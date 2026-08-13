이천시 '햇빛소득마을' 80곳 이상 조성 추진... 태양광 수익 주민과 나눈다

큰사진보기 ▲경기 이천시가 마을 유휴부지에 태양광 발전시설을 설치하고 발생한 수익을 주민들이 공유하는 ‘햇빛소득마을’ 조성에 나선다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 마을 유휴부지에 태양광 발전시설을 설치하고 발생한 수익을 주민들이 공유하는 '햇빛소득마을' 조성에 나선다. 시는 80개 이상 마을 조성을 목표로 주민들의 초기 투자 부담을 낮추기 위한 재정 지원도 추진한다.이천시는 12일 시청 대회의실에서 읍·면 마을 이장 등 주민 120여 명이 참석한 가운데 한국에너지공단과 '햇빛소득마을 조성사업' 합동 설명회를 개최했다.햇빛소득마을은 마을 공용시설이나 공공 유휴부지 등을 활용해 주민참여형 태양광 발전사업을 추진하고, 발전을 통해 발생한 수익을 마을공동체가 공유하는 사업이다.이날 한국에너지공단은 사업 구조와 발전수익, 참여 절차, 지원 내용 등을 설명했으며 이천시는 자체 사업 추진계획과 재정지원 방안을 안내했다.특히 시는 사업 참여 과정에서 마을의 초기 투자비가 부담으로 작용할 수 있다고 보고 자부담률을 기존 15%에서 10%로 낮추는 방안을 추진한다. 줄어드는 5%는 시가 민간보조금으로 지원할 계획이다.태양광 발전시설 1MW를 조성하는 데 약 15억 원이 필요한 경우를 기준으로 하면 사업비의 85%인 12억 7500만 원은 정부 저금리 융자, 5%인 7500만원은 이천시 보조금으로 충당하고 마을은 나머지 10%인 1억 5000만 원을 부담하는 방식이다.마을에서 자부담을 마련하기 어려운 경우에는 지역 금융기관과 대출을 연계해 초기 자금 조달을 지원할 방침이다. 시는 발전수익을 고려할 경우 마을 투자비를 약 1년 4개월 만에 회수할 수 있을 것으로 보고 있다.설명회에서는 질의응답과 관계기관 상담창구도 운영해 사업 참여를 검토하는 주민들을 대상으로 상담을 진행했다.성수석 이천시장은 "햇빛소득마을은 유휴부지를 활용해 친환경 전기를 생산하고 발생한 수익을 마을 복지와 주민 편익 증진에 활용하는 지역 상생 모델"이라며 "주민들의 자부담을 완화하고 사업의 결실이 주민들에게 돌아갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.이천시는 앞으로 참여 희망마을을 대상으로 사전 컨설팅과 찾아가는 설명회를 진행하고 햇빛소득마을을 단계적으로 확대할 계획이다.