은 방향을 바라보고 또 한 장을 남긴다. 돌이켜보면 내가 기록해 온 것은 포구의 사계절만이 아니었다. 사라지고 변해가는 고향의 시간이었고, 그 시간을 바라보며 함께 나이 들어온 나 자신의 시간이기도 했다. 그래서 이 작은 포구는 내게 스쳐 지나간 풍경이 아니라, 오래도록 머문 풍경이다.