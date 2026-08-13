하남시, 점심 주정차 단속 4시간 유예…오전 11시~오후 3시

큰사진보기 ▲경기 하남시가 소상공인 지원과 지역 상권 활성화를 위해 점심시간 불법 주정차 단속 유예 시간을 확대한다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 하남시가 소상공인 지원과 지역 상권 활성화를 위해 점심시간 불법 주정차 단속 유예 시간을 확대한다.하남시는 오는 14일부터 점심시간 불법 주정차 단속 유예 시간을 기존 오전 11시 30분~오후 2시에서 오전 11시~오후 3시로 1시간 30분 확대한다고 밝혔다.이번 조치는 점심시간대 주정차 단속을 완화해 시민들의 상권 이용 편의를 높이고 소상공인과 자영업자의 영업을 지원하기 위해 마련됐다. 그동안 지역 소상공인들 사이에서는 점심시간 단속 유예 시간을 확대해 달라는 요구가 지속적으로 제기돼 왔다.시는 이에 따라 고정형 불법 주정차 단속 CCTV 운영시간을 조정하고 주행형 CCTV 단속 차량도 해당 시간대에는 단속보다 계도 중심으로 운영할 계획이다.다만 모든 지역에서 주정차가 허용되는 것은 아니다. 편도 1차로를 비롯해 인도와 횡단보도, 버스정류장, 안전지대, 교차로 등 교통 흐름을 방해하거나 보행자 안전에 위험을 줄 수 있는 구간은 기존과 같이 단속 대상이 될 수 있다.시는 불법 주정차 단속 사전알림서비스인 '휘슬' 가입 홍보도 확대한다. 차량을 등록하면 서비스를 제공하는 전국 90여 개 지방자치단체에서 별도의 추가 신청 없이 단속 사전알림을 받을 수 있다.이현재 하남시장은 "점심시간 단속 유예 확대가 시민들의 상권 이용 부담을 덜고 소상공인과 지역 상권에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"며 "시민과 소상공인이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.