856만 비정규직 시대…'혼자 버티는 자유' 넘어 연결과 권리로

큰사진보기 ▲선을 잇는 프리랜서들 '프리커넥터' 프로그램 현장 ⓒ 한국비정규노동센터 관련사진보기

"열정 가득한 채 어리둥절해요."

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큰사진보기 ▲프리랜서 프로그램 진행 현장 ⓒ 김주영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲선을 잇는 프리랜서들 ⓒ 한국비정규노동센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문/네이버블로그(지구별시골쥐)에도 실립니다.프리랜서 기자 김주영 저널리스트 jootime@naver.com

프리랜서로 일을 시작한 지 얼마 되지 않은 한 마케터는 자신의 최근 감정을 이렇게 표현했다. 사업자등록증을 내고 하고 싶은 일에 뛰어들었다는 설렘과 "이 열정이 언제까지 이어질까, 앞으로도 계속 먹고살 수 있을까"라는 불안이 동시에 찾아왔다고 했다.자유와 불안, 성취와 고립은 프리랜서의 일상 안에서 나란히 움직인다. 출퇴근과 조직의 간섭에서는 벗어났지만 일이 끊기면 소득도 함께 멈춘다. 갑작스러운 강의 취소와 앞당겨진 마감, 계약 범위를 넘어선 수정 요구에 따른 부담도 대부분 개인의 몫이다.국가데이터처의 '2025년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사'에 따르면 비정규직 노동자는 856만8천 명으로 전체 임금근로자의 38.2%를 차지했다. 노동자 10명 가운데 4명 가까이가 비정규직인 셈이다.다만 비정규직 노동자와 프리랜서는 같은 개념이 아니다. 비정규직 통계는 임금근로자를 대상으로 하지만, 프리랜서 상당수는 개인사업자나 독립계약자로 분류된다. 한 사람이 임금노동과 프리랜서 활동을 병행하기도 해 정확한 규모를 파악하기도 어렵다.노동을 제공하면서도 사업자로 취급되고, 특정 발주처에 의존해 일하면서 계약 취소와 소득 단절의 위험은 개인이 떠안는 경우가 적지 않다. 자발적으로 독립을 선택한 사람과 조직 밖으로 밀려난 사람의 출발점은 다르지만, 위험을 혼자 감당한다는 점에서는 크게 다르지 않다한국비정규노동센터와 청년유니온이 마련한 <선을 잇는 프리랜서들｜프리커넥터>는 흩어져 일하는 프리랜서들이 서로의 경험과 고민을 나누는 프로그램이다. 두 기관은 인터뷰와 모임 행사 등을 통해 프리랜서에게 일자리 정보뿐 아니라 고민을 나눌 동료와 연결망이 필요하다는 사실을 확인하고 이 프로그램을 기획했다. 올해 들어 6월 1기에 이어 8월에는 2기 과정이 진행되고 있다.첫 만남은 최근 한 달 동안 가장 크게 느낀 감정을 카드로 고르는 일에서 시작됐다. 한 여행 크리에이터는 '당황스러워'와 '후련해'를 골랐다. 자신이 소개한 관광 일정이 주최 측 사정으로 연기되면서 참가자들의 숙박 취소 수수료 문제가 발생해 당황했고, 도의적 책임을 느껴 비용을 직접 해결하면서 후련했다는 것이다. 발주처의 갑작스러운 변경으로 발생한 부담이 개인 창작자에게 전가된 사례였다.참여자들은 자신의 일하는 방식과 중요하게 생각하는 가치를 이야기했다. 대화가 이어질수록 개인의 능력이나 성격 때문이라고 생각했던 불안이 사실은 불안정한 계약과 소득 구조에서 비롯된 공통의 문제일 수 있다는 점이 드러났다.두 번째 만남에서는 프리랜서로서의 삶을 에세이로 쓰고 직접 낭독했다. 일이 없는 시기를 "백수에 가까운 느낌"이라고 표현한 편집 디자이너의 문장에 여러 사람이 고개를 끄덕였다. 누군가는 지역 생활 플랫폼을 통해 간헐적으로 아르바이트를 했고, 누군가는 당장 수익이 나지 않아도 블로그와 개인 창작을 이어갔다.회사와 프리랜서를 오가는 한 참여자는 자신을 '프리 에이전트'라고 표현했다. 회사 안에서는 "비교적 싸게 쓸 수 있는 고급인력"이지만 회사 밖에서는 다시 자신의 가치를 증명해야 하는 병아리와 같다고 했다. 식탁 위 수경재배 식물을 소재로 쓴 에세이도 있었다. 햇빛과 물, 재활용 컵이라는 최소한의 환경만 갖춰지면 자리를 옮겨 살아가는 식물이 프리랜서의 삶과 닮았다는 이야기였다.에세이 낭독은 하나의 질문으로 이어졌다. 프리랜서가 자신의 일을 포기하지 않고 지속하려면 사회가 어떤 '최소한의 환경'을 보장해야 할까.프리커넥터 프로그램은 감정과 경험을 나누는 데서 그치지 않는다. 참여자들은 계약서를 함께 살펴보고 자신들에게 필요한 커뮤니티를 설계한다. 프로그램이 끝난 뒤에는 1·2기 참여자들의 글을 모아 <선을 잇는 프리랜서들>이라는 문집도 만들 예정이다. 한 참여자는 프리랜서 생활을 그만두고 다시 회사에 들어가야 할지 고민했지만, 동료들을 만나면서 "계속 프리랜서로 지내도 괜찮겠다"는 마음을 얻었다고 말했다.그러나 연결만으로 불안정 노동의 문제가 해결되지는 않는다. 표준계약서와 적정한 보수, 일방적인 계약 취소와 과도한 수정 요구를 막을 장치가 필요하다. 산업재해와 사회보험의 사각지대를 줄이고, 분쟁이 발생했을 때 도움을 요청할 창구도 마련돼야 한다.미국 뉴욕시의 '프리랜서는 공짜가 아니다 법(Freelance Isn't Free Act)'은 참고할 만한 사례다. 일정 규모 이상의 프리랜서 계약은 서면으로 작성하고 업무 내용과 보수, 지급일을 명시해야 한다. 지급일이 없다면 업무 완료 후 30일 이내에 대금을 지급해야 하며, 미지급과 보복 행위에는 법적 책임을 물을 수 있다.한국 정부도 최근 2026년 4월 '공공부문'에 한하여 비정규직 처우개선 대책을 발표했다. 이제 논의를 민간의 비정규직과 프리랜서까지 확장할 필요가 있다. 표준계약서 보급과 대금 지급기한 설정, 부당한 계약 취소 방지, 노동자성 오분류 감독과 사회보험 확대 등 정부가 마련할 수 있는 수단은 분명히 존재한다.고용 형태가 다르다는 이유로 일하는 사람에게 모든 위험을 홀로 떠넘겨서는 안 된다. 사람의 온도와 동료의 온도는 단순한 위로가 아니라, 한 사람이 자신의 노동을 지속하도록 지탱하는 기반이다.고립된 점들은 더 많은 선으로 이어져야 한다. 각자의 막막함이 하나의 목소리로 모일 때, 비로소 우리 사회도 그 질문을 외면하지 못할 것이다.