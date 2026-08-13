'서·논술형' 강행? 국교위원들도 "우리가 보릿자루냐"

▲국가교육위원회 2026년 제8차 회의국가교육위원회 2026년 제8차 회의가 13일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열리고 있다. 차정인 국가교육위원장이 모두 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기